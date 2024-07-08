1000 kW gücünde elektrikli NASCAR aracı geliştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Formula 1 gibi, NASCAR da güçlü ve gürültülü motorlarıyla bilinen ABD'de popüler bir motor sporu organizasyonu. Ancak sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımın hakim olduğu günümüzde işler değişmeye başlıyor. Hibrit motorların hakim olduğu Formula 1'e ek olarak Formula E gibi elektrikli araçların yarıştığı organizasyonlar yapılmaya başladı. NASCAR da trende ayak uydurup ABB ile işbirliği yaparak, 1000 kW güce sahip elektrikli bir NASCAR aracı üretti.

NASCAR, 2035 yılına kadar karbon sıfırı hedefliyor

NASCAR, spor genelinde sürdürülebilirlik girişimlerini yönlendiren bir platform olarak tanımlanan Impact programının ilk resmi ortağı olarak basın bülteninde şunları söyledi: "NASCAR, yarışlarda içten yanmalı motorun tarihi rolünü üstlenirken, aynı zamanda operasyonlarını karbondan arındırmaya ve elektrifikasyon ve yenilikçi çözümler yoluyla temel operasyonlarında 2035 yılına kadar kendi karbon ayak izini sıfıra indirmeye de kararlıdır."

Bu amaçla, elektrifikasyon ve otomasyon devi ABB ile ortaklık yapan NASCAR, 2028 yılına kadar tesislerin ve yarış pistlerinin yenilenebilir enerjiden güç alması, şarj istasyonlarının kurulumu gibi çeşitli sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirecek.

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3 elektrik motoruyla 1000 kW güç sunuyor

Dört tekerlekten çekişli ABB NASCAR EV prototipi, 78 kW'lık batarya paketinin yanı sıra 1000 kW'lık maksimum güç sağlayan üç elektrik motoruna sahip. Önde bir STARD UHP 6 Fazlı elektrik motoru ve arkada iki tane elektrik motoru yer alıyor. Aracın menzili ve maksimum hızı gibi değerler ise belirtilmedi. Otomobilin direksiyon, süspansiyon, frenler ve tekerlekler gibi parçalarının tamamının mevcut NASCAR yarış arabasından geldiği belirtiliyor.

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ABB, sektör ortakları Chevrolet, Ford ve Toyota ile birlikte, NASCAR'ın Araştırma ve Geliştirme Merkezi ekibine elektrikli yarış arabası prototipinin geliştirilmesinde de yardımcı oldu. Associated Press'e göre yaklaşık 1.5 milyon dolar maliyetle üretilen ABB markalı araç, elektrikli yarışlara hayran ilgisini ölçmek amacıyla geliştirildi. Crossover tipinde gövde, keten esaslı kompozitten yapıldı ve modifiye edilmiş Gen-7 (ya da Next Gen) Cup Serisi şasiye monte edildi. Araç, Chicago Sokak Yarışı'nda resmi olarak ilk kez sahneye çıktı ancak yarışmadı.

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1000 kW gücünde elektrikli NASCAR aracı geliştirildi