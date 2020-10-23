160 km menzile sahip arazi odaklı elektrikli motosiklet: Volcon Grunt

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Elektrikli mobilite alanında özellikle yeni girişimlerin katkısıyla her gün yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Volcon isimli bir şirket de bu alana yönelik yeni bir motosiklet ve iki UTV tanıttı.

Genelde arazi sürüşüne odaklanan ürünlerden ilki Volcon Grunt isimli bir elektrikli motosiklet. Söz konusu motosiklette 50 beygir güç ve 101 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede sıfırdan 100 km/s hıza 6 saniyede çıkan modelin menzili 160 kilometre olarak açıklandı. Batarya kapasitesi belirtilmemiş fakat çıkarılabilir olduğu ve standart prizden 2 saatte şarj edilebildiği verilen bilgiler arasında. Volcon Grunt'ın başlangıç fiyatı da 5.995 dolar.

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Şirketin tanıttığı ikinci ürün, Volton Stag adında 2 koltuklu küçük bir ATV. 225 beygir ve 406 Nm'ye kadar güç ve tork sunabilen araç 4x2 veya 4x4 olarak tercih edilebilecek. 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamladığı açıklanan araç maksimum 112 km/s hız yapabilecek. 241 kilometre sürüş menziline sahip olduğu belirtilen elektrikli UTV'de arazi koşullarıyla başa çıkabilmesi için ayarlanabilir Fox süspansiyon kullanılmış.

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Volcon Beast ise Stag'e göre daha gelişmiş, dört kapıya ve dört koltuğa sahip bir arazi aracı. Beast'te 450 beygir ve 813 Nm'ye kadar çıkan güç ve tork değerleri mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan Beast, maksimum 128 km/s hız yapabiliyor. Hedeflenen sürüş menzili ise küçük kardeşi Stag ile aynı yani 241 kilometre. Fox süspansiyona sahip araçta Live Valve isimli elektronik kontrollü süspansiyon sistemi de opsiyon olarak sunuluyor.

IP67 sertifikalı araçlarının tamamen su geçirmez olduğunu belirten Volcon bu konuda oldukça iddialı. Grunt isimli elektrikli motosikletin teslimatlarına 2021'in bahar aylarında başlamayı planlayan şirket, Stag ve Beast'i de sırasıyla 2021 sonu ve 2022'de pazara sunmayı planlıyor.

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