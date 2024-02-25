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    1700 HP gücündeki Bayraktar Akıncı C ilk uçuşunu yaptı

    Bayraktar Akıncı'nın en güçlü versiyonu olan Bayraktar Akıncı C, 2x850 HP toplam 1700 HP gücünde motor ile ilk uçuş testini tamamladı.                              
    1700 HP gücündeki Bayraktar Akıncı C ilk uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    2021 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Bayraktar Akıncı insansız hava aracının en güçlü versiyonu olan Akıncı C ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

    Akıncı C 1700 HP gücünde motorla uçuyor

    Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de 2x750 HP gücünde motorlar kullanılmıştı. Akıncı C’de ise 2x850 HP toplam 1700 HP gücünde motorlar güç veriyor. Akıncı C ilk uçuşunda 1 saatten fazla havada kaldı. İlk uçuşta aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.

    Akıncı 9 ülkeye satıldı

    Bayraktar Akıncı’nın ilk versiyonu ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapmış ve 29 Ağustos 2021’de envantere girmişti. 9 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Aktif olarak kullanılan Akıncı insansız hava araçları şu ana kadar gökyüzünde 40 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bu hafta içerisinde yapılan testlerde Akıncı’ya ASELSAN’ın kızılötesi görüntüleme testi ASELFLIR-500 entegre edilerek deniz üstünde hareketli hedefi başarıyla vurdu.

    1700 HP gücündeki Bayraktar Akıncı C ilk uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör

    Baykar ihracat şampiyonu

    Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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