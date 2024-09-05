Epic Store'da 1.200 TL değerindeki FM 24 ücretsiz oldu!

FM 2024 ne zamana kadar ücretsiz?
Oyunu 12 Eylül saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kere kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
FM 24'ü ücretsiz olarak kütüphaneye eklemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin ve "Yükle" butonuna basarak kütüphanenize ekleyin:
Football Manager 2024 oyunu normalde Epic Games Store’da 1.119 TL’ye, Steam’de ise 40 dolara (1.350 TL) satılıyor. Futbol severler önemli bir avantaj elde edecek.
Epic Games Store’da FM 2024’e ek olarak Sniper Ghost Warrior Contracts oyunu da hediye ediliyor. 419 TL değerindeki bu oyunu 12 Eylül saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Önümüzdeki hafta ise Rugrats: Adventures in Gameland ve SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE oyunları ücretsiz olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.