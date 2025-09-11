iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro Max: Kamerada farklar neler?

|-
|iPhone 17 Pro
|iPhone Air
|iPhone 17
|Ön kamera
|
|Arka kamera
|
48 MP Fusion Ana kamera + 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera + 48 MP Fusion Telefoto kamera
Makro Çekim
Saniyede 120 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision
Yeni nesil Fotoğrafik Stiller
8x'e kadar Optik zoom
|
48 MP Fusion Ana kamera
Makro Çekim yok
Saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision
Yeni nesil Fotoğrafik Stiller
2x'e kadar Optik zoom
|
48 MP Fusion Ana kamera + 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera
Makro Çekim var
Saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision
Yeni nesil Fotoğrafik Stiller
2x'e kadar Optik zoom
iPhone 17 Air: Tek arka kamera, Ultra geniş açı yok
iPhone Air, popüler 28 mm ve 35 mm odak uzaklığını sunan 48 MP Fusion ana kamera sistemiyle geliyor. Sensör kaydırmalı OIS özellikli büyük 2.0 µm dört piksel sensör ise düşük ışıkta harika performans sunuyor. 2x telefoto modu, daha doğru renkler ve detaylar yakalayan güncellenmiş Photonic Engine ile nesneleri daha da belirginleştiriyor. Ultra geniş açılı çekimler gelindiğinde iPhone Air uygun bir model değil.
iPhone 17 Pro & 17 Pro Max: Üçlü 48MP kamera, 8x zoom
Güncellenen Photonic Engine, fotoğraflardaki ayrıntıları korumak, gürültüyü azaltmak ve renk doğruluğunu artırmak için gelişmiş makine öğrenimi kullanıyor. Dijital yakınlaştırma artık 40x’e kadar ulaşarak kullanıcılara çekimleri kadrajlarken daha fazla esneklik sağlıyor. Fotoğraf Stilleri iOS 26 ile -cilt tonunu iyileştiren ve görüntülere ince bir canlılık katan yeni Parlak stil dahil- ek özelleştirme seçenekleri sunuyor.
iPhone 17: Çift arka kamera
iPhone 17, ultra geniş açılı kompozisyonları sevenler için harika bir seçenek çünkü; iPhone Air'ın arkasında sadece bir ana kamera bulunuyor. iPhone 17, önceki nesle göre çok daha fazla ayrıntı yakalayan yeni 48 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Bu kamera, daha ince geniş açılı çekimler, makro fotoğraf ve yaratıcı kadrajlama seçenekleri sunuyor. Bu telefonla geniş manzaraları veya yakın çekim nesneleri daha net bir şekilde çekmek mümkün. Geliştirilmiş sensör, düşük ışıkta performansı artırarak daha keskin ve daha doğru sonuçlar sunuyor.
Fusion ana kamera ayrıca 48 MP sensör ve yerleşik 2x telefoto lens ile iki özelliği bir arada sunuyor. Doğal renk üretimiyle ayrıntılı görüntüler sunuyor ve iOS 26'daki yeni Parlak seçeneği dahil olmak üzere yeni nesil Fotoğraf Stilleri ile çalışarak vurguları, gölgeleri ve cilt tonlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamanıza olanak tanıyor. Bu özellikler, çekim yaparken daha fazla esneklik sağlıyor ve fotoğrafların görünümünü doğrudan cihaz üzerinde özelleştirmenize olanak tanıyor.
