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152$'lık maliyet ile, Nexus 7 ucuz tabletlerin önünü açabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Kindle Fire ve Nook Tablet modellerine gösterilen ilgi, 200$-250$ fiyat aralığındaki kaliteli modellere tüketicinin rağbet ettiğini ortaya koydu. Sonrasında ise tablet üreticilerinin bu segmente yatırım yaptıkları görüldü. Google Nexus 7 ile de yatırımlar ilk meyvesini verdi.

Segmentte kalıcı olabilmek adına Google'ın maliyetine Nexus 7 sattığı açıklanmıştı. Aracıları ortadan kaldırarak doğrudan satışa başlaması de bunda etkili oldu. Tabletin maliyeti konusunda ise araştırmalar yapan firmalardan IHS iSuppli, modeli parçalarına ayırarak maliyetlerini hesapladı.

Parçalar arasında en pahalısı 38$ ile IPS ekran olurken, işlemci 21$, kamera modülü ise 2.5$ olarak hesaplanmış. Toplam parça maliyeti 151.75$ olarak belirlenmiş. Buna işçilik de eklendiği zaman 159.25$ seviyesi ortaya çıkıyor.

Bahsedilen fiyat 8GB versiyonu için. 16GB versiyonu ise 7.50$ daha fazla maliyete sahip.

Google'ın 8GB'lık versiyondan fazla kar elde edemeyeceği görülüyor. Ancak 16GB'lık versiyondan 30$-50$ arasında bir kazancının olacağı tahmin ediliyor. Cihazın üreticisi ASUS da belirli oranda kar kısıntısına gitti.

Android işletim sistemi Google için ücret talep edilmeden dağıtılan bir platform oldu. Ancak Google asıl gelirini platforma sunduğu reklam ve servislerden elde ediyor. Her Android kullanıcısından 10$ reklam geliri elde ettiğini, Google daha önce belirtmişti. Bu durumda 4-5 milyon satış yapması beklenen Nexus 7 modelinin getirisi ise 40-50 milyon doları bulacak. Bu yüzden maliyetine satış Google'ı zarara sokmayacak. Ayrıca her halükarda bir miktar kar firmaların kasasına girecektir.

Bileşen teknolojilerinde de gelişmeler yaşanması, maliyetin düşmesindeki en büyük etkenlerden birisi. Google-ASUS-NVIDIA Kai işbirliği ile 199$'a inen Nexus 7, diğer firmalar için de sürükleyici olacaktır. 

Amazon'un yeni Kindle Fire modeli için Kai platformunu kullanmak istediği de iddialar arasında. Böylece 10 inçlik bir Kindle Fire fiyatı da yine 199$ seviyesinde kalabilir.

Samsung bu aşamada kendi işlemcileri ile yoluna devam ediyor. LG, Acer, Toshiba gibi firmalar Kai platformuna şans vermek niyetinde.

Apple'ın da iPad Mini modeli için elden geçirilmiş bir A5X veya diğer bir yongaseti kullanması muhtemel. Google'ın, düşük fiyatlı bir tabletin hem satış başarısı yakalayabileceğini hem de kazanç sağlayabileceğini göstermesi Apple'ın kararlarını etkileyececktir.

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da işçilik. Apple'ın iPad modelini 180$-250$ arasında mal ederek satması, 499$'lık perakende fiyatı düşünüldüğünde iyi bir gelir getirdi. Ancak 8$ civarındaki işçilik maliyeti sonucunda Foxconn'daki çalışma koşulları başına büyük problemler açtı. Sonunda Apple kısa süre önce işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Foxconn'la masaya oturdu ve bunun neticesinde artan işçilik maliyetini cebinden karşılamaya razı oldu.

Nexus 7 modelinde de 7.5$ gibi bir işçilik maliyeti görüyoruz. Ucuz ve performanslı tabletlerin yaygınlaşmaya başlaması tüketici adına iyi bir gelişme olsa da özellikle Çin'deki çalışma koşullarının ağırlaşması anlamına geliyor. Bu da yakın zamanda üreticilerin Apple gibi bazı çalışma şartlarına ilişkin problemlerle karşılaşması ihtimalini gündeme getirebilir.

http://gigaom.com/mobile/at-152-in-cost-googles-nexus-7-leads-way-for-cheaper-tablets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
furion07 6 yıl
Micro sd olmadığı için 8 gb'lık modelin 6.5-7 gb'ı kullanılabilir durumda olur.O yüzden 16 gb'lık model daha mantıklı gibi ama o da 250 $'sa Türkiye fiyatı en kötü ihtimal kdv,ötv,kar marjı derken 350$ olur o da 650 tl civarı satılır çok ucuz beklemeyin.Çin fiyatı 120$ olan tableti bile hepsiburada 350 liradan satıyor(200$ civarı)
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musti198080 6 yıl
bu model turkiyeye gelsin. gene pahali satilir(google direk satamayacagina gore).ac gozlu distrubitor kâri+ kdv + kil yun derken bu fiyatlari unutun bence
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TearsForFears 6 yıl
100 dolar fazla olaydı birkaç özelliği daha olaydı.
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Amedra 6 yıl TearsForFears
LawLess437
100 dolar fazla olaydı birkaç özelliği daha olaydı.

bu ne demek şimdi ?
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#etiket 6 yıl
Bahsedilen fiyat 8GB versiyonu için. 16GB versiyonu ise 7.50$ daha fazla maliyete sahip.

7,5 dolarlık fark için 50-100 dolara kadar fark ödediğimiz oluyor diğer markalarda da..
16GB - 32GB farklılıkları için 100 doların üzerinde fark ödenmesi gerekiyor çoğu cihazda :(
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nurettinaz 6 yıl
Bknz. onceki yorumlarim
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cibicibi 6 yıl
Micro SD desteği de olmalı be ...
Apple ise yapmaz böle bişi çünkü alıcısı hazır,
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armanatilgan 6 yıl
5.000.000 satsa 250 milyon $
10.000.000 satsa 500 milyon $ kazanır Google.
Ben 8 gb lık versiyonun o kadarda satılacağını sanmıyorum micro SD den dolayı. 16 gb versiyon daha tutulur gibi geliyor bana.
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z_vitamini 6 yıl
Çıksa da alsak, çıksa da alsak. Cıbbı cıbbı cıbıpbıcıpbı Cıbbı cıbbı cıbıpbıcıpbı
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Klitz 6 yıl
Türkiye'ye giriş tarihi belli mi acaba?
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mansurmarsak 6 yıl
Keşke bütün firmalar böyle yapsa. Yani demek istediğim yüksek fiyat ve az satış yapacağına az fiyat ve çok satışla aynı karı yapabilirsin. Böylece pazar payını da arttırmış olursun. Google çok iyi gidiyor bu konuda...
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l3ittersweet 6 yıl
google yapması gerekeni yapıyor, işletim sistemi için arayüz vs olmadan, üretim google - yazılım google cihazlar müşteriye daha cazip gelecektir. ülkemide 450-500 tl arasında olursa çok satacaktır.
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cagataykoroglu 6 yıl
bu cihaz ipad satışlarını çok etkiler. Daha doğrusu tablet piyasası olduğu gibi etkilenir.
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