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12.9 inçlik iPad Pro'ya aylar kaldı: Tedarikçiler, panel üretimine başladı

5 yıl
1,6b
1
52
iPad
Shady
Haber Editörü
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12.9 inçlik iPad Pro'ya aylar kaldı: Tedarikçiler, panel üretimine başladı
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Apple'ın ülkemizde 27 Kasım'dan satışa sunacağı iPad Air, dünyada ses getirdi; ancak Apple, bu alandaki asıl bombasını 2014'ün başında çıkarmaya hazırlanıyor: iPad Pro...

Uzun süredir dillendirilen Apple ve Samsung'un büyük ekranlı tabletler üzerinde çalıştığı iddiası, bugün gelen son haberle birlikte Apple için farklı bir boyut kazandı. Güney Kore'de yayın yapan The Korea Times'ın haberine göre 12.9 inçlik iPad Pro'nun ekranı için üretime başlanıyor.

Gazetenin, Apple'ın Güney Kore'li iş ortaklarından edindiği bilgiye göre Apple'ın gelecek yılın ilk dönemi içerisinde satışa sunma planları yaptığı iPad Pro'nun ekranı için tedarikçiler üretim bantlarını çalıştırdı. İddiaya göre iPad Pro'nun ekranı, şu anki iPad'lerin 2048x1536 piksel çözünürlüğünde değil, UHD (3840x2160 piksel) çözünürlüğünde olacak. Dolayısıyla inç başına 340 piksele sahip olacak olan iPad Pro, bu sayede hem iPad ailesindeki Retina kavramının üst sınırını belirlemiş olacak hem de çok daha keskin, çok daha göz alıcı görüntüleme deneyimini kullanıcılarına sunacak.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce de Apple'a yakınlığıyla bilinen ABD'nin saygın iş gazetelerinden The Wall Street Journal, Apple'ın 12.9 inçlik iPad üzerinde çalışmalar yaptığını dile getirmişti.

iPad Air isimlendirmesinden sonra daha elle tutulur bir hal alan iPad Pro ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağız.


http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/11/133_146499.html#ystfuv Yorum Yaz
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HoLY.oNE 5 yıl en beğenilen
O çözünürlüğü hangi pille hangi işlemci,gpu ile doyurabilecekler cok merak ediyorm
1 Yanıt Yanıtla +15
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Vatov 5 yıl
15" Macbook Pro, beklediklerim ise 12.9 "iPad Pro seneye de artık 5.7" iPhone Pro çıkarsa onu alırım
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emresalvation 5 yıl
12 inç lık ipadla oyunmu oynanır. bellek takılmaz klavyesı olmaz hdmi portu olmaz hafıza artırılmaz, koca ekranda tek uygulama eee neden ozaman daha büyüğünü yapıyon ne özelliği var.insan okadar büyük tableti taşırken laptopun yerine geçmesini ister ama nerde.
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JoSeePh 5 yıl
Aylar kalmış, yalana bak.
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knnolg 5 yıl
yine şahane bir şey olur....
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millet tabletleri taşınabilirliği için tercih ediyodu bence gereksiz iphone5c fiyaskosu gibi olur
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28tatar 5 yıl
25 inchlik tablet bile çıksa alıcısı olacaktır. Herkesin ihtiyaçları, beğenileri farklı. Çok da mantıksız bir adım değil.
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Apple Specialist 5 yıl Shady
Shady



Apple'ın ülkemizde 27 Kasım'dan satışa sunacağı iPad Air, dünyada ses getirdi; ancak Apple, bu alandaki asıl bombasını 2014'ün başında çıkarmaya hazırlanıyor: iPad Pro...


Uzun süredir dillendirilen Apple ve Samsung'un büyük ekranlı tabletler üzerinde çalıştığı iddiası, bugün gelen son haberle birlikte Apple için farklı bir boyut kazandı. Güney Kore'de yayın yapan The Korea Times'ın haberine göre 12.9 inçlik iPad Pro'nun ekranı için üretime başlanıyor.


Gazetenin, Apple'ın Güney Kore'li iş ortaklarından edindiği bilgiye göre Apple'ın gelecek yılın ilk dönemi içerisinde satışa sunma planları yaptığı iPad Pro'nun ekranı için tedarikçiler üretim bantlarını çalıştırdı. İddiaya göre iPad Pro'nun ekranı, şu anki iPad'lerin 2048x1536 piksel çözünürlüğünde değil, UHD (3840x2160 piksel) çözünürlüğünde olacak. Dolayısıyla inç başına 340 piksele sahip olacak olan iPad Pro, bu sayede hem iPad ailesindeki Retina kavramının üst sınırını belirlemiş olacak hem de çok daha keskin, çok daha göz alıcı görüntüleme deneyimini kullanıcılarına sunacak.


Hatırlanacağı gibi bir süre önce de Apple'a yakınlığıyla bilinen ABD'nin saygın iş gazetelerinden The Wall Street Journal, Apple'ın 12.9 inçlik iPad üzerinde çalışmalar yaptığını dile getirmişti.


iPad Air isimlendirmesinden sonra daha elle tutulur bir hal alan iPad Pro ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağız.


Kaynak:http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/11/133_146499.html#ystfuv

10.1 i satarız artık
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iPhoneDalton 5 yıl
Kalkıp normal iOs işletim sistemi koyarsa ayıp olur cidden böyle bir sisteme.Tablet alanında elini güçlendirmek için daha farklı şeyler sunabilmeli.Ne bilim ios ve mac os karışımı bir sistem olabilir.Veya Samsung'un kalemli tabletlerine karşı bir özellik koyabilmeli.Büyük şirketlerin çoğu ve okuldaki çoğu öğrenci iPad'den samsunga geçiyor.Hem not almak hemde grafik ve benzeri tablolar hazırlamak çok daha rahat oluyor.
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anelka39 5 yıl
Vayy apple da olmaz denilen seyler oluyor ekrani buyuyen iPhone dan sonra iPad mini hayatta olmaz denilen iPhone 5C ve simdi de 12.9 iPad pro
Bunlar oluyorsa 4.5 yada 4.8 ekran boyutunda iPhone yakindir
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DH Misafiri 5 yıl
ilk yorum benden sonunda :D beğenmedim.
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DH Misafiri 5 yıl
bence air ile pro'yu karşılaştırmak yanlış olur. ekran boyutu ve kullanılabilirliği farklı kitlelere hitap ediyor; adı üstüne "pro". zaten fiyatı da bunu kanıtlayacak ve normal ipad piyasasına bulaşmayacak. daha yeni air ve retina mini tanıtan firma kendi satışlarını düşürmek istemez.
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Erasmus78 5 yıl
Böyle bir makineye mobil OS ve mobil donanım olmaz bence.
Bu alete bildiğin Macbook Air donanımı koyup, bildiğin MacOS X yüklenmeli. Ağırlık da 600-700gr civarlarında tutulabilirse tutma ihtimali var o zaman.
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senersongur 5 yıl
ipadlerin artik modasi geçti. Boşu boşuna fazla para ödemeye gerek yok.
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl
O büyüklükte bi Tablet taşıyacağıma adam akıllı bi laptop alı onu taşırım daha iyi...
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gahst 5 yıl
Bende neden ipad air a A7X koymadılar diyordum.
10.1inc kime yetmiyor anlamadım, çocuklarınız daha büyük ekranda mı oyun bağımlısı olsun istiyorsunuz
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