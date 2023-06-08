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    iPad'e 2023’te ne kadar zam geldi?

    iPad'e 1 Ocak 2023'ten itibaren üç defa zam geldi. Peki güncel iPad fiyatları kaç TL oldu? iPad fiyat listesi 2023 haberimizde!                                   
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    2023 iPad fiyat listesi: iPad Pro, Air, Mini fiyatları Tam Boyutta Gör
    Apple, üç haftada üç defa zam yaparak dolar kurundaki artışı iPad fiyatlarına yansıttı. 2023'te iPhone 14 serilerine dört defa zam gelirken tüm iPad modellerine üç defa zam geldi. Peki bu sene iPad’e ne kadar zam geldi? Bu içeriğimizde 1 Ocak’tan itibaren gelen tüm zamları listeliyoruz.

    iPad fiyatları altı ayda yüzde 25 artı 💹

    1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterdi. iPad fiyatları da 1 Ocak’tan günümüze kadar yaklaşık yüzde 25 oranında arttı. Bu da dolar kurunda önemli bir artış olursa iPad'lere yeni bir zam geleceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.

    "iPad fiyatları ne kadar oldu?" diye merak edenler için 2023 iPad fiyatları tablosu şöyle 🔽

    iPad fiyat listesi 💰 2023
    iPhone Modeli 8 Haziran 5 Haziran 18 Mayıs 1 Ocak
    9. nesil iPad 64 GB 10.499 TL 9.499 TL 8.999 TL 8.499 TL
    10. nesil iPad 64 GB 13.299 TL 12.799 TL 11.999 TL 11.299 TL
    iPad mini 64 GB 16.299 TL 14.799 TL 13.999 TL 12.999 TL
    iPad Air 64 GB 18.999 TL 17.299 TL 16.299 TL 14.999 TL
    iPad Pro 11 inç 128 GB 25.499 TL 22.999 TL 21.999 TL 20.499 TL
    iPad Pro 12.9 inç 128 35.999 TL 32.499 TL 30.999 TL 28.499 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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