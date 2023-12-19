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    NASA'nın GUSTO balon teleskobu Samanyolu'nu 3D olarak haritalayacak

    Explorers Programı kapsamında ilk kez finanse edilen GUSTO, Antarktika üzerinde en az 55 gün geçirecek. Balon teleskobu görevi boyunca Samanyolu’nun bir bölümünü haritalayacak.
    NASA'nın GUSTO balon teleskobu Samanyolu'nu haritalayacak Tam Boyutta Gör
    NASA, Samanyolu Galaksisinin bir bölümünün 3 boyutlu haritasını çıkarmak için kullanılacak verileri toplamak üzere GUSTO (Galactic / Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory'nin kısaltması) adlı bir deneye başlamaya hazırlanıyor. GUSTO deneyi, en az 55 gün boyunca yüksek irtifa balonuyla Antarktika'nın 36 bin metre üzerinde süzülerek kozmik yıldızlararası ortamdan sızan yüksek frekanslı radyo dalgalarını (yıldızlar arasındaki boşluğu oluşturan gazlar, toz, radyasyon ve diğer malzemeleri ifade eden bir terim) toplayacak.

    NASA’nın GUSTO görevi başlıyor

    NASA'nın GUSTO balon teleskobu Samanyolu'nu haritalayacak Tam Boyutta Gör
    GUSTO yıldızlararası ortamda karbon, oksijen ve nitrojen sinyalleri arayacak, yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna, özellikle de uzay parçacıklarının bir araya gelerek yıldız oluşumundan önce moleküler bulutları oluşturmasına neyin sebep olduğuna dair ipuçları arayacak. NASA'ya göre balon Antarktika McMurdo İstasyonu'ndan "21 Aralık'tan önce" fırlatılacak.

    GUSTO projesinin araştırma lideri Arizona Üniversitesi'nden Chris Walker, GUSTO'nun parçacıkların ilettiği terahertz frekansları toplama görevi için benzersiz bir şekilde uygun olduğunu söylüyor. NASA, görevin aynı zamanda Büyük Macellan Bulutu'nun 3 boyutlu yapısını ortaya çıkaracağını söylüyor; bu, Samanyolu'nun yakınında, Dünya'nın güney yarımküresinin bazı bölgelerinden çıplak gözle görülebilen bir cüce galaksi.

    NASA'nın GUSTO balon teleskobu Samanyolu'nu haritalayacak Tam Boyutta Gör
    Bu arada teleskop Güney Kutbu'nun atmosferik antisiklonunda uçacak ve bu da onu görev sırasında kutbun etrafında daireler çizmeye yönlendirecek. Öte yanedan GUSTO, NASA'nın kullandığı tek balon tabanlı bilim aracı değil. Ajans 30 yılı aşkın bir süredir balonları, bazen binlerce kilo ağırlığındaki faydalı yükleri yukarıya çıkarmak için kullanıyor.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/12/18/24006983/nasa-gusto-balloon-telescope-mission-milky-way-map https://science.nasa.gov/missions/scientific-balloons/nasas-gusto-prepares-to-map-space-between-the-stars/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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