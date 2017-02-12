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11 yaşındaki Türk Kızı Talya, BM Genel Kurulu'nda konuştu

11 yaşındaki Talya Özdemir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen üst düzey bir panelde yaptığı bilim temalı konuşmasıyla büyük beğeni topladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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11 yaşındaki Türk Kızı Talya, BM Genel Kurulu'nda konuştu
 
BM'ye üye ülkelerin diplomatlarının yanı sıra birçok bilim insanının da katıldığı "Cinsiyet, Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma" panelinde kürsüye çıkan 11 yaşındaki Talya Özdemir, "Bilimde Kızlar İçin Kızlar" başlıklı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bilimin önemine vurgu yapan Özdemir; internet, tıp, bilgisayar ve ulaşımın tamamında bilime güvenildiğini, açlığa ve yoksulluğa son vermek, yenilenebilir enerji üretmek için bilime ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Üstelik dünyada ve Türkiye’de -doktor ve mühendis gibi- bilim alanında çalışan birçok kadının yaptığı katkıları kimsenin duymadığının altını çizerek şu ana kadar sadece Marie Curie’den bahsedildiğini belirtti.
Ayrıca Bkz. "Uber'deki güvenlik açığı bir çiftin boşanmasına neden oldu"
Kızların bilimi kariyer olarak seçmeleri için kendilerine mutlaka rol modeli belirlemeleri gerektiğini ifade eden genç konuşmacı, bu yüzden bilimde başarılı kadınlardan daha çok bahsedilmesini ve okullarda ders verilmesini tavsiye etti. Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi adına kendi gibi bilime gönül veren tüm kız çocukları için "Bilimde Kızları Destekliyorum" (Girls4GirlsinScience) kampanyası başlatan Talya Özdemir, BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson’ın ilk imzayı atmasını istedi. Türkiye’yi ve ülkemizdeki kız çocuklarını Birleşmiş Milletler’de temsil ettiği için gurur duyduğunu belirten 11 yaşındaki Türk kızı, gelecekte bilim insanı olma hayalini dile getirerek alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamladı.

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General. 2 yıl en beğenilen
Helal olsun, ama zengin çocuğudur kesin. Yoksa fakir ekmek derdinde, bilim düşünecek zamanımı var.
2 Yanıt Yanıtla +112
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gesi bağları 2 yıl
Yakında vatan haini, darbeci, fetöcü, terörist ilan edilir. Maalesef ülke için güzel bir şeyler yapanların başına bunlar geliyor şu an.
Kızımızı çok takdir ettim. Umarım önü açık olur
Yakında vatan haini, darbeci, fetöcü, terörist ilan edilir. Maalesef ülke için güzel bir şeyler yapanların başına bunlar geliyor şu an.Kızımızı çok takdi...
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2 Yanıt Yanıtla +60
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SigSauer6 2 yıl gesi bağları
gesi bağları

Yakında vatan haini, darbeci, fetöcü, terörist ilan edilir. Maalesef ülke için güzel bir şeyler yapanların başına bunlar geliyor şu an.



Kızımızı çok takdir ettim. Umarım önü açık olur

Eğer okuduğu onca şey aklını başına getirmeyip kırmızı fular takıp polise taş atıp meydanlarda KATİL DEVLET diye bağırırsa bence olabilir sakıncası yoktur.
gesi bağlarıYakında vatan haini, darbeci, fetöcü, terörist ilan edilir. Maalesef ülke için güzel bir şeyler yapanların başına bunlar gel...
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koçari 3 ay
Aklıma bu video geldi.

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koçari 3 ay
Video eklerim
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cabriyo 3 ay
fotoğraf türk ailesine örnek gibi durmuyor. şu türk ile türkiyeli kavramını birbirinden ayrı tutmalıyız.
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Karbon 12 3 ay cabriyo
Türk ailesinin örneğe ihtiyacı yok. Toplum mühendislerini de sevmeyiz.
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SDLGranada 2 yıl
Kızımızı tebrik ederim güzel konuşmuş.
Ayrıca BM sadece büyük devletlerin hizmetinde olan bir kuruluş yani geçerliliği,dürüstlüğü yok denecek kadar az.
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John WICK 2 yıl
Bana bilimle ilgilenen ya da bilimsel bir işte birşey bulmuş 1 kadın söyleyebilcek olan var mı marie antonin curie dışında ?
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LeSRiSeL 2 yıl
oraya hz.isa inse bm yine bi işe yaramaz olarak kalır
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sissil 2 yıl
Türbanı yok bu kızın hani özgürlük ?
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omertalord 2 yıl
Turkiye'yi bu aile guzel temsil edememis bence. Gercek yuzumuzu dunyadan saklamanin bir alemi yok. Neden cuppeli sarikli ve bas ortulu bir aile gonderilmemis. Iceride laik insanlara kafir kuffar hain vs. ama yurtdisinda ulke temsilinde bakiyorum da hep laikler var. bu iki yuzluluge hic bir akpli de bisey demiyor.
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sosisvesalam 2 yıl
kız %100 Türk mü? anasıda babasıda Türk mü? kızın ismi Talya, Türk ismi değil ben HAYIR diyorum.
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spartan hoplite 3 ay sosisvesalam
Esmer tenli Arap bozmalarindan daha Türk oldugu kesin
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eyoruk 3 ay sosisvesalam

vay arkadaş.Hayırdır ya ?
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Survival 2 yıl
Beni bırak birleşmiş milletler beledeye bile çağırmadı daha. Oysa çok güzel şiir okurum gelip bir şiir okusaydım fena mı olurdu
aa unutmuşum zengin değilim ailemde varlıklı değil la benim.
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