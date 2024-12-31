BYD CEO'su: En fazla Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisiyiz

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda Çinli otomobil üreticileri, global otomotiv endüstrisinde dikkat çeken bir yükseliş sergiliyor. İnovasyon ve teknoloji odaklı bir dönüşümle ilerleyen bu firmalar, artık dünya pazarında önemli birer oyuncu olma potansiyeline sahip. Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobilite çözümleriyle Çin, otomotiv dünyasının geleceğini şekillendiren bir güç haline geldi.

Elbette bu durum tesadüf değil. Piyasaya sürülen otomobiller vitrin kısmını oluştururken, işin mutfağında onbinlerce mühendis tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve patentler yer alıyor. BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, bu konuda şirketin geldiği noktayı gösteren önemli açıklamalarda bulundu.

Wang, BYD'nin günümüzde 1 milyona yakın çalışanı olduğunu, 11 büyük araştırma enstitüsünün bulunduğunu ve şirket bünyesinde 110 bin mühendisin görev yaptığını söyleyerek şirketin dünyanın en çok Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisi olduğunu söyledi. Yöneticiye göre BYD, her bir iş gününde ortalama 32 patent başvurusunda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin otomobil üretimi gibi çalışan sayısı da son yıllarda ciddi oranda arttı. 2021 yılında 300 bine yakın çalışanı bulunan BYD, 2024 sonu itibarıyla artık 1 milyona yakın çalışana sahip. En büyük artış üretim ve Ar-Ge tarafında karşımıza çıkıyor. Verilere göre 2011'den bu yana şirketin mühendis sayısı 20 binden 110 bine kadar çıkmış durumda. Ayrıca, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla şirketin kümülatif Ar-Ge yatırımı da 21.9 milyar dolara ulaşmış.

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BYD'nin son 2-3 yılda 50 binin üzerinde yeni mezunu işe aldığı ve bunların yüzde 80'ine yakınının Ar-Ge personeli olduğu da gelen bilgiler arasında. Wang'a göre, BYD'nin şu anki kıdemli yöneticilerinin ve teknik liderlerinin çoğu şirkete yeni mezun olarak katılmış durumda.

30 Aralık itibarıyla açıklanan verilere göre BYD'nin 2024 yılı içerisindeki satışları 4.3 milyona yakın. Bu da şirketin 3.6 milyonluk satış hedefini fazlasıyla aşıyor.

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BYD CEO'su: En çok Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisiyiz