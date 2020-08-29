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    1080p odaklı RX 5300 duyuruldu

    AMD’den Big Navi’yi beklediğimiz şu günlerde firmadan giriş seviyesi yeni bir kart haberi geldi. OEM pazara sunulacak kart RX 5500 XT ile aynı shader sayısına sahip.
    9 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1080p odaklı RX 5300 duyuruldu
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    Kırmızı ekip bir süredir sessizliğini koruyor. Vermeer işlemcileri ve RDNA2 mimarili kartların yakında geleceğine yorumlayabileceğimiz bu durum geçtiğimiz haftalarda duyurulan giriş seviyesi mobil APU ile bozulmuştu.

    RX 5500 XT GPU'lu RX 5300

    AMD şimdi de usul usul RDNA tabanlı yeni bir kartını detaylandırdı. 1080p’ye yönelik geliştirilen RX 5300, RX 5500 XT’de de olduğu gibi 22 CU içerisinde 1408 shader içeriyor.

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    Buna karşın model 3 GB kapasiteli GDDR6 bellekle sınırlandırılmış. Ayrıca bellekler 14 Gbps’de de çalışsa 96-bit veriyoluna sahip olması VRAM biriminin yalnızca 168 GB/s bant genişliğe sağlayabilmesine neden olmuş.

    1080p odaklı RX 5300 duyuruldu
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    GPU’nun 1448 MHz’den 1645 MHz’e yükseldiği kart 9.26 TFLOPS’luk hesaplama kapasitesi sunuyor. Model bu haliyle her ne kadar güzel bir GPU ile gelse de belleklerin kapasitesi itibariyle yakın zamanda oyunlarda yüksek ayarlardan ödün verilmesini gerektirecek. Ek olarak belleklerin veri yolu kısıtı nedeniyle hız aşırtmaya pek fazla tepki veremeyeceğini de söyleyebiliriz.

    Üstelik kart 8-pinlik güç konnektörü üzerinden besleniyor. Bu RX 550’den sonra ekstra güç girişi istemeyen medya odaklı bir kart bekleyenleri üzecek bir detay.

    1080p odaklı RX 5300 duyuruldu
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    Yine de kart hız aşırtılmış GTX 1650’ye ciddi fark atarken modern yapımlarda akıcı bir deneyim sunacağa benziyor. Son olarak 100 watt TDP’ye sahip model OEM pazara sunulacak.



    https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-5300 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    encuni (mesut karas) 9 sa. en beğenilen
    performans odaklı değilde Türkiye odaklı olmuş
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    MyFirstDogMorphine 5 sa.
    Neredeyse 8 senelik oyun olacak Gta 5 bile 3gb belleği dolduruyor gelmiş 3gb bellek ile 1080p hedefliyorlarmış.
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    IceRulez (Osman R.F) 7 sa.
    Casper bunu beğendi
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    xGlorfindel 8 sa.
    3gb kart...



    1080p değil 720p odaklı gibi duruyor daha çok
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    MeGaDave06 (Burak Burak) 8 sa.
    Sadece valorant, lol, pubg lite, cs-go, dota beşlisini oynayacaklara yönelik bi kart olmuş. Daha üstünde iş görmez. Bence sırf e sport oyunlarına odaklanıp rx 5500 almak istemeyenlere daha ucuza ilaç gibi gelecektir.
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    lemartes 9 sa.
    AMD yorma bizi high-end kartlari tanit artik.
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    Gökay16 (Gökay Genç) 7 sa. lemartes
    Sanırım 10bin bütcen var. 4k oyuncu monitörler 5000den ekran kartıda 10bin den başlıyor. PC maliyeti 25bin leri geçiyor ve 1 senelik asgari ücret. Holding sahibi olsamda almam en üst modelleri..
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    encuni (mesut karas) 9 sa. en beğenilen
    performans odaklı değilde Türkiye odaklı olmuş
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    napolyon94 9 sa.
    Performans iddiasi iyi duruyor. İlk defa 96 bit kart gormus oldum. Neden sadece OEM pazari ki? 100 watt tdp iyi gibi. 3 gb olmasi çok sorun değil, 96 bite rağmen bant genişliği güzel.
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    Armo_ (Armağan ) 9 sa.
    4GB VRAM yetmez diyen AMD, 3GB VRAM'li ekran kartı yapıyor
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