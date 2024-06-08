- Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Black Myth: WuKong sistem gereksinimleri
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Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı
Kaçıranlar için Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de çarpıcı grafikler ve yoğun dövüş dinamikleri ile karşımıza çıkmıştı. Paylaşılan oyun için Pre-Alpha oynanış videosu oyun severleri heyecanlandırmaya yetmiş ancak bağımsız bir stüdyodan böyle büyük bir işin geliyor oluşu da soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Ancak sonrasında farklı farklı videoların paylaşılmasıyla soru işaretleri ortadan kaldırılmıştı.
Aktarıldığı kadarıyla Black Myth: Wukong için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RX 580 8GB. Ayrıca kullanıcıların minimum Core i5-8400 veya Ryzen 5 1600 CPU'lara ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, minimum Core i7-9700 / Ryzen 5 5500 işlemci, RTX 2060, RX 5700 XT veya Arc A750 ekran kartları yer alıyor. Oyunun boyutu ise 130GB olacak.
Black Myth: Wukong ayrıca çıkışında Ray Tracing ve DLSS 3’ü destekleyecek. Öte yandan oyunda Maymun Kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol edeceğiz. Bu karakter oyunda Kader olarak da anılacak. Souls-like oynanış türündeki oyunda çevreyi keşfetmek için uçan bir böceğe de dönüşebildiğimizi görmüştük.
|-
|Minimum
|Önerilen
|Ultra 4K
|Minimum Ray Tracing
|Önerilen Ray Tracing
|Ultra 4K Ray Tracing
|Kalite ve Çözünürlük
|Orta 1080P
|Yüksek 1080P
|Ultra 4K
|Orta 1080P Ray Tracing - Düşük
|Orta 1080P Ray Tracing - Orta
|Ultra 4K, Ray Tracing - Yüksek
|İşlemci
|Core i5-8400, Ryzen 5 1600
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Core i5-9400, Ryzen 5 1600
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Core i7-9700, Ryzen 5 5500
|Ekran Kartı
|GeForce GTX 1060, RX 580
|GeForce RTX 2060, Radeon RX 5700XT, Arc A750
|GeForce RTX 4070, RX 7800 XT
|GeForce RTX 3060
|GeForce RTX 4060
|GeForce RTX 4080 SUPER
|VRAM
|6GB
|6GB
|12GB
|8GB
|8GB
|16GB
|RAM
|16GB
|16GB
|32GB
|16GB
|16GB
|32GB
|Sistem
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Depolama
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
|130GB SSD
Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Zaten hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları göstermişti. Black Myth Wukong, 20 Ağustos'ta PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'de çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.