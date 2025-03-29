BİM marketlerde elektrikli bisiklet geçidi var

4 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri
4 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı segmentlere yönelik elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. Bisiklet modellerinin çatı firması ise Gaziantep’te faaliyet gösteren KUBA-RKS markası.
Katalogda tepe model ABD’de popüler olan Ape Ryder Buffalo-F. Orta süspansiyonlu modelde 250W motor, 80 kilometre maksimum menzil, 25Km/s maksimum hız, Shimano 8 vites, 26 inç jant gibi özelliklerle 39900TL fiyat etiketine sahip.
RKS RSIII PRO X katlanabilir elektrikli bisiklet 45Km maksimum menzil, 250W motor, ön/arka disk fren gibi özelliklerle 21950TL seviyesinde. KUBA markasına ait 35Km menzil, Shimano 6 vites, 250W motor gibi özellikleri olan Speed Light elektrikli bisiklet ise 15950TL olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo