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    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var

    16 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Logitech M185 kablosuz fare, Toshiba markasına ait akıllı televizyon ve Volta elektrikli bisiklet yer alıyor.    
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    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kablosuz farelerden USB bellek modellerine ve benzinli motorsiklet modeline kadar farklı ürünler bulmak mümkün.

    16 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

    16 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Logitech M185 kablosuz fare modeli dikkat çekiyor. 12 ay pil ömrü sunan fare 1000DPI optik sensöre sahip. Sağ ve sol el ile kullanılabilen fare 189TL fiyat etiketi ile satılacak ve oldukça uygun.

    Toshiba markasına ait 32 inçlik uydu alıcılı akıllı televizyon 2x HDMI ve 1x USB girişleri ile 3599TL fiyat etiketine sahip. 6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G35 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 13MP üçlü kamera ve 5000mAh bataryası olan Redmi 9C modeli 3999TL.

    6.7 inç ekran, Unisoc T610 (2+6) yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan reeder S19 Max Pro modeli 3599TL iken Sandisk markasına ait 128GB USB 3.2 bellek de 209TL olarak satılacak. Son olarak Volta markasına ait APEC 125 CC benzinli motorsiklet de 19990TL ile alıcılarını bekliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 22 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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