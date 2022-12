2 kişilik oyun oynamak isteyenlere mobil ve PC için en iyi iki kişilik oyunlar

1. It Takes Two: Sevgiliyle oynanacak en iyi oyun

Tür: Aksiyon-macera, Platform

Aksiyon-macera, Platform Geliştirici: Hazelight Studios

It Takes Two en iyi iki kişi oynanacak oyunlar arasında yer alan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. It Takes Two, 1989 yapımı Honey I Shrunk the Kids filmindeki konsepti alan ve iki ebeveyni küçük oyuncak bebek boyutuna küçülten bir oyun konumunda. Boşanmanın eşiğinde olan ve kızlarının önünde tartışan Cody ve May, gizemli bir şekilde minik, yürüyen oyuncaklara dönüştükten sonra vücutlarına geri dönmek için birlikte çalışmak zorunda. Keyifli bulmacaları ve aksiyon anlarına sahip olan It Takes Two, mutlaka denenmeli. Eğer bu oyunu severseniz veya biraz zor bulursanız daha duygu yüklü Brothers: A Tale of Two Sons'ı da deneyebilirsiniz.

It Takes Two indirmek için buraya tıklayın