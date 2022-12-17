2 kişilik oyun oynamak isteyenlere mobil ve PC için en iyi iki kişilik oyunlar

Zaman zaman oyunları tek başımıza oynamak sıkıcı bir hal alabiliyor. Hele bazı oyunlar oynamak ve gerçekten tam bir keyif alabilmek için bir kişiye daha ihtiyacınız oluyor. Bu bağlamda iki kişilik oyun seçenekleri karşımıza çıkıyor. İki kişilik araba oyunları, savaş oyunları, strateji oyunları ve hatta dövüş gibi temel oyun türleri bu alanda en çok arananlar arasında bulunuyor. Bu oyunlar 2 kişilik oynanabildiği gibi esasında tek başınıza da oynanabiliyor ancak işin eğlencesi birlikte oynamakta yatıyor. Eğer siz de iki kişilik oyunlar oyna diye arıyorsanız hem mobil hem de PC için verdiğimiz listeler işinize yarayacaktır. Üstelik bu 2 kişilik oyunlar evde de oynanabilmekte. Lafı çok da uzatmadan listelerimize geçelim, işte iki kişilik oyunlar:

İki kişilik oyunları oyna listesi yapıp efsanevi Age of Empires serisinden bir yapıma yer vermezsek hata yapmış oluruz. Serinin son oyunu ve güncelleme ile Osmanlı ırkına da kavuşan Age of Empires IV , iki kişilik strateji oyunları arasında en iyilerinden. Seçtiğiniz haritanın hakimi olmak için kaynak toplarken arkadaşınızın gizlice gizli çaktırmadan köylülerinizi öldürmesini görebilir hatta şehrini başka bir konuma gizlice taşıdığını da görebilirisiniz.

Hiç şüphesiz Overcooked 2 , bu listedeki en çılgın, stresli ve eğlenceli oyundur. İki kişi veya dört oyuncuyu yemek yapmakla görevlendirmek kulağa basit gelebilir, ancak yemek servisinde çalışmış herkesin size söyleyeceği gibi, mutfak bir oyun alanı değildir. Overcooked 2 esasında anlaşılacağı üzere bir aşçılık oyunu. Ancak futbol nasıl sadece futbol değilse Overcooked 2’de sadece bir aşçılık oyunu değil. Overcooked 2 adeta bir kaos ortamında yemeklerinizi servise hazır getirmenizi sizden istiyor ve zafere giden yolda eğlenceli anlar yaşatıyor.

Eğer iki kişilik araba oyunları arıyorsanız aralarında en keyiflisinin hiç şüphesiz Rocket League olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Rocket League saf bir eğlence imkanı sunuyor ve arabalar ile futbolu bir araya getiriyor. Oyundaki amaç ise futbol oyunlarındakiyle aynı; En fazla gol atan kazanır. Ancak bunu kumdan ettiğiniz araba ve akrobatik hareketlerle yapmanız gerekiyor. Öte yandan sadece karşılıklı oynamak zorunda da değilsiniz, online olarak bir takım halinde de rakip takıma karşı oynanabilir.

Studio MDHR tarafından geliştirilen Run and Gun türündeki Cuphead , inanılmaz zorlu yapısıyla adeta oyuncuya saç baş yoldurtan bir yapım. Ancak endişe etmeyin Cuphead size bu zorlukları aşmanız için iki kişi ile oynanacak oyun yapısı da sunuyor. Bu sayede zorlu boss-fight’larını aşmak bir nebze de olsa kolaylaşıyor.

Klei Entertainment tarafından geliştirilen Don’t Starve’ın genişleme paketi olan Don’t Starve Together yapımı iki kişilik oyun haline getiriyor. Garip yaratıklar, tehlikeler ve sürprizlerle dolu garip ve keşfedilmemiş bir dünyaya girdiğimiz oyunda hayatta kalmaya, kaynakları toplamaya ve gizmleri çözmeye çalışıyoruz.

Portal 2 'deki istenen ve hedeflenen başarı, bilmeceleri çözmek için gerçek bir ekip çalışması gerektiriyor. Orijinal Portal, haklı olarak tüm zamanların en iyi bilgisayar oyunlarından biri olarak müjdelense de, bu devam oyunu yapısı nedeniyle en iyi iki kişi oynanacak oyunlar arasında kendisine yer edinmiş dahice bir iş. Oyunda çoğu zaman aynı anda her iki oyuncunun da çalışmasını sağlayan zekice tasarlanmış bulmacalar da büyük bir keyif katmakta yapıma.

It Takes Two en iyi iki kişi oynanacak oyunlar arasında yer alan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. It Takes Two, 1989 yapımı Honey I Shrunk the Kids filmindeki konsepti alan ve iki ebeveyni küçük oyuncak bebek boyutuna küçülten bir oyun konumunda. Boşanmanın eşiğinde olan ve kızlarının önünde tartışan Cody ve May, gizemli bir şekilde minik, yürüyen oyuncaklara dönüştükten sonra vücutlarına geri dönmek için birlikte çalışmak zorunda. Keyifli bulmacaları ve aksiyon anlarına sahip olan It Takes Two, mutlaka denenmeli. Eğer bu oyunu severseniz veya biraz zor bulursanız daha duygu yüklü Brothers: A Tale of Two Sons'ı da deneyebilirsiniz.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar (Mobil ve PC) 2 hf. önce eklendi

Mobil için en iyi iki kişilik oyunlar 🎯

Tam Boyutta Gör İki kişilik oyunlar elbette mobil platformlarda da oynanabiliyor. Bu listelediğimiz iki kişilik co-op oyunlar eğlenceyi telefonlarınıza getiriyor diyebiliriz. Listelediğimiz oyunları Android ve iOS platformlarında oynayabilirsiniz.

1. Basketbol Arena Basketbol oyunlarına aşinaysanız ve sporu seviyorsanız Basketbol Arena aradığınız oyun olabilir. Masomo'un yeni oyunu Basketbol Arena tek oynanabildiği gibi iki kişilik oyun olarak da oynanabiliyor. Klasik basketbolun dinamiklerini eğlenceli bir şekilde farklı mekaniklerle mobile getiren Basketbol Arena, oyunculara eğlenceli ve keyifli anlar vadediyor. Basketbol Arena indirmek için buraya tıklayın (iOS) Basketbol Arena indirmek için buraya tıklayın (Android)

2. Among Us: 2 kişilik online oyun Among Us da yine en iyi iki kişilik oyunlar arasında yer alıyor. Dediğimiz gibi 2 kişilik oyunlar evde de oynanabiliyor ve Among Us şüphesiz en eğlenceli olanlarından olabilir. Bir uzay gemisinde olan oyunda oyuna girdiğiniz kişiyle birlikte ya Crewmate (masum) ya da Impostor (sahtekar, hain) oluyorsunuz. Ya da belki de ikiniz de farklı rolde olabilirsiniz. Oyundaki mücadele ise gemide görevleri yapmak ve sabote etmek üzerine kurulu. Aynı zamanda masumlar hainleri bulmak, hainler ise masumları öldürmek hedefini gütmekte. Among Us indirmek için buraya tıklayın (iOS) Among Us indirmek için buraya tıklayın (Android)

3. Tabu Tabu son derece eğlenceli ve kaliteli vakit geçirme aracı olarak görülüyor. İki kişilik oynanabilen oyunlar arasında en rekabetçi olanlarından birisi olan Tabu esasında sessiz sinemaya benziyor ancak önemli bir farkı var. Burada ki kelimeleri yasaklı kelimeler olmadan, sözlü olarak anlatmanız gerekiyor. Bu oyunu sadece iki kişi değil, gruplar halinde de oynayabilirsiniz. Tabu indirmek için buraya tıklayın (iOS) Tabu indirmek için buraya tıklayın (Android)

4. Kafa Topu 2: İki kişilik futbol oyunu İlk oyunun daha gelişmiş bir versiyonu olan Kafa Topu 2’de her karakterin ayrı bir özelliği bulunuyor. Karakterler geliştirilebildiği gibi, aksesuarlar ile de güçlendirilebiliyor. Dolayısıyla farklı karakterler ve aksesuarları birleştirerek daha güçlü bir oyuncu yapmak mümkün. Ve oluşturduğunuz karakter sayesinde oyunu oynadığınız kişiyi gollere boğmanız mümkün, bu sevdiğiniz birisi olsa bile. Kafa Topu 2 indirmek için buraya tıklayın (iOS) Kafa Topu 2 indirmek için buraya tıklayın (Android)

5. Mario Kart Tour Mario Kart Tour, Mario Kart serisinin mobil versiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok özelliğini ana seriden alsa da ücretsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Farklı haritalarda yarıştığınız eğlence ve aksiyon dolu oyunda yeni mekanikler de sunulmuş. Bunlar arasında ters veya hileli parkurlar ve yol üzerine yerleştirilebilen öğeler bulunuyor. Öte yandan evrene ait farklı karakterleri yönetmek de oyuna ayrı bir keyif katıyor diyebiliriz. Mario Kart Tour indirmek için buraya tıklayın (iOS) Mario Kart Tour indirmek için buraya tıklayın (Android)

6. Kelimelik Eğer mobil platformlarda 2 kişilik oyun oyna diye aramalar yapıyorsanız Kelimelik oyunu sizin için bir seçenek olabilir. Bu oyunda arkadaşınızla mücadeleye gireceksiniz ancak diğer oyunların aksine burada kelime bilginizi sınamanız ve zorlamanız gerekmekte. Oynaması son derece basit olan oyun, iki kişilik oyunları oynamak isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Kelimelik indirmek için buraya tıklayın (iOS) Kelimelik indirmek için buraya tıklayın (Android)

7. Diablo Immortal Diablo Immortal hakkındaki eleştirilerin farkındayız ancak Blizzard’ın bu oyunu mobil platformlarda oynanabilecek en iyi iki kişilik oyunlar arasında yer alıyor ve evrenin sunduğu işbirlik ve keyfi göremezden gelmemiz mümkün değil. Tek başınıza da oynayabilirsiniz ancak yanınızda bir kişinin daha olması deneyimi artıracaktır. Özellikle Diablo’yu seviyorsanız bu oyun sizi bağımlısı yapabilir. Bu arada Diablo Immortal, Diablo 2 ve 3 arasında geçen bir dönemi konu alıyor. Diablo Immortal indirmek için buraya tıklayın (iOS) Diablo Immortal indirmek için buraya tıklayın (Android)

Bu içeriğimizde hem bilgisayardan hem de mobilden iki kişilik oyunlar önerilerini sunmaya çalıştık. Sunduğumuz 2 kişilik oyunlar, oynadığınız kişi ile son derece keyifli ve eğlenceli anlar geçirmenizi sağlayacak türden oyunlar. Aynı zamanda bu anlara rekabet faktörünü ekleyen oyunları da listemizde bulundurmaya çalıştık. Çift kişilik oyunlar listelerimizde verdiğimiz oyunların çoğunu tek başınıza da oynayabilirsiniz ancak bu oyunlar, 2 kişilik oynandığı zaman en yüksek deneyimi veriyor. Evde 2 kişi oynanacak oyunlar içeriğimizin sonuna gelirken sizler de benzer oyun tavsiyelerini yorumlarda belirtebilirsiniz.