Epic Store'da 1.200 TL değerindeki FM 24 ücretsiz oldu!

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, futbol hayranları için önemli bir oyunu hediye ediyor. Football Manager 2024, Epic Games Store’da ücretsiz oldu.

FM 2024 ne zamana kadar ücretsiz?

Oyunu 12 Eylül saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kere kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

FM 24'ü ücretsiz olarak kütüphaneye eklemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin ve "Yükle" butonuna basarak kütüphanenize ekleyin:

Football Manager 2024

Football Manager 2024 oyunu normalde Epic Games Store’da 1.119 TL’ye, Steam’de ise 40 dolara (1.350 TL) satılıyor. Futbol severler önemli bir avantaj elde edecek.

Epic Game Store’da Yaz Sonu İndirimi başladı 2 gün önce eklendi

Epic Games Store’da FM 2024’e ek olarak Sniper Ghost Warrior Contracts oyunu da hediye ediliyor. 419 TL değerindeki bu oyunu 12 Eylül saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Önümüzdeki hafta ise Rugrats: Adventures in Gameland ve SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE oyunları ücretsiz olacak.

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Epic Store'da 1.200 TL değerindeki FM 2024 ücretsiz oldu!