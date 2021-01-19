Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16 çekirdekli Intel Alder Lake işlemcisi DDR5 RAM’le ortaya çıktı

    Mavi ekip henüz yeni resmiyet kazandırdığı Rocket Lake işlemcilerinin son hazırlıklarını tamamlarken diğer taraftan da yeni nesil çözümlerin üzerinde çalışıyor.
    43 sn.
    0
    2
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    16 çekirdekli Intel Alder Lake işlemcisi DDR5 RAM’le ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Donanım dünyasının gözü şu günlerde Rocket Lake işlemcilerinde. Buna karşın DDR4 standartının ilerisini düşünenler sonraki nesil platformları bekliyor.

    SiSoft Sandra’nın veri tabanına düşen girdinin Alder Lake işlemcisine ait olduğu düşünülüyor. 16 çekirdek 32 izlekli yonga toplamda 10 bölümden oluşan 12.5 MB L2 önbellek ve 30 MB’lık L3 önbellekle desteklenmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi

    Alder Lake ile birlikte Intel'in ARM big.LITTLE benzeri hibrit yapıya geçeceği göz önünde bulundurulursa işlemcinin 8+8 gibi bir konfigürasyonda tasarlandığı söylenebilir. 1.8-4.0 GHz çalışma aralığı rapor edilen yongaya eşlik eden iGPU ise 1.5 GHz’de görev yapıyor.

    Yeni standartlar ve tabi ki soket yolda

     Intel Xe gen 12.2 olması beklenen iGPU’dan daha çok dikkat çeken detaysa sistemde kullanılan RAM tipi oldu. DDR5 RAM’lerle çalışan sistem bu açıdan Intel’in yeni nesil bellek standartına geçeceğinin işareti olarak kabul ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcilerinin fiyatı sızdı: Intel fiyatları düşürebilir"

    Son olarak geçtiğimiz aylarda dikdörtgen formatla gelebileceğini paylaştığımız Alder Lake işlemcilerin LGA 1700 sokette kullanılacağını belirtelim.



    https://www.techpowerup.com/277459/16-core-intel-alder-lake-s-processor-appears-with-ddr5-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    12 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 sn. GÖRÜNTÜLENEN 16 çekirdekli Intel Alder Lake işlemcisi DDR5 RAM’le ortaya çıktı Sonraki Nvidia referans tasarım RTX 3060 planlamıyor 1 sa. Otokar'ın sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti 1 sa. realme Watch S ülkemizde satışa çıkıyor 2 sa. Merakla beklenen Hitman III'ün inceleme puanları paylaşıldı: 88/100 2 sa. PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler 2 sa. Range Rover Evoque'un 1.5 litre benzinli motor seçeneği Türkiye'de: İşte fiyatı 2 sa. Peaky Blinders filmi doğrulandı: Seri finali olacak 3 sa. Akıllı saatler, COVID-19'un erken teşhisine yardımcı olabilir 3 sa. Microsoft, Amazon ve Google bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını satın almak istiyor 3 sa. Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası 4 sa. Omsan Lojistik, Marmaray ile deniz altından otomobil taşıyarak bir ilke imza attı 4 sa. Discovery, BluTV'ye ortak oldu! Discovery içerikleri BluTV'de yayınlanacak 5 sa. Citroen'in ucuz elektrikli aracı 'Ami' Türkiye'ye gelebilir 5 sa. M1 destekli Mac'ler için Microsoft, Edge'in beta sürümünü yayınladı 6 sa. Black Panther 2'de Chadwick Boseman herhangi bir şekilde olmayacak; film Wakanda'nın kendisine odaklanacak 6 sa. Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor 7 sa. Porsche Taycan'ın yeni versiyonundan ipucu geldi: Ucuz versiyon mu geliyor? 7 sa. Huawei’ye lisans izni de yok 7 sa. AMD: "Daha güçlü ve daha hızlıyız" | Ryzen 5000 Mobile geldi 8 sa. NASA, Türkiye'yi uyardı: "Kuraklık yüzünden mahsul üretemeyebilirsiniz" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız