Bilanço ağırlaşıyor: COVID-19 vakaları tırmanışa geçti!

- Temmuz ayı koronavirüs tablosu
- Vaka sayısının artmasıyla birlikte dördüncü doz aşı randevuları açılmıştı
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Maske sınırlamasının kalkmasıyla birlikte artışa geçen COVID-19 vakaları, geçtiğimiz ay itibariyle rekor seviyelere ulaştı. Öyle ki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sadece 18-24 Temmuz tarihleri arasında, 365.424 kişi koronavirüse yakalandı.
|Tarih
|Haftalık vaka sayısı
|Haftalık vefat sayısı
|Haftalık iyileşen sayısı
|Toplam vaka sayısı
|Toplam vefat sayısı
|18 -24 Temmuz 2022
|365.424
|157
|265.962
|15.889.495
|99.341
|11 - 17 Temmuz 2022
|226.532
|96
|124.732
|15.524.071
|99.184
|4 - 10 Temmuz 2022
|117.095
|31
|61.047
|15.297.539
|99.088
|27 Haziran - 03 Temmuz 2022
|57.113
|25
|30.478
|15.180.444
|99.057
Temmuz ayı koronavirüs tablosu da gösteriyor ki COVID-19 vakaları her geçen hafta giderek artıyor. Hatta 18-24 Temmuz haftalık vaka sayısı dikkate alındığında, günde ortalama 52 bin kişinin koronavirüse yakandığını söylemek mümkün.
Vaka sayısının artmasıyla birlikte dördüncü doz aşı randevuları açılmıştı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama çalışmalarının durma noktasına gelmesi ve vaka sayılarının artmasıyla birlikte dördüncü doz randevularını açmıştı. Buna göre üç doz BioNTech aşısı olan herkes dördüncü dozunu, 65 yaş üstü ve riskli gruplardakiler ise altıncı doz aşısını olabiliyor.
Aşı randevusu alabilmek için son aşının üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Yaş farkı olmaksızın Turkovac, BioNTech ve Sinovac aşıları arasından seçim yapılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok güzel yaw