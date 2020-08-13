2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı

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Samsung Display çalışanı iki araştırma geliştirme personeli, şirketler arası casusluk suçuyla tutuklandı. İddiaya göre yetkililer, firmanın inkjet kullanılarak OLED üretim prosesine ait bilgileri Çinli bir firmaya sızdırdı. Bu durum, Samsung’un milyonlarca dolar zarar görmesine sebep oldu.

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37 ve 46 yaşında olan çalışanların kimlikleri açıklanmasa da her ikisinin de ekran üretim alanında üst düzey pozisyonlarda yer aldıkları biliniyor. İsmi paylaşılmayan Çinli şirketten yetkililer de AsiaTimes raporuna göre soruşturma geçiriyor.

Mürekkep jeti, inkjet yoluyla OLED panel üretimi, endüstri kaynaklarına göre OLED üretiminin geleceği olarak görülüyor. Bu yöntem, panellerin üretim maliyetini ciddi oranda düşürüyor. Şimdiki üretim tekniği olan WOLED’e kıyasla 65 inç boyutunda bir OLED 4K TV’nin maliyeti yüzde 20’ye varan oranda düşüyor.

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Samsung’un açıklamasına göre bu OLED üretim teknolojisine Samsung’un son üç yılda yaptığı yatırım 10 milyar won, yani 8,5 milyon dolar civarında. Üretim tekniğinde iyileştirmeler hâlâ devam ediyor.

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