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    Bayraktar AKINCI TİHA gökyüzünde bir eşiği daha aştı

    Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) gökyüzünde 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Akıncı TİHA, 8 farklı ülkeye ihraç edilecek.             
    Bayraktar AKINCI TİHA gökyüzünde bir eşiği daha aştı Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen büyük boyutlu insansız hava aracı Bayraktar AKINCI TİHA, yeni bir eşiği daha geride bıraktı. AKINCI, gökyüzünde 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

    Akıncı’nın geliştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanmış, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapmış ve 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. Bugüne kadar üretilen ve görev yapan tüm Akıncı’ların toplam uçuş süresi 30 bin saate ulaştı.

    İrtifa rekorunun sahibi

    Büyük boyutları nedeniyle daha güçlü motordan güç alan Akıncı, 21 Haziran 2021 tarihindeki yüksek irtifa testlerinde 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek insansız hava araçları arasında irtifa rekor kırdı.

    Sekiz ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı

    Bayraktar bugüne kadar 8 farklı ülkeyle Akıncı’nın ihracatı için sözleşme imzaladığını duyurdu. Suudi Arabistan ile yapılan ve ortak üretimi de kapsayan anlaşma, 3 milyar dolarlık sözleşme bedeliyle Türkiye’nin havacılık alanında en büyük ihracat sözleşmesi unvanını elde etti.

    Baykar, 2022 yılında 1,4 milyar dolar ciro elde etti. Şirket bugüne kadar Akıncı için 8 ülkeyle, Bayraktar TB 2 için 31 ülkeyle olmak üzere toplam 32 farklı farklı ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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