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Tam Boyutta Gör Bağımsız Çinli geliştirici Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong, 20 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Peki kökleri Çin mitolojisine dayanan oyun, nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı

Kaçıranlar için Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de çarpıcı grafikler ve yoğun dövüş dinamikleri ile karşımıza çıkmıştı. Paylaşılan oyun için Pre-Alpha oynanış videosu oyun severleri heyecanlandırmaya yetmiş ancak bağımsız bir stüdyodan böyle büyük bir işin geliyor oluşu da soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Ancak sonrasında farklı farklı videoların paylaşılmasıyla soru işaretleri ortadan kaldırılmıştı.

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Aktarıldığı kadarıyla Black Myth: Wukong için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RX 580 8GB. Ayrıca kullanıcıların minimum Core i5-8400 veya Ryzen 5 1600 CPU'lara ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, minimum Core i7-9700 / Ryzen 5 5500 işlemci, RTX 2060, RX 5700 XT veya Arc A750 ekran kartları yer alıyor. Oyunun boyutu ise 130GB olacak.

Tam Boyutta Gör Ray Tracing (Işın İzleme) ayarlarına geçildiğinde ise, kullanıcıların 1080p çözünürlüğünde RTX 3060 ve 4060 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. 4K çözünürlükte ise RTX 4080 SUPER'i görüyoruz. Ayrıca hem ışın izleme açık hem de kapalıyken 4K çözünürlük için 32 GB RAM gerekli olacak.

Black Myth: Wukong ayrıca çıkışında Ray Tracing ve DLSS 3’ü destekleyecek. Öte yandan oyunda Maymun Kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol edeceğiz. Bu karakter oyunda Kader olarak da anılacak. Souls-like oynanış türündeki oyunda çevreyi keşfetmek için uçan bir böceğe de dönüşebildiğimizi görmüştük.

Black Myth: WuKong sistem gereksinimleri - Minimum Önerilen Ultra 4K Minimum Ray Tracing Önerilen Ray Tracing Ultra 4K Ray Tracing Kalite ve Çözünürlük Orta 1080P Yüksek 1080P Ultra 4K Orta 1080P Ray Tracing - Düşük Orta 1080P Ray Tracing - Orta Ultra 4K, Ray Tracing - Yüksek İşlemci Core i5-8400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i5-9400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Ekran Kartı GeForce GTX 1060, RX 580 GeForce RTX 2060, Radeon RX 5700XT, Arc A750 GeForce RTX 4070, RX 7800 XT GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4080 SUPER VRAM 6GB 6GB 12GB 8GB 8GB 16GB RAM 16GB 16GB 32GB 16GB 16GB 32GB Sistem Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Depolama 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD

Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Zaten hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları göstermişti. Black Myth Wukong, 20 Ağustos'ta PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'de çıkıyor.

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Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı