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1.2 Milyar kişinin bilgilerini çalan ünlü Rus hacker'a ait ilk bağlantı bulundu

Geçtiğimiz yıl büyük bir hack skandal ile 1.2 Milyar kullanıcının kişisel bilgilerini çalınmıştı. O günden bu yana araştırmalara devam eden FBI ilk kez hacker'a ait bir bağlantı bulmayı başardı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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1.2 Milyar kişinin bilgilerini çalan ünlü Rus hacker'a ait ilk bağlantı bulundu
 
İnternetin güvenliği tartışıla dursun hackerlar her gün binlerce kişiye ait bilgileri çalarak daha sonra bu bilgileri paraya çevirmenin bir yolunu buluyor. "mr.grey" lakabıyla bilinen Rus hacker ise bu işi çok daha ileri bir seviyeye götürmüş durumda. FBI kayıtlarına göre 1.2 Milyar kullanıcının kullanıcı adı ve şifresini elinde bulunduran suçlu 500 milyon kişinin de e-posta adresini ve kişisel bilgilerini saklıyor.
Reuters'da yer alan habere göre geçtiğimiz yıl bir çok kişinin bilgilerinin çalındığı skandalda Hold Security isimli güvenlik şirketi FBI'a bazı bilgiler vererek araştırmanın derinleşmesini sağlamış. FBI ise yaklaşır bir yıldır sanal suç işleyen kişiye ilişkin bir iz arayarak soruşturmaya devam etmiş. 
Araştırmalar sırasında alan adlarının yer aldığı bir liste ve spam posta gönderen bir araç hackerin bulunan ilk izleri oldu. Bu bağlantılardan sonra ise ortaya çıkan "mistergrey." adındaki e-posta adresi konunun derinleşmesine imkan verdi. Ortaya çıkan bilgilerin yardımıyla 2011 yılında Facebook, Twitter ve VK.com gibi sosyal medya sitelerinde ve ufak Rus forumlarında "mr.grey" kullanıcı adıyla gönderilen içeriklere ulaşıldı. Hold Security müdürü Alex Holden ise bu bilgilerin hackerı yakalamak yeterli olacağına inanıyor. Tek bir kişi mi yoksa grup mu olduğu bilinmeyen hackerın artık eskisinden daha fazla önlem alması gerekecek.

http://www.engadget.com/2015/11/25/russia-hacker-1-2-billion-log-ins/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
# Ace # 2 yıl
Böyle bir grup veya kişinin rus hükümeti adına çalıştığını da düşünürsek yakalanması imkansızdır.
Malum Us seçimlerine bile etki yapacak bir hack grubuna sahip Rusya.
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The Hollow 2 yıl
Zor ama FBI üzerine fazla düşerse yakalar. Çünkü ellerinde ki imkanlar çok geniş. Ama bu gibi adamlar işlerini riske atmaz. Yardımcı falan arayacağını, ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Hacker'ın, Nick'i de güzelmiş bu arada.
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DH Misafiri 2 yıl
Bir hacker yakalanmak istemiyorsa yakalanmaz. Ihtimal çok düşüktür kısaca. Nerden girdiğinin önemi yok. Bu kadar profesyonel işi olduğuna göre yardımcıları da vardır elbet. Adam emin ki çalmış yoksa kimse cesaret edemez.
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Morphinz 4 yıl
Kullandığı nick'i öğrenmişler altı üstü, havaya bak :))
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cana-cana 4 yıl
1 yıl mı? daha çok ararlar bence
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KillForYou! 4 yıl
Hack, yalan gibidir.
Yalan söylendiği bilinen kişi yalancı olamaz. Çünkü yalanı söyleyememiştir.
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EnverPasha 4 yıl
İnternet'in güvenliğini tartışmaya gerek yok ki zaten güvensiz ortam. elemanlara da gelecek olursak kopturmuş gitmişler..
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WHITE_Wolf 4 yıl
Boşuna uğraşıyor profesyonel hacker dediğin zaten onun yaptığını farkedemedigin denir Sen sadece bir iki track le gidip böyle bir grubu bulamazsın zaten tek kişi değil ve kesinlikle korunuyordur ya rusya yada mafya tarafından Zaten artık önemli olan site haclemek yada virüs solucan ile bilgisayarlara zarar vermek değil kimlik hırsızlığı en önemli yöntem ve o kadar çok para kazandırıyor aklınızı kaybedersiniz.
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Patren 4 yıl
adamlar dünyayı hacklemişler resmen
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LGSalesB 4 yıl
Cınk cınk padişahımız gibi olamadık. Yazıklar olsun FBI düşüremediniz mi uçağını.. Neyse yakında oralarda osmanlı(cik) olunca yakalarız biz (:
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