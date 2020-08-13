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    2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı

    Samsung'un son üç yılda 8,5 milyon dolar yatırım yaptığı OLED panel üretim teknolojisi, firmada üst düzeyde çalışan iki ARGE personeli tarafından ismi paylaşılmayan bir Çinli firmaya sızdırıldı.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı
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    Samsung Display çalışanı iki araştırma geliştirme personeli, şirketler arası casusluk suçuyla tutuklandı. İddiaya göre yetkililer, firmanın inkjet kullanılarak OLED üretim prosesine ait bilgileri Çinli bir firmaya sızdırdı. Bu durum, Samsung’un milyonlarca dolar zarar görmesine sebep oldu.

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    37 ve 46 yaşında olan çalışanların kimlikleri açıklanmasa da her ikisinin de ekran üretim alanında üst düzey pozisyonlarda yer aldıkları biliniyor. İsmi paylaşılmayan Çinli şirketten yetkililer de AsiaTimes raporuna göre soruşturma geçiriyor.

    Mürekkep jeti, inkjet yoluyla OLED panel üretimi, endüstri kaynaklarına göre OLED üretiminin geleceği olarak görülüyor. Bu yöntem, panellerin üretim maliyetini ciddi oranda düşürüyor. Şimdiki üretim tekniği olan WOLED’e kıyasla 65 inç boyutunda bir OLED 4K TV’nin maliyeti yüzde 20’ye varan oranda düşüyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı"

    Samsung’un açıklamasına göre bu OLED üretim teknolojisine Samsung’un son üç yılda yaptığı yatırım 10 milyar won, yani 8,5 milyon dolar civarında. Üretim tekniğinde iyileştirmeler hâlâ devam ediyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mehmedaltair 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Yoksa siz gerçekten Çinli firmaların teknoloji ürettiğini inovasyon yaptığını falan mı sanıyordunuz Herifler üretimin kendi ülkelerinde olmasını fırsat bilip üretilen her şeyi arakladılar mümkün olmadığı durumda da tam olarak böyle yapıyorlar. Şimdi BOE diye ekran firması var (%99 haberde bahsedilen firma) bu herifler daha bir kaç sene öncesine kadar çer çöp eski teknoloji ekran üretiyorlardı şimdi ne oldu da milletin senelerce uğraştığı teknolojiyi çat diye geliştirdiler? Utanmazlıkta son noktaya ulaşmışlar güncel teknolojiler bitti adamların gelecekte kullanacağı şeyleri araklıyorlar
    Yoksa siz gerçekten Çinli firmaların teknoloji ürettiğini inovasyon yaptığını falan mı sanıyordunuz [resim] Herifler üretimin kendi ülkelerinde olmasını fırsat ...
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    3 Yanıt Yanıtla +16
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    darkaura 1 hf.
    "Samsung'un son üç yılda 8,5 milyon dolar yatırım yaptığı..." 8.5milyon dolar olduguna emin miyiz. 8.5milyon dolar samsung gibi bir devin 3 senede temizlik masraflarini karsilamaz. buyuk ihtimal milyardir o.
    "Samsung'un son üç yılda 8,5 milyon dolar yatırım yaptığı..." 8.5milyon dolar olduguna emin miyiz. 8.5milyon dolar samsung gibi bir devin 3 senede temizlik masr...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    beyazsoy (hamza aksoy) 1 hf.
    Adamlar ABD'yi soydu soğana çevirdi şimdi sıra Korelilere geldi
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 1 hf. (düzenlendi)
    ** Genele bu bilgi lazım **
    Kardeş tarih bilgin zayıf mı? matbaa barut pusula çinden ms 751de talas savaşı ile çıktı önce araplar öğrendi Türkler nato askeri gibi islam askeri olarak kullanıldı. Avrupa o sayede matbaaya geçti bize ise ibrahim muteferrika ile 1800lerde geldi. Çinden alınan çalınan yok mu? insanlık çine borçlu bile olabilir böyle de düşünebilirsin buda diğer açı diğer açılarıda topla açı ortay al :)
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    madonos 1 hf. (düzenlendi)
    Bende LG OLED var ekran yanıkları oluştuğu için, Samsung'un QD-OLED'i yakından takip ediyorum.

