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    Yeni SsangYong Torres SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Uzun süredir ipucu görselleriyle karşımıza çıkan SsangYong Torres bugün Güney Kore'de tanıtıldı. 2023'te Avrupa için tamamen elektrikli bir versiyonun da gelebileceği konuşuluyor.
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    Yeni SsangYong Torres SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    SsangYong, uzun bir teaser sürecinin ardından yeni SUV modeli Torres'i görücüye çıkardı. Yeni SsangYong Torres, markanın ürün gamında Korando ve Rexton modelleri arasında konumlanacak.

    SsangYong Torres özellikleriyle neler sunuyor?

    İnce LED farlarının arasında sıralanan altı dikey parçayla Jeep modellerini anımsatan yeni SsangYong Torres'in motor kaputundaki çizgiler oldukça kaslı bir görünüm sunuyor. Tampon kenarlarındaki sahte hava girişleri sis lambalarına ev sahipliği yaparken alttaki alüminyum stili koruma plakası da SUV'un güçlü karakterine vurgu yapıyor.

    Profilden baktığımızda geniş çamurlukları ve eteklerdeki siyah plastik eklentileriyle dikkat çeken SUV'un jantları versiyona göre 17 veya 18 inç olarak değişse de opsiyon olarak 20 inç'e kadar yükseltilebiliyor. Bunun yanı sıra yeni Torres SUV'da opsiyon olarak sunulacak olan basamaklar ve C sütunu üzerindeki saklama kutusu da görsellerdeki araç üzerinde göze çarpan detaylar arasında.

    SsangYong Torres'in arka bölümünde ise yana açılan bagaj kapağı, dikey yerleşimli LED stoplar ve öndeki koruma plakasıyla uyumlu bir arka tampon bulunuyor. Ayrıca, geçmişteki 4x4 modellere atıfta bulunmak için entegre stepne kapağı görünümü veren çıkıntı da bu alanda dikkat çeken tasarım detaylarından.

    Yeni SsangYong Torres SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    İç mekan

    İç mekanda yer yer krom, ahşap ve karbon fiber stili trimlerin de yer aldığı çift tonlu tasarım söz konusu. Direksiyon simidinin hemen arkasında konsola gömülü ince bir dijital gösterge ekranı karşımıza çıkıyor. Merkezdeki 12.3 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ise havalandırma menfezleri üzerinde tablet stili tutturulmuş. Fiziksel kontrol düğmelerine yer verilmeyen alanda klima kontrolleri de orta konsoldaki 8 inçlik dokunmatik kontrol paneline emanet edilmiş.

    Tercih edilen donanım seviyesine göre araçta ambiyans aydınlatması, 6 hoparlörlü ses sistemi, dört USB girişi, soğutmalı ön koltuklar, yedi hava yastığı ve pek çok gelişmiş sürücü asistan sistemi bulunuyor. 5 koltuklu konfigürasyonda 703 litre bagaj hacmi sunan SsangYong Torres'te bu değer arka koltuklar katlandığında 1662 litreye kadar çıkıyor. Bunun yanı sıra araçta kamp yolculukları için soğutma kutusu ve kanvas takım çantası gibi aksesuarlar da mevcut.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak SsangYong seçeneklerden biri olarak T-GDI benzinli üniteden bahsetti. Bu kapsamda Korando'da da bulunan 1.5 litre dört silindirli turbo üniteyi görmemiz mümkün. 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebileceği belirtilen ünite ön tekerleklere güç verecek fakat dört tekerlekten çekiş de opsiyon olarak sunulacak.

    SsangYong Torres'in Güney Kore'deki başlangıç fiyatı 26,900,000 Won (360.000 TL) olarak açıklandı. En yüksek fiyat ise 30,400,000 Won (407.000 TL) olacak. Son olarak, 2023'te Avrupa için tamamen elektrikli bir versiyonun planlandığı da söylentiler arasında.

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    WIPERRANTAN 17 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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