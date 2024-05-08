Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile denizdeki hedefleri nokta atışıyla vurdu

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen AKINCI insansız hava aracı, ASELSAN’ın ASELFLIR-500 elektro-optik görüntüleme ve hedefleme sistemi ile hedefleri imha etmeye devam ediyor. Bu defa deniz üzerindeki hedeflere atış testi yapıldı. Sabit ve hareketli hedefler başarıyla vuruldu.

Deniz üstünde gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde Bayraktar AKINCI, 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi ASELFLIR-500 ile işaretledi ve ROKETSAN’ın MAM-T Akıllı Mühimmatı ile tam isabetle vurdu.

Hareketli deniz aracını başarıyla vurdu

İkinci atış testinde ise Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile deniz üstündeki hareketli Albatros-S İDA’yı (İnsansız Deniz Aracı) işaretledi ve 30 bin feet irtifadan ROKETSAN’ın MAM-L Mini Akılllı Mühimmatı ile imha etti.

ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek gözünürlüklü Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ASELFLIR-500 sayesinde Bayraktar AKINCI hedeflere nokta atışı yapabiliyor. Bugüne kadar ASELFLIR-500 ile yapılan atış testlerinde Bayraktar İHA'ları karada ve denizdeki sabit ve hareketli hedefleri nokta atışı ile vurmayı başardı.

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ASELFLIR-500 yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve lazer işaretleme yapıyor

Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri alanında kendini geliştiren ASELSAN, ASELFLIR-500 ile yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi sunuyor. ASELFLIR-500’de 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama özellikleri bulunuyor. ASELSAN CATS’a ve Kanada’nın ambargo uyguladığı MX-15D’ye kıyasla daha iyi görüntü ve daha iyi performans sunuyor.

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ASELFLIR-500 özellikleri

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı

ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık

Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla

Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil

Küçük ve Hafif Sistem

Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka

Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri

Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim

Üstün Menzil Performansı

Yüksek Performanslı HD IR Kamera

Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme

Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı

“High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre

12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli

Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera

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