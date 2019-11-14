200’den fazla telefon modelinde Linux çalıştırmak mümkün

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Android’in temelinde yer alan kernel, Linux işletim sistemlerinin de temeli olsa da iki işletim sistemi arasında ciddi farklar mevcut ve Android’e bir Linux dağıtımı denilemiyor. Android’in bir Linux dağıtımı olarak adlandırılamamasının sebeplerinden bir tanesi GNU arayüzünün eksikliği, bir diğeri ise kütüphane farklılıkları. Bu farklılıklar yüzünden Linux ve Android arasında uygulama paylaşımı maalesef mümkün değil.

Her ne kadar zor olsa da, bazı geliştiricilerin gösterdikleri efor sayesinde çok sayıda cihaza Linux yükleyerek tam bir dağıtımı kullanmanız mümkün. Bu dağıtımlar genel olarak dokunmatik arayüzle kullanım için optimize edilmiş durumda ve kullanıcıların Android dışında bir şeyler deneyimlemelerine olanak sağlıyor.

Dokunmatik odaklı Linux dağıtımları arasında Ubuntu Touch, postmarketOS ve Maemo Leste sayılabilirken bunların hangisini hangi cihazların çalıştırdığını öğrenmek için Can My Phone Run Linux sayfasına gidip arama yapmanız yeterli.

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Tıpkı bir özel ROM kurulumu yapar gibi yüklenen Linux dağıtımları, cihazınızın önyükleyici kilidinin açık olmasına gereksinim duyuyor. İnternet üzerindeki dokunmatik cihazlar için optimize edilmiş Linux dağıtımlarının çoğu hala geliştirme aşamasında, bu sebeple stabil bir kullanım beklememekte fayda var. Bu sürümleri deneyimlemek için en iyi yol, elinizde olan fakat kullanmadığınız bir cihazda oynamalar yapmak olacaktır.

https://liliputing.com/2019/11/database-of-200-smartphones-that-can-run-linux-unofficially.html