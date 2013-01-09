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15 Mart tarihinde Live Messenger resmi olarak yayın hayatına son verecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Skype firmasını satın almasından sonra, firma içerisinde giderek önemini kaybeden ve son olarak Skype ile bütünleşmesine kadar verilen Live Messenger hizmetinin resmi olarak yayın hayatına son vereceği tarih de duyuruldu.

Milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağlayan emektar Live Messenger, 15 Mart tarihinde emekliye ayrılacak. Bu tarihe kadar Live Messenger kullanıcıları platformu kullanmaya devam ederken, Skype ürününe yükseltilmesi gerektiğine dair bir uyarı alacak ve isterse güncelleyebilecek. Aynı anda Messenger da kaldırılmış olacak.

15 Mart tarihi itibariyle de kullanıcılar Live Messenger'a giriş yapamayacak. Giriş yapmak isteyenler, yükseltme uyarısını takip etmek zorunda kalacak. Eğer giriş yapma denemelerini sürdürürse bu kez otomatik yükseltmenin yapılacağı sayfaya yönlendirilecek ve Messenger da aynı anda kaldırılacak. 

Kullanıcıların bilgileri ise Skype hesabına aktarılacak ve arkadaş listeleri ile irtibat kurmaya Skype üzerinden devam edecek.

http://microsoft-news.com/microsoft-to-discontinue-windows-live-messenger-from-mar-15th/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Oxeman 6 yıl
hani artık kullanmasakta bu haber insanı üzüyor.
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lido 6 yıl
yaşlanıyoruz
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burakahmet19 6 yıl
facebook: ben olmasam hala kızların msn adresini arıyordunuz ç
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icg 6 yıl
Microsofttur yapar..
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strathmorea 6 yıl
Facebook chat bitirdi msn yi.
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celo68 6 yıl
bir devrin sonu
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blackemre 6 yıl
Bakalım yeni neler göreceğiz.Msn baya uzun bir süre kullanılmıştı.
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hancii05 6 yıl

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