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    Bilanço ağırlaşıyor: COVID-19 vakaları tırmanışa geçti!

    Koronavirüs vakaları temmuz ayı itibariyle adeta tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 tablosundaki haftalık vaka bilançosu her hafta ağırlaşırken, haftalık vefat sayısı ise korkutuyor.
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    18-24 Temmuz koronavirüs vaka tablosu
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    Maske sınırlamasının kalkmasıyla birlikte artışa geçen COVID-19 vakaları, geçtiğimiz ay itibariyle rekor seviyelere ulaştı. Öyle ki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sadece 18-24 Temmuz tarihleri arasında, 365.424 kişi koronavirüse yakalandı.

    Temmuz ayı koronavirüs tablosu
    Tarih Haftalık vaka sayısı Haftalık vefat sayısı Haftalık iyileşen sayısı Toplam vaka sayısı Toplam vefat sayısı
    18 -24 Temmuz 2022 365.424 157 265.962 15.889.495 99.341
    11 - 17 Temmuz 2022 226.532 96 124.732 15.524.071 99.184
    4 - 10 Temmuz 2022 117.095 31 61.047 15.297.539 99.088
    27 Haziran - 03 Temmuz 2022 57.113 25 30.478 15.180.444 99.057

    Temmuz ayı koronavirüs tablosu da gösteriyor ki COVID-19 vakaları her geçen hafta giderek artıyor. Hatta 18-24 Temmuz haftalık vaka sayısı dikkate alındığında, günde ortalama 52 bin kişinin koronavirüse yakandığını söylemek mümkün.

    Vaka sayısının artmasıyla birlikte dördüncü doz aşı randevuları açılmıştı

    Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama çalışmalarının durma noktasına gelmesi ve vaka sayılarının artmasıyla birlikte dördüncü doz randevularını açmıştı. Buna göre üç doz BioNTech aşısı olan herkes dördüncü dozunu, 65 yaş üstü ve riskli gruplardakiler ise altıncı doz aşısını olabiliyor.

    Aşı randevusu alabilmek için son aşının üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Yaş farkı olmaksızın Turkovac, BioNTech ve Sinovac aşıları arasından seçim yapılabiliyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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