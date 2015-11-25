1.2 Milyar kişinin bilgilerini çalan ünlü Rus hacker'a ait ilk bağlantı bulundu

İnternetin güvenliği tartışıla dursun hackerlar her gün binlerce kişiye ait bilgileri çalarak daha sonra bu bilgileri paraya çevirmenin bir yolunu buluyor. "mr.grey" lakabıyla bilinen Rus hacker ise bu işi çok daha ileri bir seviyeye götürmüş durumda. FBI kayıtlarına göre 1.2 Milyar kullanıcının kullanıcı adı ve şifresini elinde bulunduran suçlu 500 milyon kişinin de e-posta adresini ve kişisel bilgilerini saklıyor.

Reuters'da yer alan habere göre geçtiğimiz yıl bir çok kişinin bilgilerinin çalındığı skandalda Hold Security isimli güvenlik şirketi FBI'a bazı bilgiler vererek araştırmanın derinleşmesini sağlamış. FBI ise yaklaşır bir yıldır sanal suç işleyen kişiye ilişkin bir iz arayarak soruşturmaya devam etmiş.

Araştırmalar sırasında alan adlarının yer aldığı bir liste ve spam posta gönderen bir araç hackerin bulunan ilk izleri oldu. Bu bağlantılardan sonra ise ortaya çıkan "mistergrey." adındaki e-posta adresi konunun derinleşmesine imkan verdi. Ortaya çıkan bilgilerin yardımıyla 2011 yılında Facebook, Twitter ve VK.com gibi sosyal medya sitelerinde ve ufak Rus forumlarında "mr.grey" kullanıcı adıyla gönderilen içeriklere ulaşıldı. Hold Security müdürü Alex Holden ise bu bilgilerin hackerı yakalamak yeterli olacağına inanıyor. Tek bir kişi mi yoksa grup mu olduğu bilinmeyen hackerın artık eskisinden daha fazla önlem alması gerekecek.

http://www.engadget.com/2015/11/25/russia-hacker-1-2-billion-log-ins/?ncid=txtlnkusaolp00000595