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1.8 Gigapixel askeri kamera ARGUS-IS hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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1.8 Gigapixel askeri kamera ARGUS-IS hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Amerika Savunma Bakanlığı Askeri Araştırma Ajansı Darpa tarafından uzun zamandır geliştirilen ARGUS-IS isimli kamera hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

PBS Nova televizyon kanalında yayınlanan “Rise of the Drones” isimli belgeselde yeni bilgileri ortaya çıkan ARGUS-IS, askeri amaçla üretilmiş bir kamera. Tam 1.8 Gigapixel çözünürlüğe sahip olan kameranın yapımı, 30 ay ve $18.5 milyon tutmuş. Üzerinde 368 tane 5MP çözünürlüğünde cep telefonlarındakine benzeyen kameralar bulunan cihaz, bu farklı kameralar ile çekilen fotoğraf ya da videoları işleyerek tek parça halinde canlı olarak sunabiliyor. ARGUS bu kameralar sayesinde yerden 6km yükseklikte 64km2 alanı tarayabiliyor. Verilen bilgilere göre normal şartlarda bu kadar büyük bir alanın taranması için 100 adet insanız hava aracı gerekiyor.

ARGUS-IS, günlük olarak yaklaşık 5,000 saat yüksek kalitede çekim ve 1 milyon terabyte’a yakın veri oluşturabiliyor ve bu veriler anlık olarak  komuta merkezlerinden izlenebiliyor. ARGUS-IS için özel olarak hazırlanan uygulama ile çekilen görüntüler anlık olarak 65 ayrı pencere üzerinde izlenebiliyor ve videolar içindeki hareketli objeler takip edilebiliyorlar. 

Askeri amacı geliştirildiği için ARGUS-IS hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Kameranın tanıtıldığı belgesel programına ise aşağıdaki video yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/01/28/darpa-argus-is-surveillance/


http://www.engadget.com/2013/01/28/darpa-argus-is-surveillance/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
korayus
Üzerinde 368 tane 5MP çözünürlüğünde cep telefonlarındakine benzeyen kameralar bulunan cihazÇok saçma! Mercimek algılayıcı keskin görünü henüz verebilecek düzeyde değil. Haberde bir yanlışlık olmasın!

Adam anlatıyor dinlemedin mi?
korayusÜzerinde 368 tane 5MP çözünürlüğünde cep telefonlarındakine benzeyen kameralar bulunan cihazÇok saçma! Mercimek algılayıcı keskin görünü...
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nalcam22 6 yıl
iponenin kamerasından yi diğil diyen arkadas o yükseklikten yaklaştırda görelim resmi :d:
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nemesissx 6 yıl
çindeki bağlantıma 10 adet sipariş verdim. almak isteyen olursa 20 tl den 10 tane getirttirecem. varmı almak isteyen :D
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K.can.tas 6 yıl

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
1 milyon tb. Sunucularıni merak ediyorum
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laplace60d 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
1 milyon tb. Sunucularıni merak ediyorum


gümüssms in diskleri niye getiremediği belli oldu
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asaral1903 6 yıl
20 yıla kadar cep telefonu ile cebimizde olur
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Glukhovsky 6 yıl
Şu yorumlara bak, haberle ilgili bir tane adam akıllı yorum yok
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Lath.Crusader 6 yıl Glukhovsky
Glukhovsky
Şu yorumlara bak, haberle ilgili bir tane adam akıllı yorum yok

Şimdi onlara bir tane de sen kattın...
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darkaura 6 yıl
"368 tane 5MP çözünürlüğünde cep telefonlarındakine benzeyen kameralar bulunan cihaz"
Argus ismi cok uygun olmus. mitolojide yuz tane gozu olan ve herseyi goren bir devin adi.
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darknesss45 6 yıl
iphonenun kamerasindan iyi degil
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ahmet// 6 yıl darknesss45
darknesss45
iphonenun kamerasindan iyi degil

Samsung iphone u ezer
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DH Misafiri 6 yıl
Amerikanın tipik propaganda filmlerinden bir tanesi. İşte biz sizi her an gözetleriz bizden habersiz hiç bişey olmaz falan filan.
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aozgec 6 yıl
do.umuza kadar görecekler artık. aman sokakta burun falan karistirmayin! ayıp!
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Lath.Crusader 6 yıl aozgec
aozgec
do.umuza kadar görecekler artık. aman sokakta burun falan karistirmayin! ayıp!

Çok meraklılardı zaten senin donunu parmak soktuğun burnunu falan görmeye...
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Guest-15C3E5993 6 yıl aozgec
aozgec

do.umuza kadar görecekler artık. aman sokakta burun falan karistirmayin! ayıp!

dona niye sansür yaptın ki ?









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CeEr 6 yıl
beyaz ekmek yemeyelim de, noolur noolmaz.
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