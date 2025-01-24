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    Epic Games Store ücretsiz mobil oyun dağıtmaya başladı: Her ay 1 oyun hediye!

    Epic Games Store tıpkı PC'de olduğu gibi mobilde de oyun hediye ediyor. İlk etapta her ay 1 oyun, yıl sonuna doğru ise her hafta 1 mobil oyun ücretsiz olarak dağıtılacak.
    Epic Games Store ücretsiz mobil oyun dağıtmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store mobil mağazası güncellenerek baştan aşağı yenilendi. Artık Epic Games Store mobil uygulamasında Epic'ten bağımsız geliştiricilerin oyunları da indirebiliyor.

    Epic Games Store mobil uygulaması daha önce Epic yapımı olan Fortnite, Fall Guys ve Rocket League Sideswipe oyunlarına ev sahipliği yapıyordu. Bugün itibarıyla mobil mağazaya çeşitli geliştiriciler tarafından yayınlanan yaklaşık 20 farklı oyun eklendi. Geliştiriciler oyunlarını Play Store ve App Store’a alternatif olarak Epic Games Store mobil mağazasına da ekleyebilecek.

    Türkiye’deki Android cihaz kullanıcıları Epic Games Store’un web sitesinden yenilenen Epic Games Store mobil uygulamasını indirebilir. iOS tarafında ise yalnızca Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılara hizmet sunuluyor.

    53 TL değerindeki mobil oyun ücretsiz!

    Epic Games Store ücretsiz mobil oyun dağıtmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store’un PC kullanıcılarını mutlu eden “ücretsiz oyun” hediyesi mobil tarafta da karşımıza çıkıyor. Google Play Store’da 53 TL’ye satılan Dungeon of the Endless: Apogee oyunu 20 Şubat’a kadar Epic Games Store mobil mağazasında ücretsiz olarak dağıtılacak. Android cihaz sahipleri Epic Games Store uygulamasını indirerek bu oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyebilir.

    https://store.epicgames.com/tr/mobile

    İlk etapta her ay bir oyun ücretsiz olarak dağıtılacak. Yıl sonuna doğru her hafta başka bir oyunun hediye edileceği açıklandı. Bloons TD6 oyununun da ücretsiz dağıtılacağı belirtildi ancak tarihi açıklanmadı.

    Epic tarafından yapılan açıklamada Epic üstünden yapılacak ödemelerde geliştiriciye yüzde 88, Epic'e yüzde 12 pay dağıtılacağı ve üçüncü taraf ödemelerinden komisyon alınmayacağı duyuruldu. Ayrıca Epic’te yayınlanacak Unreal Engine oyunları için telif oranı yüzde 5’ten yüzde 3,5’e indirilecek. Epic, rekabetçi oranlarıyla mobil pazara hareketlilik getirmeyi hedefliyor.

    Epic Games Store'daki mobil oyunlar neler?

    • Dungeon of the Endless: Apogee
    • Super Meat Boy Forever Mobile
    • Super Space Club
    • Blade of God X: Orisols
    • The Grand Mafia
    • Samorost 3
    • Samorost 2
    • Pilgrims
    • Evoland 2
    • Out There - Omega Edition
    • There Is No Game: Wrong Dimension
    • Shapez
    • Hidden Folks
    • Figment
    • Idle Champions of the Forgotten Realms
    • Office Fight
    • Mafia City
    • Fornite
    • Fall Guys
    • Rocket League SideswipeResim Grafik BeleşeniResim Grafik Beleşeni
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