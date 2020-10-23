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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    160 km menzile sahip arazi odaklı elektrikli motosiklet: Volcon Grunt

    Elektrikli araç pazarına yönelik girişimler hızla artıyor. Bu kapsamdaki yeni şirketlerden biri olan Volcon, bir elektrikli motosiklet ve iki elektrikli UTV ile özellikle arazi tutkunlarını hedefliyor
    16 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli mobilite alanında özellikle yeni girişimlerin katkısıyla her gün yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Volcon isimli bir şirket de bu alana yönelik yeni bir motosiklet ve iki UTV tanıttı.

    Genelde arazi sürüşüne odaklanan ürünlerden ilki Volcon Grunt isimli bir elektrikli motosiklet. Söz konusu motosiklette 50 beygir güç ve 101 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede sıfırdan 100 km/s hıza 6 saniyede çıkan modelin menzili 160 kilometre olarak açıklandı. Batarya kapasitesi belirtilmemiş fakat çıkarılabilir olduğu ve standart prizden 2 saatte şarj edilebildiği verilen bilgiler arasında. Volcon Grunt'ın başlangıç fiyatı da 5.995 dolar.

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    Şirketin tanıttığı ikinci ürün, Volton Stag adında 2 koltuklu küçük bir ATV. 225 beygir ve 406 Nm'ye kadar güç ve tork sunabilen araç 4x2 veya 4x4 olarak tercih edilebilecek. 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamladığı açıklanan araç maksimum 112 km/s hız yapabilecek. 241 kilometre sürüş menziline sahip olduğu belirtilen elektrikli UTV'de arazi koşullarıyla başa çıkabilmesi için ayarlanabilir Fox süspansiyon kullanılmış.

    160 km menzile sahip arazi odaklı elektrikli motosiklet: Volcon Grunt
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    Volcon Beast ise Stag'e göre daha gelişmiş, dört kapıya ve dört koltuğa sahip bir arazi aracı. Beast'te 450 beygir ve 813 Nm'ye kadar çıkan güç ve tork değerleri mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan Beast, maksimum 128 km/s hız yapabiliyor. Hedeflenen sürüş menzili ise küçük kardeşi Stag ile aynı yani 241 kilometre. Fox süspansiyona sahip araçta Live Valve isimli elektronik kontrollü süspansiyon sistemi de opsiyon olarak sunuluyor.

    IP67 sertifikalı araçlarının tamamen su geçirmez olduğunu belirten Volcon bu konuda oldukça iddialı. Grunt isimli elektrikli motosikletin teslimatlarına 2021'in bahar aylarında başlamayı planlayan şirket, Stag ve Beast'i de sırasıyla 2021 sonu ve 2022'de pazara sunmayı planlıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 14 sa.
    Niye başlığa yerli ve milli diye yazmıyorsunuz ? Kasten yapıyorsunuz değil mi :XD
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 14 sa.
    dmax da alaska belgesellerin birinde bu modeli görmüştüm motorun benzinli versiyonu olsa gerek gördüğüm.
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    th9 15 sa.
    test videosunu beklemeye başlayalım o zaman
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