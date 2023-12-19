NASA'nın GUSTO balon teleskobu Samanyolu'nu 3D olarak haritalayacak

Tam Boyutta Gör NASA, Samanyolu Galaksisinin bir bölümünün 3 boyutlu haritasını çıkarmak için kullanılacak verileri toplamak üzere GUSTO (Galactic / Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory'nin kısaltması) adlı bir deneye başlamaya hazırlanıyor. GUSTO deneyi, en az 55 gün boyunca yüksek irtifa balonuyla Antarktika'nın 36 bin metre üzerinde süzülerek kozmik yıldızlararası ortamdan sızan yüksek frekanslı radyo dalgalarını (yıldızlar arasındaki boşluğu oluşturan gazlar, toz, radyasyon ve diğer malzemeleri ifade eden bir terim) toplayacak.

NASA’nın GUSTO görevi başlıyor

Tam Boyutta Gör GUSTO yıldızlararası ortamda karbon, oksijen ve nitrojen sinyalleri arayacak, yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna, özellikle de uzay parçacıklarının bir araya gelerek yıldız oluşumundan önce moleküler bulutları oluşturmasına neyin sebep olduğuna dair ipuçları arayacak. NASA'ya göre balon Antarktika McMurdo İstasyonu'ndan "21 Aralık'tan önce" fırlatılacak.

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GUSTO projesinin araştırma lideri Arizona Üniversitesi'nden Chris Walker, GUSTO'nun parçacıkların ilettiği terahertz frekansları toplama görevi için benzersiz bir şekilde uygun olduğunu söylüyor. NASA, görevin aynı zamanda Büyük Macellan Bulutu'nun 3 boyutlu yapısını ortaya çıkaracağını söylüyor; bu, Samanyolu'nun yakınında, Dünya'nın güney yarımküresinin bazı bölgelerinden çıplak gözle görülebilen bir cüce galaksi.

Tam Boyutta Gör Bu arada teleskop Güney Kutbu'nun atmosferik antisiklonunda uçacak ve bu da onu görev sırasında kutbun etrafında daireler çizmeye yönlendirecek. Öte yanedan GUSTO, NASA'nın kullandığı tek balon tabanlı bilim aracı değil. Ajans 30 yılı aşkın bir süredir balonları, bazen binlerce kilo ağırlığındaki faydalı yükleri yukarıya çıkarmak için kullanıyor.

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