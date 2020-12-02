1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü

Tam Boyutta Gör Carl Sagan’ın romanıyla aynı adı taşıyan ve aktris Jodie Foster’ın başrolde olduğu Contact isimli film ile Pierce Brosnan’ın başrolde oynadığı GoldenEye’e de konuk olan ve Ağustos ayında yaşanan kazayla bir kez daha gündeme gelen dünyanın en büyük radyo teleskoplarından Arecibo Gözlemevi çöktü.

Ağustos ve ardından Kasım aylarında meydana gelen kazlarda aynı destek kulesi üzerindeki çelik halatlar kopmuş ve bunun neticesinde gözlemevinin diğer kuleleri üzerindeki stres artmıştı. Takip eden süreçte teleskobun sorumlusu konumunda bulunan Ulusal Bilim Kurumu (NSF), gözlemevi çanağının üzerinde asılı durumda bulunan 900 tonluk yapının her an çökebileceği sonucuna ulaşmıştı. Mevcut durumun bakım ve onarım yoluyla değiştirilemeyeceği kararına varan NSF, Arecibo Gözlemevi’nin yıkılması kararı almıştı.

İnşası 1963 yılında tamamlanan ve astronomi dünyası için başta NASA’nın Dünyadışı Zekâ Arayışı (SETI-Search for Extra-Terrestrial Intelligence) projesi kapsamında faydalanılan ve ilk kazanın meydana geldiği dönemde Güneşe en yakın yıldızlardan olan Barnard Yıldızı’nı incelemek için kullanılan teleskop, ne yazık ki çöktü. Teleskobun çöktüğü bilgisi 1 Aralık günü paylaşıldı.

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Araştırmacıların tahmin ettiği üzere dev çanağın üzerinde bulunan 900 tonluk yapı, gece geç saatlerde 305m genişliğindeki teleskobun üzerine düşerek gözlemevinin çökmesine neden oldu.

Yıkım kararı alınmasıyla birlikte teleskop civarında kurulu, başta ziyaretçi merkezi gibi yapıları en sağlam haliyle kurtarma planı yapan NSF, gelişen bu ani durum karşısındaki yol haritasıyla ilgili bir açıklama ise yapmadı.

Adeta kendi canını alan teleskobun makus talihi sonrası astronomi dünyası mensupları, üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.

https://www.engadget.com/arecibo-observatory-collapse-173522919.html

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