Tam Boyutta Gör Yazın başlangıcına özel Mega İndirim kampanyasını kutlamak için her hafta büyük bir oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games Store’un son gizemli oyunu belli oldu. Epic Games Store’da PAYDAY 2 ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu: PAYDAY 2

PAYDAY 2’yi 15 Haziran saat 18.00’e kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilir ve kalıcı olarak ücretsiz şekilde erişebilirsiniz. Haftaya Guacamelee! 2 ve Guacamelee! Super Turbo Championship Edition oyunları ücretsiz olacak.

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PAYDAY 2'de, dört kişilik ekip halinde banka soygunu yapıyorsunuz. Çevrimdışı olarak tek başınıza veya arkadaşlarınızla dört kişilik takım halinde oynayabiliyorsunuz. Steam’de 22 TL’ye satılan oyun, Epic Games Store’da 15 Haziran’dan itibaren 76 TL’ye satılacak.

PAYDAY'in mobil versiyonu çıktı

Oyunun bu hafta ücretsiz olmasının arkasında bir pazarlama stratejisi yatıyor. PAYDAY'in mobil versiyonu olan PAYDAY: Crime War, 6 Haziran’da Android ve iOS için ücretsiz olarak çıkış yaptı. Mobil oyunun daha fazla duyulması için PC’deki PAYDAY 2 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Ayrıca önümüzdeki Sonbahar'da PAYDAY 3'ün çıkış yapması bekleniyor.

Aşağıdaki bağlantılardan PAYDAY 2 ve PAYDAY: Crime War’u ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

PAYDAY 2 Epic Games Store - PC

PAYDAY: Crime War - Mobil

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Epic Games Store'da bu hafta PAYDAY 2 ücretsiz!