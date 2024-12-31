BYD CEO'su: En fazla Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisiyiz

Elbette bu durum tesadüf değil. Piyasaya sürülen otomobiller vitrin kısmını oluştururken, işin mutfağında onbinlerce mühendis tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve patentler yer alıyor. BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, bu konuda şirketin geldiği noktayı gösteren önemli açıklamalarda bulundu.
Wang, BYD'nin günümüzde 1 milyona yakın çalışanı olduğunu, 11 büyük araştırma enstitüsünün bulunduğunu ve şirket bünyesinde 110 bin mühendisin görev yaptığını söyleyerek şirketin dünyanın en çok Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisi olduğunu söyledi. Yöneticiye göre BYD, her bir iş gününde ortalama 32 patent başvurusunda bulunuyor.
BYD'nin son 2-3 yılda 50 binin üzerinde yeni mezunu işe aldığı ve bunların yüzde 80'ine yakınının Ar-Ge personeli olduğu da gelen bilgiler arasında. Wang'a göre, BYD'nin şu anki kıdemli yöneticilerinin ve teknik liderlerinin çoğu şirkete yeni mezun olarak katılmış durumda.
30 Aralık itibarıyla açıklanan verilere göre BYD'nin 2024 yılı içerisindeki satışları 4.3 milyona yakın. Bu da şirketin 3.6 milyonluk satış hedefini fazlasıyla aşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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