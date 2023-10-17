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    Dünyada ilk: Türk SİHA’ları hava hedeflerini GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN ile vuracak

    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE), Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi İHA’ları için havadan havaya füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın hafif versiyonlarını geliştiriyor.
    Dünyada ilk: Türk SİHA’ları artık hava hedeflerini vurabilecek Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE), Bayraktar TB2 ve AKINCI gibi insansız hava araçlarında kullanılmak üzere havadan havaya füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ın hafif versiyonlarını geliştiriyor.

    GÖKDOĞAN, görüş ötesi menzilli (BVR) bir havadan havaya füze iken BOZDOĞAN, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan görüş menzilli bir havadan havaya füze konumunda. Her iki füze de yine F-16 projesi için geliştirilmekte olan MURAD AESA radarının İHA versiyonu ile entegre edilecek.

    SİHA'lar için hava-hava füzesi

    Bu gelişme, kısa bir süre önce Türkiye’nin insansız hava aracının Suriye üzerinde Amerikan F-16'sı tarafından vurulması ışığında önem kazanıyor diyebiliriz. İnsansız hava aracı bir BVR füzesi ile silahlandırılmış olsaydı, F-16 pilotunun Türk İHA'sına kolay bir atış yapması engellenebilir veya caydırıcılık sağlanabilirdi. Öte yandan Türkiye kısa süre önce iki füzenin seri üretimine başladı. SİHA'lara özel füze konfigürasyonlarının geliştirilmesi tamamlandıktan sonra bu İHA'lara özel füzelerin entegrasyonuna geçilecek.

    GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füze Tam Boyutta Gör
    Buna paralel olarak, ASELSAN tarafından geliştirilen milli AESA radarı MURAD, test amaçlı olarak AKINCI TİHA'ya başarıyla entegre edildi. Bu testlerin tamamlanması ile AKINCI, MURAD AESA Radarı ile tespit edilen hava hedeflerini, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Füzeleri ile birlikte angaje edebilecek kabiliyete kavuşacak. Çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kapsamında ASELSAN, BAYKAR ve TÜBİTAK-SAGE tarafından gerçekleştiriliyor.

    Hâlihazırda dünyada havadan havaya füze konuşlandırabilen bir insansız hava aracı (İHA) platformu bulunmuyor. Yakın zamanda ABD, BOZDOĞAN Havadan Havaya Füzesi'ne eşdeğer olan AIM-9 Sidewinder'ın test atışını MQ-9 Reaper SİHA'sını kullanarak gerçekleştirmişti. Eğer Türkiye, ABD’den önce SİHA’larına GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ı entegre edebilirse bu alanda bir ilke imza atmış olacak.

    BOZDOĞAN

    Dünyada ilk: Türk SİHA’ları artık hava hedeflerini vurabilecek Tam Boyutta Gör
    BOZDOĞAN, ABD tarafından üretilen AIM-9X'e eşdeğer bir Görüş İçi Havadan Havaya Füzesi konumunda. Mükemmel Nişan Hattı Sapma (off-boresight) açısı sunan yüksek çözünürlüklü Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip olan BOZDOĞAN, elektronik harbe karşı da dayanıklı. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan bu füze, ses hızının üç katına (Mach 3) kadar hızlara ulaşabilmekte ve vektör kontrolü sayesinde olağanüstü manevra kabiliyeti sergilemekte. IIR harp başlığı sayesinde seyir füzelerini dahi etkili bir şekilde hedef alabilmekte.

    GÖKDOĞAN

    Dünyada ilk: Türk SİHA’ları artık hava hedeflerini vurabilecek Tam Boyutta Gör
    ABD üretimi AIM-120 AMRAAM'ın muadili olarak görev yapan GÖKDOĞAN, Görüş Ötesi Havadan Havaya Füze konumunda. Katı hal tasarımı ve Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığı ile ateşle ve unut, çoklu hedef kilitleme, fırlatma sonrası kilitleme ve çeşitli açılardan hedeflere angaje olma gibi yetenekler sunuyor. Kardeşi gibi GÖKDOĞAN da lektronik harbe karşı dayanıklı ve karıştırma kaynaklarına doğru yönlendirilebilir. Yaklaşık 65 kilometrelik etkileyici bir menzile ve 4+ mach hıza sahip olan füze, veri bağlantısı sayesinde hedeflerini güncelleyebilmekte.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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