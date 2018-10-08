Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

100 bin dolar değerindeki gök taşı, 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanıldı

ABD'deki bir çiftlik evinde kapı takozu olarak kullanılan gök taşının 100 bin dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre gök taşı, güneş sisteminden eserler taşıyor.
7 ay
16,5b
1
8
Uzay
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

100 bin dolar değerindeki gök taşı, 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanıldı
Tam Boyutta Gör
 

ABD'nin Michigan eyaleti geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. İsminin gizli tutulmasını isteyen ve 1988 yılında satın aldığı çiftlikte yaşan bir adam; çiftlik arazisi ve çiftlik evini satın alırken arazinin eski sahibi bölgedeki kaya parçalarından farklı görünen bir taşı da arazinin yeni sahibine hediye etmişti. Araziyi satan kişinin açıklamasına göre 1930'larda bir gece arazinin yakınına bir gök taşı düşmüş ve söz konusu taşı gök taşının oluşturduğu kraterden taş halen sıcakken almıştı.


Değeri 30 yıl sonra anlaşıldı 

Habere konu olan bu taş çok uzun bir süre değerinin farkına varılmadan çiftlik evinde kaldı. Ev sahibinin ifadesine göre taş, kapının kapanmasını engellemek için 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanıldı. Bununla birlikte uzaydan geldiği için bazen ev sahibinin çocukları taşı okula götürüyor ve çeşitli gösterilerde kullanıyordu. Taşın çiftlik evindeki hayatı, geçtiğimiz haftalarda ev sahibinin taşın maddi değerini öğrenmesini isteyene kadar bu şekilde devam etti.


Değerinin tespit edilmesi için Michigan Üniversitesi Jeoloji Fakültesi'nden öğretim görevlisi Mona Sirbescu'ya verilen taş, x-ışını altında incelendi. ''Bunun özel bir şey olduğunu hemen söyleyebilirim'' diyen Sirbescu, ilk incelemelerde taşın yüzde 88 oranında demir ve yüzde 12 oranında nikel içerdiğini belirledi. Tahmini olarak 100 bin dolar değer biçilen taş hakkında Sirbescu, ''Parasal ve bilimsel olarak bugüne kadar incelediğim en değerli örnek.'' ifadesini kullanırken taşın güneş sisteminin erken dönemlerine ait olduğunu belirtti.


Taş şimdi, Californiya Üniversitesi Gezegen ve Uzay Bilimleri bölümünden Profesör John Wasson tarafından inceleniyor. Taş üzerinde nötron aktivasyon analizini yapacak olan Wasson taşın kimyasal bileşimini net bir şekilde ortaya koymaya çalışacak. Bu analizin sonrasında taş hem bilimsel hem de parasal açıdan çok daha değerli hale gelebilir. 


https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6244755/Rock-used-door-stop-30-years-turns-100k-METEORITE.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bahner 7 ay en beğenilen
Takoz olarak kullanmıştır. Tampon başka yerlere uygulanır.
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 7 ay
Adamların tamponu bile 600k para ediyor arkadaş vay be
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 7 ay
Hayatımda ilk kez, hem de ilk kez "KAPI TAMPONU" diye bir şey duyuyorum.
Böyle bir şey her halde DonanımHaber'den başka bir yerde olmazdı.
Tebrikler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 7 ay
Adam tam takozmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 7 ay
Bu adam hiç haber filan da mı izlememiş? Tv de gök taşlarının değerli olduğunu anlatan programlar vardı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 ay
bizim burada bir ev parası !
burası neresi diyenlere istanbul'da
ev fiyatları uçtu !
parayla değilde göktaşıyla anca satın alabiliyorsunuz !
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 7 ay
İçinde demir olduğu renginden belli zaten. Hatta yere düşerken kırmızı renkli gözüktüğünü bile söyleyebilirim. Gök taşlarının içeriğine göre yere düşerken farklı renklerde gözükürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 7 ay
Adamların tamponu bile 600k para ediyor arkadaş vay be
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 7 ay sdbz
Boş yapma birader
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 7 ay en beğenilen
Takoz olarak kullanmıştır. Tampon başka yerlere uygulanır.
Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Ünlü kripto para borsası DSX, ABD'den önce Türkiye'de 7 ay Sony, ABD'de korsan oyun yüklü PS4 satışı yapan kişiye dava açtı 7 ay ''Hyperloop yolculuğu, tren yolculuğundan pahalı olmayacak'' 7 ay Google Plus platformu kapanıyor 7 ay Google, Pentagon'a bulut depolama hizmeti sunmayacak 7 ay Demiryollarından elektrik çalarak madencilik yapan adam 7 ay Milli füzeleri birbirine bağlayacak teknoloji: KEMENT ilk aşamayı geçti 7 ay Microsoft çevrim içi oyun hizmeti xCloud’u duyurdu 7 ay HyperX'ten yeni oyuncu kulaklığı: Cloud MIX 7 ay EVGA küçük yapılara SuperNOVA GM SFX güç kaynaklarını sunar 7 ay Asus ve G.Skill çift kapasiteli DDR4 bellekleri duyurdu 7 ay HMD Global yeni bir Nokia telefonu daha tanıtacak 7 ay Zararlı yazılım geliştirmekten 14 yıl hapis cezası yedi 7 ay Google Pixel Mini sesleri 7 ay Google kullanıcılarının da veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı 7 ay Eti Alüminyum'dan savunma sanayinde çığır açacak buluş 7 ay RX 570’in halefi bu ay geliyor 7 ay 48A / 540W destekli MSI MPG Z390 Edge Gaming AC'nin kutusunu açtık! 7 ay LG Mobile, 5G ile birlikte kâra geçeceğine inanıyor 7 ay İlk 8 çekirdekli Core i7 işlemcisi duyuruldu 7 ay GÖRÜNTÜLENEN 100 bin dolar değerindeki gök taşı, 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanıldı Sonraki Performans isteyenlere 28 çekirdekli Xeon işlemcisi 7 ay Birleşmiş Milletler: İklim değişikliğinden korunmak için 12 yılımız kaldı 7 ay Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin ekran özellikleri ve renkleri sızdı 7 ay Monster Notebook Avrupa’nın en büyük oyun bilgisayarı mağazasını Ankara’da açıyor 7 ay Intel Core-X ailesi yenilendi 7 ay Windows 10 Ekim güncellemesindeki veri kayıpları kurtarılacak 7 ay OnePlus 6T'nin lansman tarihi resmi olarak duyuruldu 7 ay Facebook Portal akıllı hoparlör serisi duyuruldu 7 ay Playstation Avrupa: Türkiye'deki oyun fiyatlarıyla ilgili talepler değerlendirilecek 7 ay Xiaomi Türkiye, n11'de online satışa başladı 7 ay Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı 7 ay Apple Watch Series 4'te çökme ve yeniden başlatma sorunları yaşanıyor 7 ay Karbon atıklarından üretilen havacılık yakıtı ilk kez bir ticari uçuşta kullanıldı 7 ay Otonom araçlar cep telefonuyla kontrol edilebilir 7 ay Motorola 2019'da Moto G serisine odaklanacak 7 ay DHL, drone ile tıbbi malzeme taşıyor 7 ay Jarvish akıllı kask zengin gerçeklik ekranı ile geliyor 7 ay Sanal gerçekliği farklı bir noktaya taşıyan Varjo'ya 31 milyon dolarlık yatırım 7 ay Rüzgar türbinlerinin artması küresel ısınmayı tetikleyebilir 7 ay Apple, Çin'in casusluk iddialarıyla ilgili olarak Kongre'ye açıklama yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim