1.8 Gigapixel askeri kamera ARGUS-IS hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Amerika Savunma Bakanlığı Askeri Araştırma Ajansı Darpa tarafından uzun zamandır geliştirilen ARGUS-IS isimli kamera hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.





PBS Nova televizyon kanalında yayınlanan “Rise of the Drones” isimli belgeselde yeni bilgileri ortaya çıkan ARGUS-IS, askeri amaçla üretilmiş bir kamera. Tam 1.8 Gigapixel çözünürlüğe sahip olan kameranın yapımı, 30 ay ve $18.5 milyon tutmuş. Üzerinde 368 tane 5MP çözünürlüğünde cep telefonlarındakine benzeyen kameralar bulunan cihaz, bu farklı kameralar ile çekilen fotoğraf ya da videoları işleyerek tek parça halinde canlı olarak sunabiliyor. ARGUS bu kameralar sayesinde yerden 6km yükseklikte 64km2 alanı tarayabiliyor. Verilen bilgilere göre normal şartlarda bu kadar büyük bir alanın taranması için 100 adet insanız hava aracı gerekiyor.





ARGUS-IS, günlük olarak yaklaşık 5,000 saat yüksek kalitede çekim ve 1 milyon terabyte’a yakın veri oluşturabiliyor ve bu veriler anlık olarak komuta merkezlerinden izlenebiliyor. ARGUS-IS için özel olarak hazırlanan uygulama ile çekilen görüntüler anlık olarak 65 ayrı pencere üzerinde izlenebiliyor ve videolar içindeki hareketli objeler takip edilebiliyorlar.





Askeri amacı geliştirildiği için ARGUS-IS hakkında daha fazla bilgi yer almıyor. Kameranın tanıtıldığı belgesel programına ise aşağıdaki video yardımıyla ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/01/28/darpa-argus-is-surveillance/





http://www.engadget.com/2013/01/28/darpa-argus-is-surveillance/