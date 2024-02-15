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    Anlık Bildirim

    Epic Games Store'da 390 TL değerinde yarış oyunu ücretsiz!

    Epic Games Store'da bu hafta 390 TL değerindeki Dakar Desert Rally oyunu ücretsiz. Oyunda tek kişilik ve online modları bulunuyor.                               
    Epic Games Store'da 390 TL değerinde yarış oyunu ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store'da bu hafta 390 TL değerindeki Dakar Desert Rally oyunu ücretsiz olarak dağıtılıyor. 22 Şubat'a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

    Epic Games Store'da bu hafta hangi oyun ücretsiz (15-22 Şubat 2024)

    Dakar Desert Rally

    Off-road ralli yarışı türündeki Dakar Desert Rally, 4 Ekim 2022 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunda lisanslı ralli yarışları ve parkurları bulunuyor. Oyunu tek kişilik veya online multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. Dakar Desert Rally oyunu Steam'de 666 TL'ye (21,69$) satılıyor.

    Epic Games Store'da haftaya üç farklı oyun ücretsiz olacak. 22 Şubat'tan itibaren Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel oyunlarını ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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