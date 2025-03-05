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    Anlık Bildirim

    HMD 2660 Flip çift ekranlı telefon tanıtıldı

    HMD 2660 Flip adıyla tanıtılan kapaklı telefon, iç ve dış olarak iki ekranı sayesinde segmentinde farklılaşıyor. Dev depolama alanı ise kullanıcıyı cezbediyor.  
    HMD 2660 Flip Tam Boyutta Gör
    MWC 2025 tüketici elektroniği fuarına geniş bir portföy ile gelen Finli HMD girişiminin ürünlerinden birisi de HMD 2660 Flip kapaklı cep telefonu oldu. Giriş seviyesindeki telefon biraz daha bütçesini düşünenlere hitap ediyor. 

    HMD 2660 Flip neler sunuyor?

    HMD 2660 Flip cep telefonu modeli iki adet ekranla geliyor. Dış kısımda 1.77 inçlik QQVGA ekran çeşitli bilgileri ve bildirimleri kullanıcıya iletiyor. İç kısımdaki ekran ise 2.8 inç boyutunda ve QVGA çözünürlüğünde. 

    Tek bir Cortex-A7 çekirdekli Unisoc T107 işlemcisinden güç alan telefonda 64MB RAM ve 128GB depolama yer alıyor. 1450mAh batarya ile günlerce bekleme süresi sunan telefonda FM radyo, Bluetooth 5.0, 4G, hafıza kartı yuvası, MP3 çalar ve 3.5mm jak girişi yer alıyor. Fiyatı ise henüz belli değil. 
     

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