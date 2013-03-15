15" rMBP'daki fan kontrol ve kare hızı düşme problemleri için SMC güncellemesi yayınlandı

Gün içerisinde OS X 10.8.3'ü genel kullanıma sunan Apple, Retina MacBook Pro için oldukça kritik olan yeni bir SMC güncellemesi yayınladı

MacBook Pro Retina SMC Update 1.1 ismiyle yayınlanan güncelleme, 15" rMBP'da yüksek grafik gücüne ihtiyaç duyan oyunlar sırasında kare hızında düşüme sebep olan sorunu ve kısa bir süre önce sitemizde de haberini yayınladığımız fan kontrol sistemindeki sorunu gideriyor. Güncelleme kapsamında ayrıca Power Nap ve uyku modundan çıkış esnasında karşılaşılan sorunlarda gözden geçirilerek güvenilirliği arttırılmış.

OS X 10.7.5 ya da OS X 10.8.2 ve üzeri işletim sistemlerine sahip olan rMBP'lar için yayınlanan SMC güncellemesiyle ilgili detaylı bilgiye ya da yükleme bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.