Dünyanın ilk evcil hayvan telefonu tanıtıldı

PetPhone nedir?
GlocalMe girişimi tarafından fuara getirilen PetPhone, evcil hayvanınızın boynuna asabileceğiniz boyutlarda. GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon ayrıca firmanın CloudSIM adını verdiği eSIM benzeri bir modüle sahip.
Kullanıcılar evcil hayvanlarını sürekli olarak takip ederken sağlık durumundan da haberdar olabiliyor. Çift yönlü iletişimde ise hayvanın tedirginliğini tespit eden telefon, ön tanımlı sesler çıkararak sakinleştirmeye çalışıyor. Ya da kullanıcısı hayvana seslenerek dikkatini çekebiliyor. Yine hayvanın belirli hareketleri ile otomatik olarak arama da başlatılabiliyor. PetPhone için henüz bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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