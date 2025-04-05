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    BİM marketler Tecno Spark Go 1 akıllı telefon satacak

    11 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 1 akıllı telefon modeli ve RKS markasına ait La Rose katlanabilir elektrikli bisiklet yer alıyor.  
    11 Nisan BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin önümüzdeki hafta kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, şarj aksesuarlarından robot süpürgelere ve katlanabilir elektrikli bisikletlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    11 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

    11 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Tecno Spark Go 1 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.67 inçlik IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, UNISOC T615 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, Android 14 Go, 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj, 13MP arka kamera gibi özellikler 6495TL olarak satılıyor. 

    Diğer taraftan 40Km maksimum menzili olan, Shimano 7 vites ve LED ekran barındıran, 250W motora sahip RKS La Rose katlanabilir elektrikli bisiklet 39990TL iken 300 dakika çalışabilen 5000Pa emiş gücüne sahip Blaupunkt robot süpürge 11990TL fiyat etiketine sahip. 
     

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    Alperenylmzk 1 gün önce

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