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2 milyondan fazla satan Slime Rancher, kısa süreliğine ücretsiz oldu

Epic Games Store şimdi de popüler çiftçilik oyunu Slime Rancher'ı ücretsiz yaptı. 2 milyondan fazla satış gerçekleştiren oyunu hemen şimdi edinebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
2 ay
4,4b
1
2
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PC oyunculuğunun son zamanlardaki yeni gözde marketi olan Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Şimdi de Steam'in popüler çiftçilik oyunlarından Slime Rancher kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Slime Rancher'ın Steam fiyatı şu anda 31 TL ( ABD'de 20 dolar).

Monomi Park tarafından geliştirilen Slime Rancher, temel anlamda bir çiftçilik oyunu olsa da oldukça ilginç bir konsepte sahip. Oyunda Dünya'dan yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende Slime isimli küçük sevimli canlıları yetiştiriyor, büyütüyor, besliyorsunuz. Oyundaki seviyeniz ilerledikçe çiftliğiniz büyüyecek ve yeni Slime türleri keşfedeceksiniz.

2017 yılında çıkışını gerçekleştiren Slime Rancher, şu ana kadar iki milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Oyunun Steam yorumlarına baktığımızda da epey olumlu tepkilerin olduğunu görüyoruz. Epic Games Store yine oyuncuları sevindirecek bir hamle yapmış.

Slime Rancher'ı hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 21 Mart'a kadar devam edecek. Epic Games Store'un bir sonraki ücretsiz oyunu ise Oxenfree olacak.


Oyunun Epic Games Store'daki tanıtım yazısı:

Slime Rancher, sevimli, birinci şahıs tarafından oynanan ve kum havuzu etkisi olan bir deneyimdir. Dünya'ya binlerce ışık yılı uzaklıktaki "Uzak Uzak Diyarlar’da" bir yaşam için yola çıkmış genç bir çiftlik sahibi olan Beatrix LeBeau olarak oynayın.

Slime çiftçiliğinde siz büyük bir servet sahibi olmaya çalışırken her yeni gün, yeni zorluklar ve riskli fırsatlar sunar. Her amaca uygun vakum paketinizin ustalığıyla renkli slime’lar toplayın, ekin yetiştirin, kaynakları hasat edin ve yabani vahşi doğayı keşfe çıkın.
 

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Galatas4ray 2 ay
Doktor bu ne?
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sniper23 2 ay
Biri bedava oyun mu dedi?
(ben saldırıyorum hemen)
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