1032 kilometre menzile sahip 2023 Zeekr 001 Çin'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Çinli markalar elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını artırmaya başladı. Geely'nin lüks elektrikli araç markası Zeekr, elektrikli hatchback modelinin makyajlı versiyonunu satışa sundu. 2023 Zeekr 001'in fiyatları 300 bin yuandan (814 bin TL) başlıyor.

2023 Zeekr 001, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yenilenen Zeekr 001'de görünüm olarak pek bir değişim yok. Beş kapılı hatchback model 4970 mm uzunluğa, 1999 mm genişliğe, 1560 mm yüksekliğe ve 3005 mm aks mesafesine sahip. Yeni model yılıyla birlikte dış renk seçeneklerine turuncu, mavi ve gece siyahı renkleri eklenmiş.

İç mekânda ise sadece fakat lüks bir hava hakim. Üç kollu altı düz direksiyonun arkasında 8.8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 14.7 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Koltuklar Nappa deri kaplı ve karbon siyah, nitrojen mavi, platinyum gri ve titanyum kahverengi olmak üzere dört farklı renk tercihiyle sunuluyor.

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2023 Zeekr 001'in ön koltuklarında ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonları bulunuyor. Bunun dışında, arkada bulunan 5.7 inçlik çok fonksiyonlu dokunmatik ekran da arka yolcular için seyahatleri daha keyifli hale getiriyor. Yenilenen Zeekr 001, ilerleyen süreçte aktif şerit değiştirme, çalışma olan yollarda servis yoluna sapma gibi gelişmiş sürüş asistan fonksiyonlarını destekleyecek şekilde donatılmış. Bu sistemin testlerine Ocak 2023'te yani bu ay başlanacağı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Zeekr 001'in üst seviyelerinde sunulan 35 bin yuanlık You Edition paketi otomobili daha sportif hale getiriyor. Bu versiyonda 22 inç çok kollu dövme jantlar, Brembo altı pistonlu kaliperler, delikli fren diskleri, Alcantara döşeme ve yarış koltukları devreye giriyor.

140 kWsa batarya ile 1032 km sürüş menzili

Gelelim teknik özelliklere. 2023 model Zeekr 001'in çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonu 400 kW güç ve 686 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayan bu güçlü versiyon, 86 kWsa veya 100 kWsa batarya paketi ile Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre sırasıyla 546 km veya 656 km sürüş menzili sunuyor.

Tek motorlu arkadan itişli versiyon ise 200 kW güç ve 343 Nm tork değerlerine sahip. Bu versiyonu özel kılan detay ise Çinli batarya devi CATL'in Qilin bataryasını kullanıyor olması. Şirketin üçüncü nesil cell-to-pack teknolojisini kullanan bu batarya, 100 kWsa veya 140 kWsa kapasite tercihine göre 741 km veya 1032 km sürüş menzili sağlayabiliyor.

Zeekr tarafından yapılan açıklamaya göre tüm versiyonlar DC hızlı şarj desteğine sahip. Öte yandan, 1032 km'lik versiyon sadece bin adetle sınırlı. Teslimatların ise 2023'ün ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyor.

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1032 kilometre menzile sahip elektrikli otomobil: Zeekr 001