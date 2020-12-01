Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları

Çin Ulusal Uzay Dairesi, Ay'dan Dünya'ya örnek maddeler getirme hedefinde önemli bir basamağı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta uzaya fırlatılan Chang'e 5 görevi, bugün itibarıyla Ay'ın yüzeyine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yapılan açıklamada, yüzeydeki araçların sağlık durumunun çok iyi olduğu ve örnek maddeler toplamak için hazırlıkların başladığı belirtildi.

Çinli araştırmacıların daha önce yayınladığı bir yazıda Chang'e 5'in bugün TSİ 18.13'te yüzeye iniş yapması beklendiği belirtilmişti. Chang'e 5, Ay'ın Oceanus Procellarum (Fırtınaların Okyanusu) isimli bölgesinde bulunan Mons Rümker dağının yakınlarına iniş yapmış.

İniş araçlarının, yörünge araçlarından ayrıldığı anlar:

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44 yıl sonra bir ilk olacak

Chang'e 5 görevi 24 Kasım tarihinde fırlatılmış ve kalkıştan dört gün sonra 28 Kasım'da da Ay'ın yörüngesine yerleşmişti. Görev toplam dört farklı modülden oluşuyor. Bu modüllerin şu anda ikisi yörüngede ikisi ise yüzeyde bulunuyor.

Yüzeye iniş yapan iki modülden birisinin tek amacı örnek toplamak olacak. Bu modülün yüzeyin iki metre altından yaklaşık 2 kilogram ağırlığında toprak ve taş toplaması bekleniyor. Daha sonra ise topladığı bu örnek maddeleri, yüzeye iniş yapan diğer modüle yerleştireçek. Bu ikinci aracın da örnek maddelerle birlikte yüzeyden kendini tekrar yörüngeye fırlatması ve yörüngedeki diğer iki modüle kenetlenmesi planlanıyor. Sonrasında ise geriye kalan tek şey artık Dünya'ya geri dönmek olacak.

Tam Boyutta Gör

Chang'e 5 misyonunun toplamda 23 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 5, toplanan Ay parçalarıyla birlikte 16-17 Aralık gibi Dünya'ya iniş yapmış olacak.

Örnek toplamakla görevli olan iniş modülünün hareket kabiliyeti bulunmuyor. Bu araç kameralar, yüzey altını görebilen radarlar ve spektrometrelerle donatılmış. Ancak elbette aracın asıl görevi taş ve toprak toplamak olacak. Çinli araştırmacılar, modülün güneş enerjisiyle çalışması nedeniyle görevini tamamlamak için sadece iki haftalık bir süresi olduğunu belirtti. Ay'da bir gün (veya bir gece) 14 gün sürüyor, dolayısıyla iki hafta sonra tekrar gece olacağı için bu süre limiti var.

Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.

https://www.theverge.com/2020/12/1/21724067/china-lunar-mission-change-5-moon-soil-samples

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