1000 kW gücünde elektrikli NASCAR aracı geliştirildi

- NASCAR, 2035 yılına kadar karbon sıfırı hedefliyor
- 3 elektrik motoruyla 1000 kW güç sunuyor
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NASCAR, 2035 yılına kadar karbon sıfırı hedefliyor
NASCAR, spor genelinde sürdürülebilirlik girişimlerini yönlendiren bir platform olarak tanımlanan Impact programının ilk resmi ortağı olarak basın bülteninde şunları söyledi: "NASCAR, yarışlarda içten yanmalı motorun tarihi rolünü üstlenirken, aynı zamanda operasyonlarını karbondan arındırmaya ve elektrifikasyon ve yenilikçi çözümler yoluyla temel operasyonlarında 2035 yılına kadar kendi karbon ayak izini sıfıra indirmeye de kararlıdır."
Bu amaçla, elektrifikasyon ve otomasyon devi ABB ile ortaklık yapan NASCAR, 2028 yılına kadar tesislerin ve yarış pistlerinin yenilenebilir enerjiden güç alması, şarj istasyonlarının kurulumu gibi çeşitli sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirecek.
3 elektrik motoruyla 1000 kW güç sunuyor
Dört tekerlekten çekişli ABB NASCAR EV prototipi, 78 kW'lık batarya paketinin yanı sıra 1000 kW'lık maksimum güç sağlayan üç elektrik motoruna sahip. Önde bir STARD UHP 6 Fazlı elektrik motoru ve arkada iki tane elektrik motoru yer alıyor. Aracın menzili ve maksimum hızı gibi değerler ise belirtilmedi. Otomobilin direksiyon, süspansiyon, frenler ve tekerlekler gibi parçalarının tamamının mevcut NASCAR yarış arabasından geldiği belirtiliyor.
ABB, sektör ortakları Chevrolet, Ford ve Toyota ile birlikte, NASCAR'ın Araştırma ve Geliştirme Merkezi ekibine elektrikli yarış arabası prototipinin geliştirilmesinde de yardımcı oldu. Associated Press'e göre yaklaşık 1.5 milyon dolar maliyetle üretilen ABB markalı araç, elektrikli yarışlara hayran ilgisini ölçmek amacıyla geliştirildi. Crossover tipinde gövde, keten esaslı kompozitten yapıldı ve modifiye edilmiş Gen-7 (ya da Next Gen) Cup Serisi şasiye monte edildi. Araç, Chicago Sokak Yarışı'nda resmi olarak ilk kez sahneye çıktı ancak yarışmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.