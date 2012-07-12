152$'lık maliyet ile, Nexus 7 ucuz tabletlerin önünü açabilir

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Kindle Fire ve Nook Tablet modellerine gösterilen ilgi, 200$-250$ fiyat aralığındaki kaliteli modellere tüketicinin rağbet ettiğini ortaya koydu. Sonrasında ise tablet üreticilerinin bu segmente yatırım yaptıkları görüldü. Google Nexus 7 ile de yatırımlar ilk meyvesini verdi.





Segmentte kalıcı olabilmek adına Google'ın maliyetine Nexus 7 sattığı açıklanmıştı. Aracıları ortadan kaldırarak doğrudan satışa başlaması de bunda etkili oldu. Tabletin maliyeti konusunda ise araştırmalar yapan firmalardan IHS iSuppli, modeli parçalarına ayırarak maliyetlerini hesapladı.





Parçalar arasında en pahalısı 38$ ile IPS ekran olurken, işlemci 21$, kamera modülü ise 2.5$ olarak hesaplanmış. Toplam parça maliyeti 151.75$ olarak belirlenmiş. Buna işçilik de eklendiği zaman 159.25$ seviyesi ortaya çıkıyor.





Bahsedilen fiyat 8GB versiyonu için. 16GB versiyonu ise 7.50$ daha fazla maliyete sahip.





Google'ın 8GB'lık versiyondan fazla kar elde edemeyeceği görülüyor. Ancak 16GB'lık versiyondan 30$-50$ arasında bir kazancının olacağı tahmin ediliyor. Cihazın üreticisi ASUS da belirli oranda kar kısıntısına gitti.





Android işletim sistemi Google için ücret talep edilmeden dağıtılan bir platform oldu. Ancak Google asıl gelirini platforma sunduğu reklam ve servislerden elde ediyor. Her Android kullanıcısından 10$ reklam geliri elde ettiğini, Google daha önce belirtmişti. Bu durumda 4-5 milyon satış yapması beklenen Nexus 7 modelinin getirisi ise 40-50 milyon doları bulacak. Bu yüzden maliyetine satış Google'ı zarara sokmayacak. Ayrıca her halükarda bir miktar kar firmaların kasasına girecektir.





Bileşen teknolojilerinde de gelişmeler yaşanması, maliyetin düşmesindeki en büyük etkenlerden birisi. Google-ASUS-NVIDIA Kai işbirliği ile 199$'a inen Nexus 7, diğer firmalar için de sürükleyici olacaktır.





Amazon'un yeni Kindle Fire modeli için Kai platformunu kullanmak istediği de iddialar arasında. Böylece 10 inçlik bir Kindle Fire fiyatı da yine 199$ seviyesinde kalabilir.





Samsung bu aşamada kendi işlemcileri ile yoluna devam ediyor. LG, Acer, Toshiba gibi firmalar Kai platformuna şans vermek niyetinde.





Apple'ın da iPad Mini modeli için elden geçirilmiş bir A5X veya diğer bir yongaseti kullanması muhtemel. Google'ın, düşük fiyatlı bir tabletin hem satış başarısı yakalayabileceğini hem de kazanç sağlayabileceğini göstermesi Apple'ın kararlarını etkileyececktir.





Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da işçilik. Apple'ın iPad modelini 180$-250$ arasında mal ederek satması, 499$'lık perakende fiyatı düşünüldüğünde iyi bir gelir getirdi. Ancak 8$ civarındaki işçilik maliyeti sonucunda Foxconn'daki çalışma koşulları başına büyük problemler açtı. Sonunda Apple kısa süre önce işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Foxconn'la masaya oturdu ve bunun neticesinde artan işçilik maliyetini cebinden karşılamaya razı oldu.





Nexus 7 modelinde de 7.5$ gibi bir işçilik maliyeti görüyoruz. Ucuz ve performanslı tabletlerin yaygınlaşmaya başlaması tüketici adına iyi bir gelişme olsa da özellikle Çin'deki çalışma koşullarının ağırlaşması anlamına geliyor. Bu da yakın zamanda üreticilerin Apple gibi bazı çalışma şartlarına ilişkin problemlerle karşılaşması ihtimalini gündeme getirebilir.