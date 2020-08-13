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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı

    Dünyanın en büyük radyo teleskoplarından biri olan Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde talihsiz bir kaza yaşandı. Kopan bir çelik halat teleskobun çanağında 30 metrelik bir delik oluşturdu.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı
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    Porto Riko’nun kuzey sahilindeki Arecibo’da kurulu ve dünyanın en büyük çanaklarından birine sahip Arecibo gözlemevinde pazartesi meydana gelen bir kaza, merkezin devasa çanağında 30 metrelik bir delik oluşturdu.

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    Carl Sagan’ın kaleminden çıkan ve aynı zamanda aktris Jodie Foster’ın da başrolde olduğu aynı adlı filme uyarlanan Contact isimli roman ile Pierce Brosnan’ın başrolde oynadığı GoldenEye’e da konuk olan gözlemevindeki kaza, çelik bir halatın koparak teleskobun yansıtıcı çanağına çarpması sonucu meydana geldi.

    Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı
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    Bölgede etkin olan Isaias adlı tropik fırtına nedeniyle kapalı olan ve açılmasının ardından NASA adına bir göktaşı izleme görevi verilen teleskoptaki kaza bilim dünyasında üzüntü yarattı. Teleskobun idamesinden sorumlu olan Orta Florida Üniversitesi yetkilileri, oldukça kalın olan metal kablonun kopmasına neyin sebebiyet verdiğinin araştırıldığını ve uzmanların çanakta meydana gelen hasarla ilgili bir rapor hazırlamaya başladığını belirtti.

    2017 yılındaki Maria Kasırgası’nda da zarar gören Arecibo gözlemevinde pazartesi günün yaşanan kaza, ne yazık ki merkeze bugüne kadarki en büyük yapısal zararı verdi.  Porto Riko Üniversitesi Yaşanabilir Gezegenler Laboratuvarı Müdürü Abel Méndez, kazadan dolayı son derece üzgün olduğunu ifade ederken teleskopta görevli ekibin güneşe en yakın yıldızlardan olan Barnard Yıldızı’nı incelemekte olduğunu ancak kazadan dolayı faaliyetin ertelenmek zorunda kalacağını duyurdu.

    Arecibo gözlemevinin faaliyetlerine ne zaman tekrar başlayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.



    https://interestingengineering.com/broken-cable-smashes-one-of-worlds-largest-radio-telescopes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf. en beğenilen
    BF4'te bu haritada ne oynardik bee :) rogue transmission aklima bu geldi
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilhamcan1 1 hf. (düzenlendi)
    diyecek bir şey yok. Geçmiş olsun. Halatları daha sıkı bağlayın
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    MoÇü (Muammer Yavuz) 1 hf.
    Yalan yok benimde aklıma ilk bf4 geldi.



    Geçmiş ollsun ne diyelim.
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 hf.
    Yalan inanmayın. Bilgisayar oyunundan görüntüler. O telleri de ben c4 ile koparttım.
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    Nikomer (Ömer Faruk Aksoy) 1 hf.
    Şu haritada insanlara chatten yazıyordum hep, şu halatları koparmayın 'levolution' ı tetiklemeyin diye ama işte dinleyen yok ki.
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    CooL_ROMEO 1 hf.
    BF4de de benzer bir hasar vardı. Birebir yapmışlar valla helal 
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    Shovel Knight 1 hf.
    geçen gün bunun inşaatı ile ilgili bir video izlemiştim yazık olmuş
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    omer1739 (ömer er) 1 hf.
    Yalan haber bunu kimin yaptığı belli uzaylılar tam yakalamaya ramak kalmıştı bi yolunu bulup engellediler 🤬
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf. en beğenilen
    BF4'te bu haritada ne oynardik bee :) rogue transmission aklima bu geldi
    3 Yanıt Yanıtla +19
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    Hükümran (Hükümran ) 1 hf. SKYFALL
    Aynı yorumu yapacaktım ben hala oynuyorum haftada 1-2 defa.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf. SKYFALL
    Çok güzel harita gerçekten, Hala oynuyorum bende arada yenisi gelene kadar en iyisi BF4.
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 5 gün SKYFALL
    bf4 rmake ni yapsalar. Oyunun bf5 garafiklerini kullansalar bf1 de sesini kullansalar offf tadından yenmez.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Koklerinden itinayla makinelerle cikartilmamis agaclarin katli de aciga cikmis :( .
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    fakasupi (Harun Balaban) 1 hf. smart1978
    Onlar ağaç değil bence, nizami bir dizilime sahip ve zemine oturtulmuş beton kolonlara benziyor, ayrıca bazıları dörtgen şeklinde. Ama illaki ağaç kesilmiştir tesisin inşatında.
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