Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata farklı teknolojik ürünler var

16 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri
16 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Logitech M185 kablosuz fare modeli dikkat çekiyor. 12 ay pil ömrü sunan fare 1000DPI optik sensöre sahip. Sağ ve sol el ile kullanılabilen fare 189TL fiyat etiketi ile satılacak ve oldukça uygun.
Toshiba markasına ait 32 inçlik uydu alıcılı akıllı televizyon 2x HDMI ve 1x USB girişleri ile 3599TL fiyat etiketine sahip. 6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G35 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 13MP üçlü kamera ve 5000mAh bataryası olan Redmi 9C modeli 3999TL.
6.7 inç ekran, Unisoc T610 (2+6) yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan reeder S19 Max Pro modeli 3599TL iken Sandisk markasına ait 128GB USB 3.2 bellek de 209TL olarak satılacak. Son olarak Volta markasına ait APEC 125 CC benzinli motorsiklet de 19990TL ile alıcılarını bekliyor.
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez