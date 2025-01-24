Epic Games Store ücretsiz mobil oyun dağıtmaya başladı: Her ay 1 oyun hediye!

Epic Games Store mobil uygulaması daha önce Epic yapımı olan Fortnite, Fall Guys ve Rocket League Sideswipe oyunlarına ev sahipliği yapıyordu. Bugün itibarıyla mobil mağazaya çeşitli geliştiriciler tarafından yayınlanan yaklaşık 20 farklı oyun eklendi. Geliştiriciler oyunlarını Play Store ve App Store’a alternatif olarak Epic Games Store mobil mağazasına da ekleyebilecek.
Türkiye’deki Android cihaz kullanıcıları Epic Games Store’un web sitesinden yenilenen Epic Games Store mobil uygulamasını indirebilir. iOS tarafında ise yalnızca Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılara hizmet sunuluyor.
53 TL değerindeki mobil oyun ücretsiz!
https://store.epicgames.com/tr/mobile
İlk etapta her ay bir oyun ücretsiz olarak dağıtılacak. Yıl sonuna doğru her hafta başka bir oyunun hediye edileceği açıklandı. Bloons TD6 oyununun da ücretsiz dağıtılacağı belirtildi ancak tarihi açıklanmadı.
Epic tarafından yapılan açıklamada Epic üstünden yapılacak ödemelerde geliştiriciye yüzde 88, Epic'e yüzde 12 pay dağıtılacağı ve üçüncü taraf ödemelerinden komisyon alınmayacağı duyuruldu. Ayrıca Epic’te yayınlanacak Unreal Engine oyunları için telif oranı yüzde 5’ten yüzde 3,5’e indirilecek. Epic, rekabetçi oranlarıyla mobil pazara hareketlilik getirmeyi hedefliyor.
Epic Games Store'daki mobil oyunlar neler?
- Dungeon of the Endless: Apogee
- Super Meat Boy Forever Mobile
- Super Space Club
- Blade of God X: Orisols
- The Grand Mafia
- Samorost 3
- Samorost 2
- Pilgrims
- Evoland 2
- Out There - Omega Edition
- There Is No Game: Wrong Dimension
- Shapez
- Hidden Folks
- Figment
- Idle Champions of the Forgotten Realms
- Office Fight
- Mafia City
- Fornite
- Fall Guys
- Rocket League SideswipeResim Grafik BeleşeniResim Grafik Beleşeni
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