Tam Boyutta Gör 2021 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Bayraktar Akıncı insansız hava aracının en güçlü versiyonu olan Akıncı C ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Akıncı C 1700 HP gücünde motorla uçuyor

Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de 2x750 HP gücünde motorlar kullanılmıştı. Akıncı C’de ise 2x850 HP toplam 1700 HP gücünde motorlar güç veriyor. Akıncı C ilk uçuşunda 1 saatten fazla havada kaldı. İlk uçuşta aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.

Akıncı 9 ülkeye satıldı

Bayraktar Akıncı’nın ilk versiyonu ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapmış ve 29 Ağustos 2021’de envantere girmişti. 9 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Aktif olarak kullanılan Akıncı insansız hava araçları şu ana kadar gökyüzünde 40 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bu hafta içerisinde yapılan testlerde Akıncı’ya ASELSAN’ın kızılötesi görüntüleme testi ASELFLIR-500 entegre edilerek deniz üstünde hareketli hedefi başarıyla vurdu.

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Baykar ihracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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1700 HP gücündeki Bayraktar Akıncı C ilk uçuşunu yaptı