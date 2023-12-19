NASA'nın GUSTO balon teleskobu Samanyolu'nu 3D olarak haritalayacak

Teknoloji Editörü
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NASA, Samanyolu Galaksisinin bir bölümünün 3 boyutlu haritasını çıkarmak için kullanılacak verileri toplamak üzere GUSTO (Galactic / Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory'nin kısaltması) adlı bir deneye başlamaya hazırlanıyor. GUSTO deneyi, en az 55 gün boyunca yüksek irtifa balonuyla Antarktika'nın 36 bin metre üzerinde süzülerek kozmik yıldızlararası ortamdan sızan yüksek frekanslı radyo dalgalarını (yıldızlar arasındaki boşluğu oluşturan gazlar, toz, radyasyon ve diğer malzemeleri ifade eden bir terim) toplayacak. NASA’nın GUSTO görevi başlıyor
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GUSTO yıldızlararası ortamda
karbon, oksijen ve nitrojen sinyalleri arayacak, yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna, özellikle de uzay parçacıklarının bir araya gelerek yıldız oluşumundan önce moleküler bulutları oluşturmasına neyin sebep olduğuna dair ipuçları arayacak. NASA'ya göre balon Antarktika McMurdo İstasyonu'ndan " 21 Aralık'tan önce" fırlatılacak.
GUSTO projesinin araştırma lideri Arizona Üniversitesi'nden Chris Walker, GUSTO'nun parçacıkların ilettiği terahertz frekansları toplama görevi için benzersiz bir şekilde uygun olduğunu söylüyor. NASA, görevin aynı zamanda
Büyük Macellan Bulutu'nun 3 boyutlu yapısını ortaya çıkaracağını söylüyor; bu, Samanyolu'nun yakınında, Dünya'nın güney yarımküresinin bazı bölgelerinden çıplak gözle görülebilen bir cüce galaksi.
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Bu arada teleskop Güney Kutbu'nun atmosferik antisiklonunda uçacak ve bu da onu görev sırasında kutbun etrafında daireler çizmeye yönlendirecek. Öte yanedan GUSTO, NASA'nın kullandığı tek balon tabanlı bilim aracı değil. Ajans 30 yılı aşkın bir süredir balonları, bazen binlerce kilo ağırlığındaki faydalı yükleri yukarıya çıkarmak için kullanıyor.
Kaynakça
https://www.theverge.com/2023/12/18/24006983/nasa-gusto-balloon-telescope-mission-milky-way-map
https://science.nasa.gov/missions/scientific-balloons/nasas-gusto-prepares-to-map-space-between-the-stars/
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.