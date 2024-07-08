Çinli BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım: 150 bin araç kapasiteli fabrika kuruluyor

1 milyar dolarlık yatırım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kuracağı ifade edildi. Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD'nin Türkiye yatırımı sonucunda kuracağı fabrikanın 2026 yılında üretime başlayacağını ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam yaratacağını açıkladı.
BYD tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD'nin bu yeni üretim tesisine yaptığı yatırım, markanın yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa'daki tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.
BYD, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ek vergisinden kurtulacak
Bilindiği üzere Türkiye, Çin menşeili tüm otomobil türlerine (elektrik, hibrit, içten yanmalı) yüzde 40 ek maliyet yükümlülüğü getirmişti. Birkaç gün önce ise Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Çin menşeili üreticilerin Türkiye’de yatırım yapması halinde ek maliyet yükümlülüğünden muaf olacakları belirtilmişti. BYD ile yapılan anlaşma sonucunda firma, Türkiye'nin uyguladığı yüzde ek yüzde 40 vergiden muaf olacak ve gümrük vergisi ödemeyecek.
Bununla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması imzaladığını da belirtelim. Dolayısıyla BYD, burada yapacağı üretim sayesinde Avrupa’nın uygulama kararı aldığı yüzde 10 + yüzde 17,4 ek gümrük vergisinden de kurtulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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