11 yaşındaki Türk Kızı Talya, BM Genel Kurulu'nda konuştu

BM'ye üye ülkelerin diplomatlarının yanı sıra birçok bilim insanının da katıldığı "Cinsiyet, Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma" panelinde kürsüye çıkan 11 yaşındaki Talya Özdemir, "Bilimde Kızlar İçin Kızlar" başlıklı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bilimin önemine vurgu yapan Özdemir; internet, tıp, bilgisayar ve ulaşımın tamamında bilime güvenildiğini, açlığa ve yoksulluğa son vermek, yenilenebilir enerji üretmek için bilime ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Üstelik dünyada ve Türkiye’de -doktor ve mühendis gibi- bilim alanında çalışan birçok kadının yaptığı katkıları kimsenin duymadığının altını çizerek şu ana kadar sadece Marie Curie’den bahsedildiğini belirtti.

Ayrıca Bkz.

"Uber'deki güvenlik açığı bir çiftin boşanmasına neden oldu"

Kızların bilimi kariyer olarak seçmeleri için kendilerine mutlaka rol modeli belirlemeleri gerektiğini ifade eden genç konuşmacı, bu yüzden bilimde başarılı kadınlardan daha çok bahsedilmesini ve okullarda ders verilmesini tavsiye etti. Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi adına kendi gibi bilime gönül veren tüm kız çocukları için "Bilimde Kızları Destekliyorum" (Girls4GirlsinScience) kampanyası başlatan Talya Özdemir, BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson’ın ilk imzayı atmasını istedi. Türkiye’yi ve ülkemizdeki kız çocuklarını Birleşmiş Milletler’de temsil ettiği için gurur duyduğunu belirten 11 yaşındaki Türk kızı, gelecekte bilim insanı olma hayalini dile getirerek alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamladı.