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    Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile denizdeki hedefleri nokta atışıyla vurdu

    Bayraktar AKINCI bu defa ASELSAN'ın ASELFLIR-500 elektro-optik görüntüleme ve hedefleme sistemi ile denizdeki sabit ve hareketli hedefleri nokta atışıyla vurdu.
    Bayraktar AKINCI, denizdeki hedefleri nokta atışıyla vurdu Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen AKINCI insansız hava aracı, ASELSAN’ın ASELFLIR-500 elektro-optik görüntüleme ve hedefleme sistemi ile hedefleri imha etmeye devam ediyor. Bu defa deniz üzerindeki hedeflere atış testi yapıldı. Sabit ve hareketli hedefler başarıyla vuruldu.

    Deniz üstünde gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde Bayraktar AKINCI, 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi ASELFLIR-500 ile işaretledi ve ROKETSAN’ın MAM-T Akıllı Mühimmatı ile tam isabetle vurdu.

    Hareketli deniz aracını başarıyla vurdu

    İkinci atış testinde ise Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile deniz üstündeki hareketli Albatros-S İDA’yı (İnsansız Deniz Aracı) işaretledi ve 30 bin feet irtifadan ROKETSAN’ın MAM-L Mini Akılllı Mühimmatı ile imha etti.

    ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek gözünürlüklü Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ASELFLIR-500 sayesinde Bayraktar AKINCI hedeflere nokta atışı yapabiliyor. Bugüne kadar ASELFLIR-500 ile yapılan atış testlerinde Bayraktar İHA'ları karada ve denizdeki sabit ve hareketli hedefleri nokta atışı ile vurmayı başardı.

    Bayraktar AKINCI, denizdeki hedefleri nokta atışıyla vurdu Tam Boyutta Gör

    ASELFLIR-500 yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve lazer işaretleme yapıyor

    Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri alanında kendini geliştiren ASELSAN, ASELFLIR-500 ile yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi sunuyor. ASELFLIR-500’de 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama özellikleri bulunuyor. ASELSAN CATS’a ve Kanada’nın ambargo uyguladığı MX-15D’ye kıyasla daha iyi görüntü ve daha iyi performans sunuyor.

    ASELFLIR-500 özellikleri

    • 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
    • HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı
    • ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
    • Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla
    • Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
    • Küçük ve Hafif Sistem
    • Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka
    • Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri
    • Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim
    • Üstün Menzil Performansı
    • Yüksek Performanslı HD IR Kamera
    • Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme
    • Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
    • “High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre
    • 12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
    • Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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