Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı

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Porto Riko’nun kuzey sahilindeki Arecibo’da kurulu ve dünyanın en büyük çanaklarından birine sahip Arecibo gözlemevinde pazartesi meydana gelen bir kaza, merkezin devasa çanağında 30 metrelik bir delik oluşturdu.

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Carl Sagan’ın kaleminden çıkan ve aynı zamanda aktris Jodie Foster’ın da başrolde olduğu aynı adlı filme uyarlanan Contact isimli roman ile Pierce Brosnan’ın başrolde oynadığı GoldenEye’e da konuk olan gözlemevindeki kaza, çelik bir halatın koparak teleskobun yansıtıcı çanağına çarpması sonucu meydana geldi.

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Bölgede etkin olan Isaias adlı tropik fırtına nedeniyle kapalı olan ve açılmasının ardından NASA adına bir göktaşı izleme görevi verilen teleskoptaki kaza bilim dünyasında üzüntü yarattı. Teleskobun idamesinden sorumlu olan Orta Florida Üniversitesi yetkilileri, oldukça kalın olan metal kablonun kopmasına neyin sebebiyet verdiğinin araştırıldığını ve uzmanların çanakta meydana gelen hasarla ilgili bir rapor hazırlamaya başladığını belirtti.

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2017 yılındaki Maria Kasırgası’nda da zarar gören Arecibo gözlemevinde pazartesi günün yaşanan kaza, ne yazık ki merkeze bugüne kadarki en büyük yapısal zararı verdi. Porto Riko Üniversitesi Yaşanabilir Gezegenler Laboratuvarı Müdürü Abel Méndez, kazadan dolayı son derece üzgün olduğunu ifade ederken teleskopta görevli ekibin güneşe en yakın yıldızlardan olan Barnard Yıldızı’nı incelemekte olduğunu ancak kazadan dolayı faaliyetin ertelenmek zorunda kalacağını duyurdu.

Arecibo gözlemevinin faaliyetlerine ne zaman tekrar başlayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

https://interestingengineering.com/broken-cable-smashes-one-of-worlds-largest-radio-telescopes

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