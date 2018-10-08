Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere

https://solarsystem.nasa.gov/news/713/nasa-voyager-2-could-be-nearing-interstellar-space/

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NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı ünlü uzay aracı Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmeye hazırlanıyor. Şu anda Dünya'dan yaklaşıkuzaklıkta bulunan uzay aracının yakında heliosferin sınırı olarak kabul edilen heliopause'a ulaşması bekleniyor. Bunun ardından Voyager 2,olarak tarihe geçecek.NASA tarafından yapılan açıklamalara göre son birkaç ay içerisinde Voyager 2'ninbazı değişiklikler tespit edilmiş. NASA, Ağustos ayından bu yana uzay aracına çarpan(dış uzaydan Güneş Sistemi'ne giren süperhızlı parçacıklar) ciddi bir yükselme olduğunu söylüyor. 2013'te Güneş Sistemi'ni terk eden Voyager 1 de buna benzer bir süreçten geçmişti.Voyager 2'nin ne zaman yıldızlararası uzaya ulaşacağını tam olarak tahmin edemediklerini söyleyen NASA'lı bilim insanı Ed Stone,"Voyager 2'nin bulunduğu ortamda bazı değişikler görüyoruz, burası kesin. Ancak heliopause'a ne zaman ulaşacağımız konusundaÖnümüzdeki aylarda birçok şey öğreneceğiz." sözlerini kullanıyor.Voyager 2, 2007'den bu yanaheliosferin en dış katmanı olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyor. Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir türgörevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelenGüneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfergenişliğe sahip.Heliosferin en dış katmanı olan heliosheath, güneş rüzgarlarının artık yıldızlararası ışınlarave hızını büyük anlamda yitirdiği bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'in teorik sınırı olarak kabul ediliyor. Yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı, 2004 yılında heliosheath'e ulaşmış ve 2013'te de heliopause sınırını geçmişti.NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.