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    Bomba iddia: GTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı

    Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA serisinin devam oyunu GTA 6 için heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Yapımın çıkış tarihi sızdırıldı. İşte detaylar
    Bomba iddia: GTA 6'nın çıkış tarihi nihayet sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Oyun severler ve serinin tutkunları tarafından uzunca bir süredir beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hatırlayacağınız üzere GTA 6’nın bu yıl tanıtılacağına dair günümüze kadar pek çok söylenti ile karşılaştık. Son olarak İspanya'nın bilindik oyun perakendecilerinden XUruguay, yanlışlıkla oyunun çıkış tarihini paylaştı.

    Bu kez gerçekten sızdırılmış olabilir

    XUruguay sitesinde yer alan bilgiye göre GTA 6'nın 17 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapması bekleniyor. Üstelik bu tarihin Rockstar cephesinden tanıdık geldiğini söyleyelim. Serinin bir önceki oyunu GTA 5 de, 17 Eylül tarihinde oyuncularla buluşmuştu. XUruguay, oyunun satış sayfasını kısa süre içerisinde kaldırdı. Ancak sonrasında paylaşılan bir WhatsApp mesajı, olayın daha da büyümesine neden oldu.

    Bomba iddia: GTA 6'nın çıkış tarihi nihayet sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    80 Level editörleri XUruguay’a bu tarih bilgisinin kaynağını sordu. XUruguay ise "PlayStation ile iş birliği içerisinde olduğunu ve çıkış tarihleri hakkında bilgilendirildiğini" iddia etti. Şu an için Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından resmi bir doğrulama gelmiş değil. Bu nedenle, listelenen tarihin gerçek bir sızıntı mı yoksa tahmini bir bilgi mi olduğu halen bilinmiyor.

    Bu arada, oyunun çıkış tarihi dışında, fiyatlandırma konusunda da önemli iddialar var. Oyun sektörü analisti Matthew Ball, "GTA 6’nın standart sürümünün 100 dolara satılabileceğini" öne sürdü. Ball'a göre, Take-Two Interactive oyunun popülaritesinden yararlanarak oyun endüstrisinde fiyatları yeniden şekillendirmeyi planlıyor olabilir.

    Hatırlayanlar olacaktır, 2020’de yeni nesil konsolların çıkışıyla oyun fiyatlarının 60 dolardan 70 dolara yükseldiğini görmüştük. Dolayısıyla GTA 6, 100 dolarlık etiketiyle yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

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