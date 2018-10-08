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Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmek üzere

Tam 41 yıldır uzayın derinliklerinde yolculuk yapan Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşmak üzere. NASA, uzay aracında bazı değişikliklerin tespit edildiğini söylüyor.
7 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı ünlü uzay aracı Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk etmeye hazırlanıyor. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 17.7 milyar kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracının yakında heliosferin sınırı olarak kabul edilen heliopause'a ulaşması bekleniyor. Bunun ardından Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşan ikinci insan yapımı araç olarak tarihe geçecek.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre son birkaç ay içerisinde Voyager 2'nin bulunduğu ortamda bazı değişiklikler tespit edilmiş. NASA, Ağustos ayından bu yana uzay aracına çarpan kozmik ışınlarda (dış uzaydan Güneş Sistemi'ne giren süperhızlı parçacıklar) ciddi bir yükselme olduğunu söylüyor. 2013'te Güneş Sistemi'ni terk eden Voyager 1 de buna benzer bir süreçten geçmişti.

Voyager 2'nin ne zaman yıldızlararası uzaya ulaşacağını tam olarak tahmin edemediklerini söyleyen NASA'lı bilim insanı Ed Stone,"Voyager 2'nin bulunduğu ortamda bazı değişikler görüyoruz, burası kesin. Ancak heliopause'a ne zaman ulaşacağımız konusunda hala bir bilgimiz yok. Önümüzdeki aylarda birçok şey öğreneceğiz." sözlerini kullanıyor.

Voyager 2, 2007'den bu yana tam 11 yıldır heliosferin en dış katmanı olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyor. Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip.

Heliosferin en dış katmanı olan heliosheath, güneş rüzgarlarının artık yıldızlararası ışınlara yenik düşmeye başladığı ve hızını büyük anlamda yitirdiği bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'in teorik sınırı olarak kabul ediliyor. Yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager 1, 2004 yılında heliosheath'e ulaşmış ve 2013'te de heliopause sınırını geçmişti.

NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.

https://solarsystem.nasa.gov/news/713/nasa-voyager-2-could-be-nearing-interstellar-space/ Yorum Yaz
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Ussuz 7 ay en beğenilen
Vay arkadaş! Adamlar 50 yıl önce uzaya araç göndermiş ve hâlâ yol aldırıyor adamlar
2 Yanıt Yanıtla +23
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cabriyo 7 ay
bizim çoğu akademik personellerin tek derdi erkenden prof olup yan gelip yatmak.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Rouvax 7 ay
Ne kadar geri kaldık biz acaba...
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 7 ay
Yakıt dedikleri ne acaba. Yakıtı sadece atmosferden çıkana kadar mullanıp, kalan yolu çekim kuvvetiyle gitmiyormu bu araçlar. Birde veriyi ne üzerinden nasıl gönderiyor en çok onu merak ettim.
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mk2kill 7 ay
youtu.be/... aklima Startrek'in voyager ile ilgili su sahnesi geldi.
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Orange dragon 7 ay
Bende zaten her gece yatmadan önce voyager yıldızı acaba ne yapıyor diyordum inşallah galaksiyi terk etmez diyordum çok üzüldüm
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apali42 7 ay
2025 den sonra da dolaylı yollardan iletişim kurabileceklermiş.
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AirSupport 7 ay
Gerçekten çok ilgimi çeken ve beni muazzam derecede içine çeken bir alan bu.
Adamlar 50 sene ve öncesinde gönderdikleri aracı Güneş Sistemi dışarısına gönderiyorlar ve bu aracın başına bir şey gelmezse eğer yol almaya da devam edecek. Kim bilir belki geri gelir bir gün :)
Türkiye olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da geç kaldık.
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rohan32 7 ay
''İstikbal Göklerdedir'' Ankara’nın Hacıbayram semtindeki bir evde Türk Tayyare Cemiyeti kurularak (16 Şubat 1925) yurt düzeyinde hizmete başlar. Kuruluşun adı, harf devriminden sonra, Türk Hava Kurumu (THK) biçiminde değiştirilir.
atam.gov.tr/...
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suti0 7 ay
insan kafasını kaldırıp şöyle semaya bir baktığında ufku açılıyor. uzay belgesellerini her zaman aslanların ceylanları kovaladığı, timsahların soteye yatıp zebraları ve gunuları yedikleri belgesellerden çok daha fazla sevdim. ancak haberde bir eksiklik var. adı geçen uzay araçlarının güneş sistemi dışına çıkması için hala binlerce yıl var. mevcut konumlarında hala güneşin kütle çekimi etkili. bildiğim kadarı ile güneşin kütle çekimi merkezinden 2,5 ışık yılı çapına kadar etkili. bu mesafeyi mevcut hızları (40km/sn) ile almaları yaklaşık olarak 18000 yıl sürer.
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Rouvax 7 ay
Ne kadar geri kaldık biz acaba...
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PC_Meraklısı 7 ay Rouvax
İlerdeyiz ya ekonomi çok iyi ekmeği dolarla mı alıyoz
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cabriyo 7 ay
bizim çoğu akademik personellerin tek derdi erkenden prof olup yan gelip yatmak.
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tugares 7 ay
Yani bizimkiler akademik personel değil de akademik çevirmen aslında üstad lakin bu hususta sıkıntı onlarda mı yoksa başka yerde mi onu bilemem.
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cngzmls 7 ay
Bunun yakıtı niye bitmiyor? Yoksa başka bir güç kaynağı mı var?
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tahir40 7 ay cngzmls
Genelde nükleer yakıt kullanılır. Nükleer yakıt dediysem santral gibi değil, yarılanma süresi uzun olan bi izotop seçilir, 100W'lık bi ampülü çalıştıracak kadar güç üretir. O da sensörleri ve iletişimi gerektiği kadar açık tutmak için kullanılır. Boşlukta hızını sabit tutmak için güç harcamasına gerek yok.
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