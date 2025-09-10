iPhone 17 Air, Türkiye'ye de yalnızca eSIM ile geliyor

iPhone 17 ve 17 Pro, bazı ülkelerde yalnızca eSIM ile geliyor
iPhone Air modeli, -Türkiye dahil olmak üzere- dünya genelinde fiziksel SIM yerine eSIM ile gelecek. iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri bazı ülkelerde yalnızca eSIM desteğiyle satışa sunulacak. Bu, iPhone 17’yi yurt dışından satın almayı düşünen kullanıcılar için önemli. iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max’in fiziksel SIM kartlı sürümlerinin satılmayacağı ülkeler arasında; Bahreyn, Kanada, Japonya, Kuveyt, Meksika, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika bulunuyor.
iPhone Air, fiziksel SIM kart yuvası içermiyor
Apple, yeni iPhone 17 serisinin yalnızca eSIM özellikli modellerinin daha büyük bataryaya da sahip olduğunu belirtiyor. Apple, eSIM avantajına ilişkin olarak “eSIM’e yıllar önce öncülük ettik ve artık bir endüstri standardı haline geldi. Onlarca yıllık plastik bir kart olan eSIM'e kıyasla kullanımı çok daha kolay, daha iyi güvenlik sağlıyor ve iPhone'un içinde değerli bir alan tasarrufu sağlıyor. eSIM ayrıca seyahat için de harika.” açıklamasında bulundu.Kaynakça https://www.apple.com/tr/iphone/compare/ https://www.macrumors.com/2025/09/09/iphone-17-esim-only-countries-list/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
