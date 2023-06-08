Epic Games Store'da bu hafta PAYDAY 2 ücretsiz!

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu: PAYDAY 2
PAYDAY 2’yi 15 Haziran saat 18.00’e kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilir ve kalıcı olarak ücretsiz şekilde erişebilirsiniz. Haftaya Guacamelee! 2 ve Guacamelee! Super Turbo Championship Edition oyunları ücretsiz olacak.
PAYDAY 2'de, dört kişilik ekip halinde banka soygunu yapıyorsunuz. Çevrimdışı olarak tek başınıza veya arkadaşlarınızla dört kişilik takım halinde oynayabiliyorsunuz. Steam’de 22 TL’ye satılan oyun, Epic Games Store’da 15 Haziran’dan itibaren 76 TL’ye satılacak.
PAYDAY'in mobil versiyonu çıktı
Oyunun bu hafta ücretsiz olmasının arkasında bir pazarlama stratejisi yatıyor. PAYDAY'in mobil versiyonu olan PAYDAY: Crime War, 6 Haziran’da Android ve iOS için ücretsiz olarak çıkış yaptı. Mobil oyunun daha fazla duyulması için PC’deki PAYDAY 2 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Ayrıca önümüzdeki Sonbahar'da PAYDAY 3'ün çıkış yapması bekleniyor.
Aşağıdaki bağlantılardan PAYDAY 2 ve PAYDAY: Crime War’u ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
PAYDAY 2 Epic Games Store - PCBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi