iPad'e 2023’te ne kadar zam geldi?

Tam Boyutta Gör Apple, üç haftada üç defa zam yaparak dolar kurundaki artışı iPad fiyatlarına yansıttı. 2023'te iPhone 14 serilerine dört defa zam gelirken tüm iPad modellerine üç defa zam geldi. Peki bu sene iPad’e ne kadar zam geldi? Bu içeriğimizde 1 Ocak’tan itibaren gelen tüm zamları listeliyoruz.

2023 iPhone fiyat listesi: iPhone 14, 13, 12, SE fiyatları 5 sa. önce eklendi

iPad fiyatları altı ayda yüzde 25 artı 💹

1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterdi. iPad fiyatları da 1 Ocak’tan günümüze kadar yaklaşık yüzde 25 oranında arttı. Bu da dolar kurunda önemli bir artış olursa iPad'lere yeni bir zam geleceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.

"iPad fiyatları ne kadar oldu?" diye merak edenler için 2023 iPad fiyatları tablosu şöyle 🔽

iPad fiyat listesi 💰 2023 iPhone Modeli 8 Haziran 5 Haziran 18 Mayıs 1 Ocak 9. nesil iPad 64 GB 10.499 TL 9.499 TL 8.999 TL 8.499 TL 10. nesil iPad 64 GB 13.299 TL 12.799 TL 11.999 TL 11.299 TL iPad mini 64 GB 16.299 TL 14.799 TL 13.999 TL 12.999 TL iPad Air 64 GB 18.999 TL 17.299 TL 16.299 TL 14.999 TL iPad Pro 11 inç 128 GB 25.499 TL 22.999 TL 21.999 TL 20.499 TL iPad Pro 12.9 inç 128 35.999 TL 32.499 TL 30.999 TL 28.499 TL

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2023 iPad fiyat listesi: iPad Pro, Air, Mini fiyatları