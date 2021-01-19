16 çekirdekli Intel Alder Lake işlemcisi DDR5 RAM’le ortaya çıktı

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Donanım dünyasının gözü şu günlerde Rocket Lake işlemcilerinde. Buna karşın DDR4 standartının ilerisini düşünenler sonraki nesil platformları bekliyor.

SiSoft Sandra’nın veri tabanına düşen girdinin Alder Lake işlemcisine ait olduğu düşünülüyor. 16 çekirdek 32 izlekli yonga toplamda 10 bölümden oluşan 12.5 MB L2 önbellek ve 30 MB’lık L3 önbellekle desteklenmiş.

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Alder Lake ile birlikte Intel'in ARM big.LITTLE benzeri hibrit yapıya geçeceği göz önünde bulundurulursa işlemcinin 8+8 gibi bir konfigürasyonda tasarlandığı söylenebilir. 1.8-4.0 GHz çalışma aralığı rapor edilen yongaya eşlik eden iGPU ise 1.5 GHz’de görev yapıyor.

Yeni standartlar ve tabi ki soket yolda

Intel Xe gen 12.2 olması beklenen iGPU’dan daha çok dikkat çeken detaysa sistemde kullanılan RAM tipi oldu. DDR5 RAM’lerle çalışan sistem bu açıdan Intel’in yeni nesil bellek standartına geçeceğinin işareti olarak kabul ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir"

Son olarak geçtiğimiz aylarda dikdörtgen formatla gelebileceğini paylaştığımız Alder Lake işlemcilerin LGA 1700 sokette kullanılacağını belirtelim.

https://www.techpowerup.com/277459/16-core-intel-alder-lake-s-processor-appears-with-ddr5-memory

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