2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı

Samsung Display çalışanı iki araştırma geliştirme personeli, şirketler arası casusluk suçuyla tutuklandı. İddiaya göre yetkililer, firmanın inkjet kullanılarak OLED üretim prosesine ait bilgileri Çinli bir firmaya sızdırdı. Bu durum, Samsung’un milyonlarca dolar zarar görmesine sebep oldu.İlginizi Çekebilir Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek
37 ve 46 yaşında olan çalışanların kimlikleri açıklanmasa da her ikisinin de ekran üretim alanında üst düzey pozisyonlarda yer aldıkları biliniyor. İsmi paylaşılmayan Çinli şirketten yetkililer de AsiaTimes raporuna göre soruşturma geçiriyor.
Mürekkep jeti, inkjet yoluyla OLED panel üretimi, endüstri kaynaklarına göre OLED üretiminin geleceği olarak görülüyor. Bu yöntem, panellerin üretim maliyetini ciddi oranda düşürüyor. Şimdiki üretim tekniği olan WOLED’e kıyasla 65 inç boyutunda bir OLED 4K TV’nin maliyeti yüzde 20’ye varan oranda düşüyor.
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Samsung’un açıklamasına göre bu OLED üretim teknolojisine Samsung’un son üç yılda yaptığı yatırım 10 milyar won, yani 8,5 milyon dolar civarında. Üretim tekniğinde iyileştirmeler hâlâ devam ediyor.
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Kardeş tarih bilgin zayıf mı? matbaa barut pusula çinden ms 751de talas savaşı ile çıktı önce araplar öğrendi Türkler nato askeri gibi islam askeri olarak kullanıldı. Avrupa o sayede matbaaya geçti bize ise ibrahim muteferrika ile 1800lerde geldi. Çinden alınan çalınan yok mu? insanlık çine borçlu bile olabilir böyle de düşünebilirsin buda diğer açı diğer açılarıda topla açı ortay al :)
Bu QD-OLED'i Samsung Display şirketi üretiyor bunlar teknoloji üretiyor televizyonu üreten ise Samsung Electronics.
Samsung Electronics Samsung Displays'in ürettiği QD-OLED'leri 2021'de piyasa sürmeyeceği iddia edildi. Nedeni ise Samsung Electronics üst seviye televizyonlarında 8k vurgusu yapacak. Fakat QD-OLED şu an efazla 65inch ve 4k için üretilebilecek durumda.
Bunun üzerine ise Samsung Displays bir ton para harcadıkları bu ekranları TCL'e satmak için görüşmeler yapılıyor deniyor.
Sonuçta QD-OLED'i teknolojisini samsung üretecek ama TCL satacak televizyon olarak.
Samsung'un oled'e geçmesi QD-OLED'İn bir üst teknolojisi olarak kabul edilen QNED'le 2023 yılında çıkacağı ön görülüyor.
Valla QD-OLED'i kim çıkarırsa çıkarsın ben alacağım. Ama samsung bende hayal kırıklığı yarattı, eğer bunlar doğruysa.
Bunun üstüne TCL ise ben niye para verim teknolojiye çalarım demişte olabilir :D