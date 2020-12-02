Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü

    İnşası 1963 yılında tamamlanan Arecibo Gözlemevi'nde Ağustos ve Kasım aylarında yaşanan kazalar teleskobun sonunu getirdi. Ne yazık ki teleskop, 30 Kasım gecesi çöktü.
    2 hf.
    1,6b
    1
    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü
    Tam Boyutta Gör
    Carl Sagan’ın romanıyla aynı adı taşıyan ve aktris Jodie Foster’ın başrolde olduğu Contact isimli film ile Pierce Brosnan’ın başrolde oynadığı GoldenEye’e de konuk olan ve Ağustos ayında yaşanan kazayla bir kez daha gündeme gelen dünyanın en büyük radyo teleskoplarından Arecibo Gözlemevi çöktü.

    Ağustos ve ardından Kasım aylarında meydana gelen kazlarda aynı destek kulesi üzerindeki çelik halatlar kopmuş ve bunun neticesinde gözlemevinin diğer kuleleri üzerindeki stres artmıştı. Takip eden süreçte teleskobun sorumlusu konumunda bulunan Ulusal Bilim Kurumu (NSF), gözlemevi çanağının üzerinde asılı durumda bulunan 900 tonluk yapının her an çökebileceği sonucuna ulaşmıştı. Mevcut durumun bakım ve onarım yoluyla değiştirilemeyeceği kararına varan NSF, Arecibo Gözlemevi’nin yıkılması kararı almıştı.

    İnşası 1963 yılında tamamlanan ve astronomi dünyası için başta NASA’nın Dünyadışı Zekâ Arayışı (SETI-Search for Extra-Terrestrial Intelligence) projesi kapsamında faydalanılan ve ilk kazanın meydana geldiği dönemde Güneşe en yakın yıldızlardan olan Barnard Yıldızı’nı incelemek için kullanılan teleskop, ne yazık ki çöktü. Teleskobun çöktüğü bilgisi 1 Aralık günü paylaşıldı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Üç ay içinde iki kazanın meydana geldiği Arecibo Gözlemevi, tamamen yıkılabilir

    Ayrıca Bkz. "Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları"

    Araştırmacıların tahmin ettiği üzere dev çanağın üzerinde bulunan 900 tonluk yapı, gece geç saatlerde 305m genişliğindeki teleskobun üzerine düşerek gözlemevinin çökmesine neden oldu.

    Yıkım kararı alınmasıyla birlikte teleskop civarında kurulu, başta ziyaretçi merkezi gibi yapıları en sağlam haliyle kurtarma planı yapan NSF, gelişen bu ani durum karşısındaki yol haritasıyla ilgili bir açıklama ise yapmadı.

    Adeta kendi canını alan teleskobun makus talihi sonrası astronomi dünyası mensupları, üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.



    https://www.engadget.com/arecibo-observatory-collapse-173522919.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Günümüz uçak motoru teknolojilerinin olumlu yönlerini harmanlayan motor: Open Rotor
    1 gün
    Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek
    1 gün
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.trthaber.com/haber/dunya/57-yillik-dev-teleskobun-yikilma-ani-drone-ile-goruntulendi-536236.html?fbclid=IwAR1uzkoZBuKeOI3DbgOubDCn6KxKGhy0824nq6j1rGjhlz3DXCeB7C0ZgFw
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala inanmıyorum. Oranın yapımında çalışan insanlar işinin ehli prof/mühendisler/teknikerler. Adamlar değil normalde çökmesi, fırtına deprem vs. olayları göz önüne almıştır tasarım ve yapımında. Bu kadar kısa bir sürede ve basit bir şekide tarihe karışamaz bu yapı. Kesin arkaplanda birşeyler var.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Greylights
    bende hiç bir şey olmasa bile kesin bir şeylerin olduğu düşünüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöküş videosu yok mu :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmet kontuy (sahraaa 2002) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Australian SKA Pathfinder Telescope

    yeni rekoru: 300 saatde, 3 milyon galakasinin gökyüzü haritası çıkarılmış. bana kalırsa bu yıkılana göre daha iyi iş çıkarıyor olmalı. ayrıca tamamını da tek bir noktaya yönlendirebiliyorlar diye okuduğumu hatırlıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020 son şakalarını yapmaya devam ediyor :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) alaz1903
    Ya tüm bunlar 2021’e hazırlık ise :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman Çin'deki mi kaldı sadece, başka var mıydı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    makine26 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ödenek kesmek yerine kaldırmak için kasıtlı yapılmıştır. Senelerdir duran köprüler çalışırken 57 sene içindeki senaryoları düşünememişler mi?
    Belkide uzay çalışmaları trump un dediği gibi düzmece ve yandaşa para aktarma. Bakımı yapılsa ve olası tasarım hataları giderilip alternatifi olsa hala çalışırdı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Malum kişiler yapmıştır :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KaleyDeskop (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    battlefield 4 de az patlatmadık burayı :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video 2 hf. The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek 2 hf. iPhone 12 Pro Max, son üç yıldaki İphone modellerini geride bıraktı 2 hf. Kingsman'in yönetmeni ve Arsenal'in efsane futbolcusu Thierry Henry, futbol dizisi için bir araya geliyor 2 hf. Hediye RTX 3070’in görseli kafa karıştırdı 2 hf. Soy gazların tespitinde kullanılabilecek yöntem geliştirildi 2 hf. IMDb 2020'nin en popüler 10 oyuncusunu açıkladı 2 hf. 3500 tane PS5 alan karaborsacı grubun verdiği 1000 adet Xbox siparişi iptal edildi 2 hf. CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi 2 hf. Microsoft'tan Paint ve Windows temalı "çirkin kazaklar" 2 hf. Hyundai, 500 km'ye kadar menzil sunacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı 2 hf. Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı 2 hf. Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak 2 hf. Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti 2 hf. Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor? 2 hf. RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi 2 hf. Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor 2 hf. Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir 2 hf. Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede 2 hf. Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü Sonraki Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Tom Holland, The Game Awards'ta sunucu olacak; Uncharted filminin ilk fragmanı paylaşılabilir 2 hf. Tek şarjla 100 saat! "Anker Life Dot 2 TWS incelemesi" 2 hf. Apple MagSafe Duo şarj aksesuarı satışa çıkıyor 2 hf. Elon Musk, Mars'a ilk insanların gönderileceği tarihi açıkladı 2 hf. 2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı 2 hf. İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu 2 hf. Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı 2 hf. Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında 2 hf. Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi 2 hf. Xbox'ın özel oyunu Forza Horizon 5 önümüzdeki yıl çıkabilir 2 hf. Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi 2 hf. Amazfit GTS 2 Mini akıllı saati tanıtıldı 2 hf. Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak 2 hf. Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor 2 hf. Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 2 hf. BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak 2 hf. Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati 2 hf. Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti 2 hf. Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız