Asus Zenfone 12 Ultra geliyor: İşte özellikleri ve tasarımı

Tam Boyutta Gör Asus, yakın zamanda Zenfone 12 Ultra'nın 6 Şubat'ta küresel olarak çıkış yapacağını doğruladı. Yakın zamandaki ön tanıtım, telefonun yeni yapay zeka destekli özellikleri ve ön tasarımını ortaya koydu. Tanıtım ayrıca modern amiral gemilerinde nadir bulunan 3.5 mm kulaklık girişinin varlığını da doğruladı. Peki, Asus Zenfone 12 Ultra özelliklerine ilişkin neler biliyoruz?

Asus Zenfone 12 Ultra, ön tasarımını ve bazı özelliklerini göster 2 gün önce eklendi

Asus Zenfone 12 Ultra bilinen özellikleri

Zenfone 12 Ultra, Asus'un oyun serisinden farklı kılan belirgin bir tasarıma sahip. ROG Phone 9 Pro ile benzer form faktörüne sahip olsa da, kamera modülü önemli ölçüde yeniden tasarlandı. ROG cihazlarının agresif estetiğinin aksine, Zenfone 12 Ultra modeli daha rafine bir görünüm tercih ediyor. Kesin detaylar bilinmemekle birlikte, birden fazla renk seçeneğiyle sunulacak. Ek olarak, flaş modülünün yerleşimi ROG muadilinden farklı ve cihazı görsel olarak benzersiz kılıyor. Sızdırılan görüntüler, cihazın siyah, yeşil ve pembe tonlarında geleceğini gösteriyor.

Asus Zenfone 12 Ultra, 2400×1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç Samsung LTPO OLED ekrana sahip. Ekran yenileme hızı oyun sırasında 144Hz'e ulaşabiliyor. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan telefon, 8GB / 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla geliyor.

Kamera bölümünde, Asus cihazı donanım tabanlı gimbal sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel Sony Lytia 700 sensörle donattı. Ana kameraya 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 3x optik yakınlaştırma ve OIS'li 32 megapiksel telefoto sensör eşlik ediyor. Öndeki kamera 32 megapiksel (ROG Phone 9 Pro’daki kamera).

Zenfone 12 Ultra, 65W kablolu şarj, 15W Qi kablosuz şarjı destekleyen 5.500mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, mobil fotoğrafçılığı ve video kaydını geliştiren yapay zeka özelliklerine sahip. IP68 toz ve suya dayanıklı yapıda olmasına rağmen 3.5 mm kulaklık jakını koruyor.

Zenfone 12 Ultra, büyük ölçüde ROG Phone 9 Pro'ya benziyor; aynı ekranı, işlemciyi, belleği, depolama alanını ve ön kamerayı paylaşıyor. Ancak, daha küçük 5.500mAh pil (ROG Phone 9 Pro’da 5.800mAh mevcut), yeniden tasarlanmış kamera modülü ve AirTriggers gibi oyun odaklı özelliklerin olmamasıyla kendini farklılaştırıyor.

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Asus Zenfone 12 Ultra'nın tüm özellikleri ve tasarımı sızdırıldı