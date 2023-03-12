Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kablosuz farelerden USB bellek modellerine ve benzinli motorsiklet modeline kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

16 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

16 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Logitech M185 kablosuz fare modeli dikkat çekiyor. 12 ay pil ömrü sunan fare 1000DPI optik sensöre sahip. Sağ ve sol el ile kullanılabilen fare 189TL fiyat etiketi ile satılacak ve oldukça uygun.

A101 marketler Volta EV1 satacak 1 gün önce eklendi

Toshiba markasına ait 32 inçlik uydu alıcılı akıllı televizyon 2x HDMI ve 1x USB girişleri ile 3599TL fiyat etiketine sahip. 6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G35 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 13MP üçlü kamera ve 5000mAh bataryası olan Redmi 9C modeli 3999TL.

6.7 inç ekran, Unisoc T610 (2+6) yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan reeder S19 Max Pro modeli 3599TL iken Sandisk markasına ait 128GB USB 3.2 bellek de 209TL olarak satılacak. Son olarak Volta markasına ait APEC 125 CC benzinli motorsiklet de 19990TL ile alıcılarını bekliyor.

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