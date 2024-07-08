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    1000 kW gücünde elektrikli NASCAR aracı geliştirildi

    NASCAR, ABB ile işbirliği yaparak, 1000 kW güce sahip elektrikli bir NASCAR aracı üretti. Sürdürülebilir geleceği hedefleyen organizsayon, prototip aracıyla hayranların ilgisini ölçecek.
    1000 kW gücünde elektrikli NASCAR aracı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Formula 1 gibi, NASCAR da güçlü ve gürültülü motorlarıyla bilinen ABD'de popüler bir motor sporu organizasyonu. Ancak sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımın hakim olduğu günümüzde işler değişmeye başlıyor. Hibrit motorların hakim olduğu Formula 1'e ek olarak Formula E gibi elektrikli araçların yarıştığı organizasyonlar yapılmaya başladı. NASCAR da trende ayak uydurup ABB ile işbirliği yaparak, 1000 kW güce sahip elektrikli bir NASCAR aracı üretti. 

    NASCAR, 2035 yılına kadar karbon sıfırı hedefliyor

    NASCAR, spor genelinde sürdürülebilirlik girişimlerini yönlendiren bir platform olarak tanımlanan Impact programının ilk resmi ortağı olarak basın bülteninde şunları söyledi: "NASCAR, yarışlarda içten yanmalı motorun tarihi rolünü üstlenirken, aynı zamanda operasyonlarını karbondan arındırmaya ve elektrifikasyon ve yenilikçi çözümler yoluyla temel operasyonlarında 2035 yılına kadar kendi karbon ayak izini sıfıra indirmeye de kararlıdır."

    Bu amaçla, elektrifikasyon ve otomasyon devi ABB ile ortaklık yapan NASCAR, 2028 yılına kadar tesislerin ve yarış pistlerinin yenilenebilir enerjiden güç alması, şarj istasyonlarının kurulumu gibi çeşitli sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirecek.

    1000 kW gücünde elektrikli NASCAR aracı geliştirildi Tam Boyutta Gör

    3 elektrik motoruyla 1000 kW güç sunuyor

    Dört tekerlekten çekişli ABB NASCAR EV prototipi, 78 kW'lık batarya paketinin yanı sıra 1000 kW'lık maksimum güç sağlayan üç elektrik motoruna sahip. Önde bir STARD UHP 6 Fazlı elektrik motoru ve arkada iki tane elektrik motoru yer alıyor. Aracın menzili ve maksimum hızı gibi değerler ise belirtilmedi. Otomobilin  direksiyon, süspansiyon, frenler ve tekerlekler gibi parçalarının tamamının mevcut NASCAR yarış arabasından geldiği belirtiliyor.

    ABB, sektör ortakları Chevrolet, Ford ve Toyota ile birlikte, NASCAR'ın Araştırma ve Geliştirme Merkezi ekibine elektrikli yarış arabası prototipinin geliştirilmesinde de yardımcı oldu. Associated Press'e göre yaklaşık 1.5 milyon dolar maliyetle üretilen ABB markalı araç, elektrikli yarışlara hayran ilgisini ölçmek amacıyla geliştirildi.  Crossover tipinde gövde, keten esaslı kompozitten yapıldı ve modifiye edilmiş Gen-7 (ya da Next Gen) Cup Serisi şasiye monte edildi. Araç, Chicago Sokak Yarışı'nda resmi olarak ilk kez sahneye çıktı ancak yarışmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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