Epic Games Store'da 390 TL değerinde yarış oyunu ücretsiz!

Epic Games Store'da bu hafta hangi oyun ücretsiz (15-22 Şubat 2024)
Off-road ralli yarışı türündeki Dakar Desert Rally, 4 Ekim 2022 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunda lisanslı ralli yarışları ve parkurları bulunuyor. Oyunu tek kişilik veya online multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. Dakar Desert Rally oyunu Steam'de 666 TL'ye (21,69$) satılıyor.
Epic Games Store'da haftaya üç farklı oyun ücretsiz olacak. 22 Şubat'tan itibaren Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel oyunlarını ücretsiz olarak edinebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.