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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları

    Çin, Chang'e 5'in başarılı bir şekilde Ay'ın yüzeyine iniş yaptığını açıkladı. Chang'e 5 görevinde hedef Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplayıp Dünya'ya getirmek olacak.
    2 hf.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları

    Çin Ulusal Uzay Dairesi, Ay'dan Dünya'ya örnek maddeler getirme hedefinde önemli bir basamağı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta uzaya fırlatılan Chang'e 5 görevi, bugün itibarıyla Ay'ın yüzeyine kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Çin devlet televizyonu CCTV tarafından yapılan açıklamada, yüzeydeki araçların sağlık durumunun çok iyi olduğu ve örnek maddeler toplamak için hazırlıkların başladığı belirtildi.

    Çinli araştırmacıların daha önce yayınladığı bir yazıda Chang'e 5'in bugün TSİ 18.13'te yüzeye iniş yapması beklendiği belirtilmişti. Chang'e 5, Ay'ın Oceanus Procellarum (Fırtınaların Okyanusu) isimli bölgesinde bulunan Mons Rümker dağının yakınlarına iniş yapmış.

    İniş araçlarının, yörünge araçlarından ayrıldığı anlar:

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    44 yıl sonra bir ilk olacak

    Chang'e 5 görevi 24 Kasım tarihinde fırlatılmış ve kalkıştan dört gün sonra 28 Kasım'da da Ay'ın yörüngesine yerleşmişti. Görev toplam dört farklı modülden oluşuyor. Bu modüllerin şu anda ikisi yörüngede ikisi ise yüzeyde bulunuyor.

    Yüzeye iniş yapan iki modülden birisinin tek amacı örnek toplamak olacak. Bu modülün yüzeyin iki metre altından yaklaşık 2 kilogram ağırlığında toprak ve taş toplaması bekleniyor. Daha sonra ise topladığı bu örnek maddeleri, yüzeye iniş yapan diğer modüle yerleştireçek. Bu ikinci aracın da örnek maddelerle birlikte yüzeyden kendini tekrar yörüngeye fırlatması ve yörüngedeki diğer iki modüle kenetlenmesi planlanıyor. Sonrasında ise geriye kalan tek şey artık Dünya'ya geri dönmek olacak.

    Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları
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    Chang'e 5 misyonunun toplamda 23 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Çinli araştırmacıların ifadelerine göre Chang'e 5, toplanan Ay parçalarıyla birlikte 16-17 Aralık gibi Dünya'ya iniş yapmış olacak.

    Örnek toplamakla görevli olan iniş modülünün hareket kabiliyeti bulunmuyor. Bu araç kameralar, yüzey altını görebilen radarlar ve spektrometrelerle donatılmış. Ancak elbette aracın asıl görevi taş ve toprak toplamak olacak. Çinli araştırmacılar, modülün güneş enerjisiyle çalışması nedeniyle görevini tamamlamak için sadece iki haftalık bir süresi olduğunu belirtti. Ay'da bir gün (veya bir gece) 14 gün sürüyor, dolayısıyla iki hafta sonra tekrar gece olacağı için bu süre limiti var.

    Chang'e 5'in başarılı geri dönüşü uzay araştırmaları için tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Sovyetler Birliği'nin 1976 yılındaki Luna 24 görevinden bu yana benzer bir başarıya imza atan bir ülke olmamıştı. Yani tam 44 yıl sonra nihayet Dünya'da yeni Ay taşları görmüş olacağız.



    https://www.theverge.com/2020/12/1/21724067/china-lunar-mission-change-5-moon-soil-samples Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vs-fb (Vn S) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zamanında Japonya'nın, Kore'nin, Tayvan'ın yaptığı sıçramayı şimdi fazlasıyla Çin yapıyor. Bu Asya ülkelerine helal olsun. Coğrafya kaderdir lafına sığınan bizlere de ders olsun. Kader mader değil. Al sana kapı gibi örnek.
    Zamanında Japonya'nın, Kore'nin, Tayvan'ın yaptığı sıçramayı şimdi fazlasıyla Çin yapıyor. Bu Asya ülkelerine helal olsun. Coğrafya kaderdir lafına sığınan bizl...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben spacex in uzaya insan gönderdiğine inanmıyorum, çoğu animasyon ve yapmacık görünüyor.
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya şu komplo teorisyenlerine sormak istiyorum. Bir tane bile uzay mühendisi var mı aya gidilmediğine inanan? Siz bu "bilginizle" (!) aya gidilmediğini iddia ediyorsunuz da bu işin profesyonelleri neden asla böyle bir şeyden bahsetmiyor. Apollo programında 411.000 insan çalıştı, DÖRTYÜZ ONBİR BİN!.. Bu kadar insanı ABD'nin cebren ve hile ile susturduğunu mu düşünüyorsunuz cidden? Böyle bir şey imkânsız. Kaldı ki defalarca defalarca defalarca Apollo 11,12,14,15,16 ve 17 programlarında, 1969-72 arasında 6 defa aya insanlı gidildiği kanıtlandı, bunlara dair yüksek çözünürlüklü ay taramaları defalarca yayınlandı. Apollo uçuşları sırasında ay yüzeyine yerleştirilen reflektörlerle rahatlıkla lazer testleri yapılabiliyor. Bunu yapan onca amatör astronom var.

    Düz dünyacılar da aynı, siz bir tane coğrafyacı gördünüz mü dünyanın düz olduğuna inanan?
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    alfa-x 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Madem aya gidilen filmi beğendin bunu da izle

    Adamlar kendileride inanmıyor 1977-78 ABD yapımı capricorn one filmini izle ,bak ufak bir kesit




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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lafla aya gidip gelmek işte bu kadar kolay.
    6 ayda bir iki tane bilgisayar animasyonu görüntü ile aya gidip geliyorlar :)
    Bilime değer verdiğini söyleyenlerde, aya, marsa gidildiği fikri mutlu etttiği için
    her seferinde aynı yalanı bu kadar kolay yutuyor.
    Sorgulamadan beğeniyorlar
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    igetsky 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Tum bunlar neden yapiliyor peki seni kandirmak icin mi
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerika boşuna uğraşmıyor çin ile. Adamlar süper güç olma yolunda ilerliyor.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyunlar bile bu görüntülerden daha gerçekçi sorgulama olmadığı için hemen inanalım vay be çin büyüksün abi.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünya tarihine yön vermiş bir medeniyet. Bakalım 50 yıl sonra bu işler hangi boyutlara ulaşacak.
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    alfa-x 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarda öğrenmiş işi animasyonla aya iniş yapılıyor güzeel, çevir kamerayı ,bilgisayar başındakiler evvet alkış ,iniş tamam aydayız :)

    Madem oradan yayın yapılabiliyor inişide yayınlayın birkere , bari siz yayınlayın canlıda olmasın kayıt etsin indikten sonra rahatlayınca atsın :))
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    vs-fb (Vn S) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zamanında Japonya'nın, Kore'nin, Tayvan'ın yaptığı sıçramayı şimdi fazlasıyla Çin yapıyor. Bu Asya ülkelerine helal olsun. Coğrafya kaderdir lafına sığınan bizlere de ders olsun. Kader mader değil. Al sana kapı gibi örnek.
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Twitter serbest mi bu virüslü yamyamlarda?



    Google vs yasak twitter nasıl izin vermişler acaba?
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Takdir edilesi hareket tebrikler 👏👏👏
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    1486 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    chang'e 5, çin ulusal uzay dairesi ve
    2 etiket daha uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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