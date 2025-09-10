Giriş
    iPhone 17 Air, Türkiye'ye de yalnızca eSIM ile geliyor

    Apple, şimdiye kadarki en ince ve güçlü telefonu iPhone Air'ı tanıttı. Yalnız, 17 Pro modeller kadar öne çıkan bu cihazın batarya kapasitesini artırabilmek adına SIM kart yuvası kaldırıldı.

    iphone 17 air yalnızca esim Tam Boyutta Gör
    ‌iPhone‌ Air, yalnızca 5.6 mm gövdesiyle şimdiye kadarki en ince ‌iPhone‌. 17 Pro’ların aksine titanyum çerçeveye sahip ve daha iyi koruma sağlayan Ceramic Shield 2 ile donatılmış. Apple, güçlü ve incecik tasarıma birçok teknoloji sığdırmayı başarsa da bahsetmediği önemli bir detay var; iPhone 17 Air modeli Türkiye’ye de yalnızca eSIM ile gelecek.

    iPhone 17 ve 17 Pro, bazı ülkelerde yalnızca eSIM ile geliyor

    iPhone Air modeli, -Türkiye dahil olmak üzere- dünya genelinde fiziksel SIM yerine eSIM ile gelecek. iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri bazı ülkelerde yalnızca eSIM desteğiyle satışa sunulacak. Bu, iPhone 17’yi yurt dışından satın almayı düşünen kullanıcılar için önemli. iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max’in fiziksel SIM kartlı sürümlerinin satılmayacağı ülkeler arasında; Bahreyn, Kanada, Japonya, Kuveyt, Meksika, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika bulunuyor.

    iPhone Air, fiziksel SIM kart yuvası içermiyor

    Apple, yeni iPhone 17 serisinin yalnızca eSIM özellikli modellerinin daha büyük bataryaya da sahip olduğunu belirtiyor. Apple, eSIM avantajına ilişkin olarak “eSIM’e yıllar önce öncülük ettik ve artık bir endüstri standardı haline geldi. Onlarca yıllık plastik bir kart olan eSIM'e kıyasla kullanımı çok daha kolay, daha iyi güvenlik sağlıyor ve iPhone'un içinde değerli bir alan tasarrufu sağlıyor. eSIM ayrıca seyahat için de harika.” açıklamasında bulundu.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/iphone/compare/ https://www.macrumors.com/2025/09/09/iphone-17-esim-only-countries-list/
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 8 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

