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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

15" rMBP'daki fan kontrol ve kare hızı düşme problemleri için SMC güncellemesi yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Gün içerisinde OS X 10.8.3'ü genel kullanıma sunan Apple, Retina MacBook Pro için oldukça kritik olan yeni bir SMC güncellemesi yayınladı

MacBook Pro Retina SMC Update 1.1 ismiyle yayınlanan güncelleme, 15" rMBP'da yüksek grafik gücüne ihtiyaç duyan oyunlar sırasında kare hızında düşüme sebep olan sorunu ve kısa bir süre önce sitemizde de haberini yayınladığımız fan kontrol sistemindeki sorunu gideriyor. Güncelleme kapsamında ayrıca Power Nap ve uyku modundan çıkış esnasında karşılaşılan sorunlarda gözden geçirilerek güvenilirliği arttırılmış.

OS X 10.7.5 ya da OS X 10.8.2 ve üzeri işletim sistemlerine sahip olan rMBP'lar için yayınlanan SMC güncellemesiyle ilgili detaylı bilgiye ya da yükleme bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.


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DH Misafiri 6 yıl
Sayın editör halen anlayamadın mı rMBP nin anlamını kimse çözemiyor. Aynı konuda önceden yaptığın haberlerdeki yorumlara bakma zahmetinde bulunsaydın bunu bilirdin...
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V4LKyR 6 yıl
DBBOArMBP bunun ismi, lütfen doğru kullanalım.
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Gukama 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

DBBOArMBP bunun ismi, lütfen doğru kullanalım.

Açılımı nedir
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DH Misafiri 6 yıl
niye rMBP
"APPLE RETINA MAC PRO" oldu mu markanın imajı mı zedeleniyor. :p
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fatih_h 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

niye rMBP

"APPLE RETINA MAC PRO" oldu mu markanın imajı mı zedeleniyor. :p

MAC PRO değil MACBOOK PRO
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