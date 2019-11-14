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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    200’den fazla telefon modelinde Linux çalıştırmak mümkün

    Android'in temelinde her ne kadar Linux olsa da, üzerinde yapılan değişiklikler yüzünden Android maalesef bir Linux sürümü olarak adlandırılamıyor. Buna rağmen bazı cihazlarda Linux çalıştırmak mümkün
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    200’den fazla telefon modelinde Linux çalıştırmak mümkün
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    Android’in temelinde yer alan kernel, Linux işletim sistemlerinin de temeli olsa da iki işletim sistemi arasında ciddi farklar mevcut ve Android’e bir Linux dağıtımı denilemiyor. Android’in bir Linux dağıtımı olarak adlandırılamamasının sebeplerinden bir tanesi GNU arayüzünün eksikliği, bir diğeri ise kütüphane farklılıkları. Bu farklılıklar yüzünden Linux ve Android arasında uygulama paylaşımı maalesef mümkün değil.

    Her ne kadar zor olsa da, bazı geliştiricilerin gösterdikleri efor sayesinde çok sayıda cihaza Linux yükleyerek tam bir dağıtımı kullanmanız mümkün. Bu dağıtımlar genel olarak dokunmatik arayüzle kullanım için optimize edilmiş durumda ve kullanıcıların Android dışında bir şeyler deneyimlemelerine olanak sağlıyor. 

    Dokunmatik odaklı Linux dağıtımları arasında Ubuntu Touch, postmarketOS ve Maemo Leste sayılabilirken bunların hangisini hangi cihazların çalıştırdığını öğrenmek için Can My Phone Run Linux sayfasına gidip arama yapmanız yeterli. 

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek"

    Tıpkı bir özel ROM kurulumu yapar gibi yüklenen Linux dağıtımları, cihazınızın önyükleyici kilidinin açık olmasına gereksinim duyuyor. İnternet üzerindeki dokunmatik cihazlar için optimize edilmiş Linux dağıtımlarının çoğu hala geliştirme aşamasında, bu sebeple stabil bir kullanım beklememekte fayda var. Bu sürümleri deneyimlemek için en iyi yol, elinizde olan fakat kullanmadığınız bir cihazda oynamalar yapmak olacaktır.



    https://liliputing.com/2019/11/database-of-200-smartphones-that-can-run-linux-unofficially.html Yorum Yaz
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    DH Misafiri 4 gün
    Zaten android sisteml inux sisteminin türevi
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    Cpt. MacMillan 6 gün
    Ya o değilde benim eski lumia 640 xl ye nasıl bir modifikasyon yapabilirim. Eski cihaz üzerinde uğraşmak istiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    brandomercury2 5 gün Cpt. MacMillan
    başlangıç olarak burayı inceleyebilirsin android4lumia.github.io/...
    benzer donanımlı cihazların da kaynak kodunu incelemen gerekecek muhtemelen
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    soneday 6 gün
    winehq ile tüm windows uygulamaları androidde çalşıyor bundanda bahsediniz
    1 Yanıt Yanıtla
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    flegga34 6 gün soneday
    Siyah ekran cikiyo sadece çalışmadı bende
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    Dexter Morgan 1 hf.
    Htc 10 saçmalığa bak
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