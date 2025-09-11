iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max: Kamerada farklar neler?

Tam Boyutta Gör iPhone 17 serisi, f/1.9 diyafram açıklığına sahip 18 MP “Center Stage” ön kamerayla geliyor. Center Stage özelliği sayesinde iPhone’u çevirmeden yatay çekim yapılabilmesi. Ayrıca grup çekimlerinde Center Stage, yapay zekayı kullanarak görüş alanını otomatik olarak genişletiyor ve herkesi kadraja dahil etmek için dikeyden yatay moda döndürüyor. Center Stage ön kamera, ayrıca 4K HDR'de ultra sabit video çekimi sağlıyor ve artık Çift Çekim özelliğiyle ön ve arka kamerayla aynı anda kayıt yapmak mümkün. Peki, iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modelleri arka kamera kurulumunda ne gibi farklılıklar sunuyor?

iPhone 17 serisi kamera özellikleri - iPhone 17 Pro iPhone Air iPhone 17 Ön kamera 18MP Center Stage Dokunarak zoom ve döndürme Ultra stabilize edilmiş video Çift Çekim 18MP Center Stage Dokunarak zoom ve döndürme Ultra stabilize edilmiş video Çift Çekim 18MP Center Stage Dokunarak zoom ve döndürme Ultra stabilize edilmiş video Çift Çekim Arka kamera 48 MP Fusion Ana kamera + 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera + 48 MP Fusion Telefoto kamera Makro Çekim Saniyede 120 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision Yeni nesil Fotoğrafik Stiller 8x'e kadar Optik zoom 48 MP Fusion Ana kamera Makro Çekim yok Saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision Yeni nesil Fotoğrafik Stiller 2x'e kadar Optik zoom 48 MP Fusion Ana kamera + 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera Makro Çekim var Saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision Yeni nesil Fotoğrafik Stiller 2x'e kadar Optik zoom

iPhone 17 Air: Tek arka kamera, Ultra geniş açı yok

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadarki en ince ve en hafif iPhone olan yeni iPhone Air, en üst düzeyde taşınabilirlik isteyenler için mükemmel bir seçim. Bunun dezavantajı, arkada tek ana kamera olması ancak basit sensör kırpma özelliğiyle 2x telefoto elde edebiliyorsunuz. Evet, optik değil ama yine de bir artı.

iPhone Air, popüler 28 mm ve 35 mm odak uzaklığını sunan 48 MP Fusion ana kamera sistemiyle geliyor. Sensör kaydırmalı OIS özellikli büyük 2.0 µm dört piksel sensör ise düşük ışıkta harika performans sunuyor. 2x telefoto modu, daha doğru renkler ve detaylar yakalayan güncellenmiş Photonic Engine ile nesneleri daha da belirginleştiriyor. Ultra geniş açılı çekimler gelindiğinde iPhone Air uygun bir model değil.

iPhone 17 Pro & 17 Pro Max: Üçlü 48MP kamera, 8x zoom

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri, yenilenmiş telefoto kamerayla donatılmış; %56 daha büyük 48 MP sensör bulunuyor. Sensör ne kadar büyükse, o kadar fazla ışık alır. Ne kadar fazla ışık olursa, görüntü (veya video) kalitesi de o kadar yüksek olur. 4x optik zoom (100 mm eşdeğer odak uzaklığı), sensör kırpma ve yazılım optimizasyonları sayesinde 8x zoom (200 mm) olarak da kullanılabiliyor.

Güncellenen Photonic Engine, fotoğraflardaki ayrıntıları korumak, gürültüyü azaltmak ve renk doğruluğunu artırmak için gelişmiş makine öğrenimi kullanıyor. Dijital yakınlaştırma artık 40x’e kadar ulaşarak kullanıcılara çekimleri kadrajlarken daha fazla esneklik sağlıyor. Fotoğraf Stilleri iOS 26 ile -cilt tonunu iyileştiren ve görüntülere ince bir canlılık katan yeni Parlak stil dahil- ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.

iPhone 17: Çift arka kamera

Tam Boyutta Gör iPhone 17, sık sık fotoğraf ve video çeken ancak daha gelişmiş kamera ekipmanlarına fazladan para harcamak istemeyenler için tasarlanmış bir model. iPhone 17, pratik ve yeni selfie kamerası ve geliştirilmiş ultra geniş açılı kamerayla geliyor.

iPhone 17, ultra geniş açılı kompozisyonları sevenler için harika bir seçenek çünkü; iPhone Air'ın arkasında sadece bir ana kamera bulunuyor. iPhone 17, önceki nesle göre çok daha fazla ayrıntı yakalayan yeni 48 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Bu kamera, daha ince geniş açılı çekimler, makro fotoğraf ve yaratıcı kadrajlama seçenekleri sunuyor. Bu telefonla geniş manzaraları veya yakın çekim nesneleri daha net bir şekilde çekmek mümkün. Geliştirilmiş sensör, düşük ışıkta performansı artırarak daha keskin ve daha doğru sonuçlar sunuyor.

Fusion ana kamera ayrıca 48 MP sensör ve yerleşik 2x telefoto lens ile iki özelliği bir arada sunuyor. Doğal renk üretimiyle ayrıntılı görüntüler sunuyor ve iOS 26'daki yeni Parlak seçeneği dahil olmak üzere yeni nesil Fotoğraf Stilleri ile çalışarak vurguları, gölgeleri ve cilt tonlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamanıza olanak tanıyor. Bu özellikler, çekim yaparken daha fazla esneklik sağlıyor ve fotoğrafların görünümünü doğrudan cihaz üzerinde özelleştirmenize olanak tanıyor.

iPhone 17 serisi ne zaman çıkıyor, fiyatlar ne kadar?

Yeni iPhone 17 serisi, 12 Eylül'de ön siparişe açılacak, 19 Eylül'de satışa çıkacak. iPhone 17, 78.000 TL; iPhone Air, 98.000 TL ve iPhone 17 Pro 108.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

