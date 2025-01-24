Epic Games Store ücretsiz mobil oyun dağıtmaya başladı: Her ay 1 oyun hediye!

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store mobil mağazası güncellenerek baştan aşağı yenilendi. Artık Epic Games Store mobil uygulamasında Epic'ten bağımsız geliştiricilerin oyunları da indirebiliyor.

Epic Games Store mobil uygulaması daha önce Epic yapımı olan Fortnite, Fall Guys ve Rocket League Sideswipe oyunlarına ev sahipliği yapıyordu. Bugün itibarıyla mobil mağazaya çeşitli geliştiriciler tarafından yayınlanan yaklaşık 20 farklı oyun eklendi. Geliştiriciler oyunlarını Play Store ve App Store’a alternatif olarak Epic Games Store mobil mağazasına da ekleyebilecek.

Türkiye’deki Android cihaz kullanıcıları Epic Games Store’un web sitesinden yenilenen Epic Games Store mobil uygulamasını indirebilir. iOS tarafında ise yalnızca Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılara hizmet sunuluyor.

53 TL değerindeki mobil oyun ücretsiz!

Tam Boyutta Gör Epic Games Store’un PC kullanıcılarını mutlu eden “ücretsiz oyun” hediyesi mobil tarafta da karşımıza çıkıyor. Google Play Store’da 53 TL’ye satılan Dungeon of the Endless: Apogee oyunu 20 Şubat’a kadar Epic Games Store mobil mağazasında ücretsiz olarak dağıtılacak. Android cihaz sahipleri Epic Games Store uygulamasını indirerek bu oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyebilir.

https://store.epicgames.com/tr/mobile

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı! 10 sa. önce eklendi

İlk etapta her ay bir oyun ücretsiz olarak dağıtılacak. Yıl sonuna doğru her hafta başka bir oyunun hediye edileceği açıklandı. Bloons TD6 oyununun da ücretsiz dağıtılacağı belirtildi ancak tarihi açıklanmadı.

Epic tarafından yapılan açıklamada Epic üstünden yapılacak ödemelerde geliştiriciye yüzde 88, Epic'e yüzde 12 pay dağıtılacağı ve üçüncü taraf ödemelerinden komisyon alınmayacağı duyuruldu. Ayrıca Epic’te yayınlanacak Unreal Engine oyunları için telif oranı yüzde 5’ten yüzde 3,5’e indirilecek. Epic, rekabetçi oranlarıyla mobil pazara hareketlilik getirmeyi hedefliyor.

Epic Games Store'daki mobil oyunlar neler?

Dungeon of the Endless: Apogee

Super Meat Boy Forever Mobile

Super Space Club

Blade of God X: Orisols

The Grand Mafia

Samorost 3

Samorost 2

Pilgrims

Evoland 2

Out There - Omega Edition

There Is No Game: Wrong Dimension

Shapez

Hidden Folks

Figment

Idle Champions of the Forgotten Realms

Office Fight

Mafia City

Fornite

Fall Guys

Rocket League SideswipeResim Grafik BeleşeniResim Grafik Beleşeni

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Epic Games Store ücretsiz mobil oyun dağıtmaya başladı