    Bu QD-OLED'i Samsung Display şirketi üretiyor bunlar teknoloji üretiyor televizyonu üreten ise Samsung Electronics.
    Samsung Electronics Samsung Displays'in ürettiği QD-OLED'leri 2021'de piyasa sürmeyeceği iddia edildi. Nedeni ise Samsung Electronics üst seviye televizyonlarında 8k vurgusu yapacak. Fakat QD-OLED şu an efazla 65inch ve 4k için üretilebilecek durumda.
    Bunun üzerine ise Samsung Displays bir ton para harcadıkları bu ekranları TCL'e satmak için görüşmeler yapılıyor deniyor.
    Sonuçta QD-OLED'i teknolojisini samsung üretecek ama TCL satacak televizyon olarak.

    Samsung'un oled'e geçmesi QD-OLED'İn bir üst teknolojisi olarak kabul edilen QNED'le 2023 yılında çıkacağı ön görülüyor.
    Valla QD-OLED'i kim çıkarırsa çıkarsın ben alacağım. Ama samsung bende hayal kırıklığı yarattı, eğer bunlar doğruysa.
    Bunun üstüne TCL ise ben niye para verim teknolojiye çalarım demişte olabilir :D
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Ben sizlere yillardir o firmanin BOE oldugunu soyluyorum :) . Gerci eski teknolojili OLED ler :) ...
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    ee düne kadar samsung'da sonny'den çalmıyor muydu. Etme bulma dünyası işte
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Samsung Sony'den çalarken hiç sıkıntı yoktu oysa... Biriside Çin'in patent devi olduğundan habersiz sanırım yine boşa sallamış
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    darkaura 1 hf.
    "Samsung'un son üç yılda 8,5 milyon dolar yatırım yaptığı..." 8.5milyon dolar olduguna emin miyiz. 8.5milyon dolar samsung gibi bir devin 3 senede temizlik masraflarini karsilamaz. buyuk ihtimal milyardir o.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    mehmedaltair 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Yoksa siz gerçekten Çinli firmaların teknoloji ürettiğini inovasyon yaptığını falan mı sanıyordunuz Herifler üretimin kendi ülkelerinde olmasını fırsat bilip üretilen her şeyi arakladılar mümkün olmadığı durumda da tam olarak böyle yapıyorlar. Şimdi BOE diye ekran firması var (%99 haberde bahsedilen firma) bu herifler daha bir kaç sene öncesine kadar çer çöp eski teknoloji ekran üretiyorlardı şimdi ne oldu da milletin senelerce uğraştığı teknolojiyi çat diye geliştirdiler? Utanmazlıkta son noktaya ulaşmışlar güncel teknolojiler bitti adamların gelecekte kullanacağı şeyleri araklıyorlar
    3 Yanıt Yanıtla +16
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    fakasupi (Harun Balaban) 1 hf. mehmedaltair
    Ne güzel işte, bilgi paylaştıkça güzeldir :)
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    Sasaki Kojiro (RESUL CENGİZ) 1 hf. mehmedaltair
    Amerika dediğin gibi üretim olayından dolayı sesini çıkarmıyordu ancak Trump tehditi gördü bence. Yapılacak şey belli. Eğer dediğin firma dediğin gibi bir olayın içine girdiyse firmaya Huawei gibi ambargo konulur. Bu firmadan ekran alan firmalara da ambargo konur. Ondan sonra istediği teknolojiyi geliştirsin.
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    firat_kilic 1 hf. mehmedaltair
    Kardeş tarih bilgin zayıf mı? matbaa barut pusula çinden ms 751de talas savaşı ile çıktı önce araplar öğrendi Türkler nato askeri gibi islam askeri olarak kullanıldı. Avrupa o sayede matbaaya geçti bize ise ibrahim muteferrika ile 1800lerde geldi. Çinden alınan çalınan yok mu? insanlık çine borçlu bile olabilir böyle de düşünebilirsin buda diğer açı diğer açılarıda topla açı ortay al :)
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    beyazsoy (hamza aksoy) 1 hf.
    Adamlar ABD'yi soydu soğana çevirdi şimdi sıra Korelilere geldi
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    ` quaD. (Barış ) 1 hf.
    Galiba oled yanigi isi bitti
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