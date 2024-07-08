Çinli BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım: 150 bin araç kapasiteli fabrika kuruluyor

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da BYD yönetim kurulunu kabul ederek, yeni nesil araç yatırımı imza törenine iştirak etti. Tören kapsamında dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.

1 milyar dolarlık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Çinli BYD firmasının yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kuracağı ifade edildi. Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BYD'nin Türkiye yatırımı sonucunda kuracağı fabrikanın 2026 yılında üretime başlayacağını ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam yaratacağını açıkladı.

BYD tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD'nin bu yeni üretim tesisine yaptığı yatırım, markanın yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa'daki tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, "Avrupa’nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Türkiye’de, yıllık 35 milyar doların üzerinde tutar ile ihracatın lideri otomotiv sektöründe yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara yönelik dönüşüm öncelikli hedefimiz. Küresel teknoloji lideri BYD’nin yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım kararı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz yatırımcı dostu politikaların ve yatırımlara sunduğumuz desteklerin sonucudur. Türkiye, yatırımcılar için Gümrük Birliği yoluyla Avrupa pazarına ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde pek çok ihracat pazarına erişim kapısıdır." ifadelerini kullandı.

BYD, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ek vergisinden kurtulacak

Bilindiği üzere Türkiye, Çin menşeili tüm otomobil türlerine (elektrik, hibrit, içten yanmalı) yüzde 40 ek maliyet yükümlülüğü getirmişti. Birkaç gün önce ise Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Çin menşeili üreticilerin Türkiye’de yatırım yapması halinde ek maliyet yükümlülüğünden muaf olacakları belirtilmişti. BYD ile yapılan anlaşma sonucunda firma, Türkiye'nin uyguladığı yüzde ek yüzde 40 vergiden muaf olacak ve gümrük vergisi ödemeyecek.

Bununla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması imzaladığını da belirtelim. Dolayısıyla BYD, burada yapacağı üretim sayesinde Avrupa’nın uygulama kararı aldığı yüzde 10 + yüzde 17,4 ek gümrük vergisinden de kurtulacak.

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BYD resmen Türkiye'ye 150 bin araç kapasiteli fabrika kuruyor