Tam Boyutta Gör Taylandlı üretici Smartech Motor'un elektrikli motosiklet markası Felo, elektrikli tur motosikleti Felo TOOZ'u Bangkok Uluslararası Motor Fuarı'nda sergiledi.

Otomobilleri aratmıyor

Devasa boyutlara sahip motosiklet, 200km/h son hızı ve 720 km menziliyle otomobilleri aratmıyor. Bu rakamlar, Felo TOOZ'u piyasadaki en büyük ve en uzun menzilli motosikletlerden biri yapıyor.

12 inç boyutunda büyük ekrana ve 6 kanallı surround ses sistemine sahip motosiklet, 360 derecelik görüş kamerasını da barındırıyor. Motosikletin bir diğer ilginç özelliği yan kısıma takılabilen 8 litrelik soğutma bölmesi.

Tam Boyutta Gör TOOZ, tıpkı otomobiller gibi Type 2 şarj standardına da destek sunuyor ve 20 dakikada %20'den %80'e şarj olabiliyor. V2L (Vehicle to Load) özelliğine de sahip olan TOOZ, bu sayede ev elektriğini besleyebiliyor. Motorsikletin batarya kapasitesi hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Smartech, yeni elektrikli motosiklet markaları FELO ve RAPID ile sıfırdan başlayan ve Tayland elektrikli araç sektörünün yıldızlarından biri. Çok gelişmiş motosiklet sektörüne sahip olan Tayland'ta Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW, Triumph ve Ducati gibi dünya markaları üretim yapıyor. Felo TOOZ'da bu büyük pazarda kendine yer edinmeye çalışacak.

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720 km menzilli dev elektrikli motosiklet, otomobilleri aratmıyor