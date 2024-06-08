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    Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Tanıtıldığından bu yana merakla beklenen Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Aksiyon RPG oyunu, sınırları zorlayacak. İşte detaylar... 
    Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bağımsız Çinli geliştirici Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong, 20 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Peki kökleri Çin mitolojisine dayanan oyun, nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Kaçıranlar için Black Myth: Wukong, ilk olarak Ağustos 2020’de çarpıcı grafikler ve yoğun dövüş dinamikleri ile karşımıza çıkmıştı. Paylaşılan oyun için Pre-Alpha oynanış videosu oyun severleri heyecanlandırmaya yetmiş ancak bağımsız bir stüdyodan böyle büyük bir işin geliyor oluşu da soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Ancak sonrasında farklı farklı videoların paylaşılmasıyla soru işaretleri ortadan kaldırılmıştı.

    Aktarıldığı kadarıyla Black Myth: Wukong için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RX 580 8GB. Ayrıca kullanıcıların minimum Core i5-8400 veya Ryzen 5 1600 CPU'lara ihtiyacı olacak. Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, minimum Core i7-9700 / Ryzen 5 5500 işlemci, RTX 2060, RX 5700 XT veya Arc A750 ekran kartları yer alıyor. Oyunun boyutu ise 130GB olacak.

    Black Myth: WuKong için PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ray Tracing (Işın İzleme) ayarlarına geçildiğinde ise, kullanıcıların 1080p çözünürlüğünde RTX 3060 ve 4060 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. 4K çözünürlükte ise RTX 4080 SUPER'i görüyoruz. Ayrıca hem ışın izleme açık hem de kapalıyken 4K çözünürlük için 32 GB RAM gerekli olacak.

    Black Myth: Wukong ayrıca çıkışında Ray Tracing ve DLSS 3’ü destekleyecek. Öte yandan oyunda Maymun Kral olarak bilnen Sun Wukong karakterini kontrol edeceğiz. Bu karakter oyunda Kader olarak da anılacak. Souls-like oynanış türündeki oyunda çevreyi keşfetmek için uçan bir böceğe de dönüşebildiğimizi görmüştük.

    Black Myth: WuKong sistem gereksinimleri
    - Minimum Önerilen Ultra 4K  Minimum Ray Tracing Önerilen Ray Tracing Ultra 4K Ray Tracing
    Kalite ve Çözünürlük Orta 1080P Yüksek 1080P Ultra 4K Orta 1080P Ray Tracing - Düşük Orta 1080P Ray Tracing - Orta Ultra 4K, Ray Tracing - Yüksek
    İşlemci Core i5-8400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i5-9400, Ryzen 5 1600 Core i7-9700, Ryzen 5 5500 Core i7-9700, Ryzen 5 5500
    Ekran Kartı GeForce GTX 1060, RX 580 GeForce RTX 2060, Radeon RX 5700XT, Arc A750 GeForce RTX 4070, RX 7800 XT GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4080 SUPER
    VRAM 6GB 6GB 12GB 8GB 8GB 16GB
    RAM 16GB 16GB 32GB 16GB 16GB 32GB
    Sistem Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit
    Depolama 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD 130GB SSD

    Yani oyun aslında geleneksel souls-like türüne yeni mekanikler eklemeye de çalışıyor diyebiliriz. Zaten hem oynanış videoları hem de boss savaşları bu detayları göstermişti. Black Myth Wukong, 20 Ağustos'ta PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'de çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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