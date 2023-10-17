Dünyada ilk: Türk SİHA’ları hava hedeflerini GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN ile vuracak

GÖKDOĞAN, görüş ötesi menzilli (BVR) bir havadan havaya füze iken BOZDOĞAN, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan görüş menzilli bir havadan havaya füze konumunda. Her iki füze de yine F-16 projesi için geliştirilmekte olan MURAD AESA radarının İHA versiyonu ile entegre edilecek.
SİHA'lar için hava-hava füzesi
Bu gelişme, kısa bir süre önce Türkiye’nin insansız hava aracının Suriye üzerinde Amerikan F-16'sı tarafından vurulması ışığında önem kazanıyor diyebiliriz. İnsansız hava aracı bir BVR füzesi ile silahlandırılmış olsaydı, F-16 pilotunun Türk İHA'sına kolay bir atış yapması engellenebilir veya caydırıcılık sağlanabilirdi. Öte yandan Türkiye kısa süre önce iki füzenin seri üretimine başladı. SİHA'lara özel füze konfigürasyonlarının geliştirilmesi tamamlandıktan sonra bu İHA'lara özel füzelerin entegrasyonuna geçilecek.
Hâlihazırda dünyada havadan havaya füze konuşlandırabilen bir insansız hava aracı (İHA) platformu bulunmuyor. Yakın zamanda ABD, BOZDOĞAN Havadan Havaya Füzesi'ne eşdeğer olan AIM-9 Sidewinder'ın test atışını MQ-9 Reaper SİHA'sını kullanarak gerçekleştirmişti. Eğer Türkiye, ABD’den önce SİHA’larına GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’ı entegre edebilirse bu alanda bir ilke imza atmış olacak.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.