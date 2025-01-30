Bomba iddia: GTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı

Bu kez gerçekten sızdırılmış olabilir
XUruguay sitesinde yer alan bilgiye göre GTA 6'nın 17 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapması bekleniyor. Üstelik bu tarihin Rockstar cephesinden tanıdık geldiğini söyleyelim. Serinin bir önceki oyunu GTA 5 de, 17 Eylül tarihinde oyuncularla buluşmuştu. XUruguay, oyunun satış sayfasını kısa süre içerisinde kaldırdı. Ancak sonrasında paylaşılan bir WhatsApp mesajı, olayın daha da büyümesine neden oldu.
Bu arada, oyunun çıkış tarihi dışında, fiyatlandırma konusunda da önemli iddialar var. Oyun sektörü analisti Matthew Ball, "GTA 6’nın standart sürümünün 100 dolara satılabileceğini" öne sürdü. Ball'a göre, Take-Two Interactive oyunun popülaritesinden yararlanarak oyun endüstrisinde fiyatları yeniden şekillendirmeyi planlıyor olabilir.
Hatırlayanlar olacaktır, 2020’de yeni nesil konsolların çıkışıyla oyun fiyatlarının 60 dolardan 70 dolara yükseldiğini görmüştük. Dolayısıyla GTA 6, 100 dolarlık etiketiyle yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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