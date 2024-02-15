Tam Boyutta Gör Epic Games Store'da bu hafta 390 TL değerindeki Dakar Desert Rally oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor. 22 Şubat'a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store'da bu hafta hangi oyun ücretsiz (15-22 Şubat 2024)

Dakar Desert Rally

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Off-road ralli yarışı türündeki Dakar Desert Rally, 4 Ekim 2022 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunda lisanslı ralli yarışları ve parkurları bulunuyor. Oyunu tek kişilik veya online multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. Dakar Desert Rally oyunu Steam'de 666 TL'ye (21,69$) satılıyor.

Epic Games Store'da haftaya üç farklı oyun ücretsiz olacak. 22 Şubat'tan itibaren Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel oyunlarını ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

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Epic Games Store'da 390 TL değerinde yarış oyunu ücretsiz!