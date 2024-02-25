1700 HP gücündeki Bayraktar Akıncı C ilk uçuşunu yaptı

Akıncı C 1700 HP gücünde motorla uçuyor
Akıncı A’da 2x450 HP gücünde, Akıncı B’de 2x750 HP gücünde motorlar kullanılmıştı. Akıncı C’de ise 2x850 HP toplam 1700 HP gücünde motorlar güç veriyor. Akıncı C ilk uçuşunda 1 saatten fazla havada kaldı. İlk uçuşta aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.
Akıncı 9 ülkeye satıldı
Bayraktar Akıncı’nın ilk versiyonu ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapmış ve 29 Ağustos 2021’de envantere girmişti. 9 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Aktif olarak kullanılan Akıncı insansız hava araçları şu ana kadar gökyüzünde 40 bin uçuş saatini geride bıraktı. Bu hafta içerisinde yapılan testlerde Akıncı’ya ASELSAN’ın kızılötesi görüntüleme testi ASELFLIR-500 entegre edilerek deniz üstünde hareketli hedefi başarıyla vurdu.
Baykar ihracat şampiyonu
Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.