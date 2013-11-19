12.9 inçlik iPad Pro'ya aylar kaldı: Tedarikçiler, panel üretimine başladı

Apple'ın ülkemizde 27 Kasım'dan satışa sunacağı iPad Air, dünyada ses getirdi; ancak Apple, bu alandaki asıl bombasını 2014'ün başında çıkarmaya hazırlanıyor: iPad Pro...

Uzun süredir dillendirilen Apple ve Samsung'un büyük ekranlı tabletler üzerinde çalıştığı iddiası, bugün gelen son haberle birlikte Apple için farklı bir boyut kazandı. Güney Kore'de yayın yapan The Korea Times'ın haberine göre 12.9 inçlik iPad Pro'nun ekranı için üretime başlanıyor.

Gazetenin, Apple'ın Güney Kore'li iş ortaklarından edindiği bilgiye göre Apple'ın gelecek yılın ilk dönemi içerisinde satışa sunma planları yaptığı iPad Pro'nun ekranı için tedarikçiler üretim bantlarını çalıştırdı. İddiaya göre iPad Pro'nun ekranı, şu anki iPad'lerin 2048x1536 piksel çözünürlüğünde değil, UHD (3840x2160 piksel) çözünürlüğünde olacak. Dolayısıyla inç başına 340 piksele sahip olacak olan iPad Pro, bu sayede hem iPad ailesindeki Retina kavramının üst sınırını belirlemiş olacak hem de çok daha keskin, çok daha göz alıcı görüntüleme deneyimini kullanıcılarına sunacak.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce de Apple'a yakınlığıyla bilinen ABD'nin saygın iş gazetelerinden The Wall Street Journal, Apple'ın 12.9 inçlik iPad üzerinde çalışmalar yaptığını dile getirmişti.

iPad Air isimlendirmesinden sonra daha elle tutulur bir hal alan iPad Pro ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağız.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/11/133_146499.html#ystfuv