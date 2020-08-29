1080p odaklı RX 5300 duyuruldu

Kırmızı ekip bir süredir sessizliğini koruyor. Vermeer işlemcileri ve RDNA2 mimarili kartların yakında geleceğine yorumlayabileceğimiz bu durum geçtiğimiz haftalarda duyurulan giriş seviyesi mobil APU ile bozulmuştu.
RX 5500 XT GPU'lu RX 5300
AMD şimdi de usul usul RDNA tabanlı yeni bir kartını detaylandırdı. 1080p’ye yönelik geliştirilen RX 5300, RX 5500 XT’de de olduğu gibi 22 CU içerisinde 1408 shader içeriyor.İlginizi Çekebilir Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu
Buna karşın model 3 GB kapasiteli GDDR6 bellekle sınırlandırılmış. Ayrıca bellekler 14 Gbps’de de çalışsa 96-bit veriyoluna sahip olması VRAM biriminin yalnızca 168 GB/s bant genişliğe sağlayabilmesine neden olmuş.
GPU’nun 1448 MHz’den 1645 MHz’e yükseldiği kart 9.26 TFLOPS’luk hesaplama kapasitesi sunuyor. Model bu haliyle her ne kadar güzel bir GPU ile gelse de belleklerin kapasitesi itibariyle yakın zamanda oyunlarda yüksek ayarlardan ödün verilmesini gerektirecek. Ek olarak belleklerin veri yolu kısıtı nedeniyle hız aşırtmaya pek fazla tepki veremeyeceğini de söyleyebiliriz.
Üstelik kart 8-pinlik güç konnektörü üzerinden besleniyor. Bu RX 550’den sonra ekstra güç girişi istemeyen medya odaklı bir kart bekleyenleri üzecek bir detay.
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Yine de kart hız aşırtılmış GTX 1650’ye ciddi fark atarken modern yapımlarda akıcı bir deneyim sunacağa benziyor. Son olarak 100 watt TDP’ye sahip model OEM pazara sunulacak.
https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-5300 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1080p değil 720p odaklı gibi duruyor daha çok