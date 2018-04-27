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2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday

İngiltere merkezli Severn Valley Motorsport (SVM) tarafından geliştirilen 2000 beygirlik Nissan Qashqai-R, dünyanın en hızlı SUV'u olmaya aday. Araç, yapılan testlerde maksimum 381 km/s hıza ulaştı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday
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İngiltere merkezli bir modifiye şirketi olan Severn Valley Motorsport (SVM), elden geçirdiği yüksek performanslı Nissan GT-R modelleriyle meşhur. Ancak bundan birkaç yıl önce, 1,500 beygirlik Qashqai-R projesiyle oldukça sıradışı bir işe imza atmışlardı. Aradan geçen yıllar boyunca bu projeyi adım adım geliştiren SVM, şimdi de 2,000 beygirlik bu canavar ile yeniden kendini gösterdi. Bu gücü elde etmek için, GT-R’ın ağır bir şekilde modifiye edilmiş 3.8 litre çift turbo V6 motoru kullanıldı.

Modifiye ekibi yoğun çalışmalar sonucu elde ettiği bu güçle dünyanın en hızlı SUV’u ünvanını kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yapılan testte 2,000 beygirlik Qashqai maksimum 381 km/s hıza ulaşmayı başardı. Böylece 370 km/s ile hız rekorunu elinde bulunduran Toyota Land Cruiser’ı geride bırakmış oldu. Bu canavarın maksimum hıza ulaşması yaklaşık 27 saniye sürdü.

Aşağıda 2,000 beygirlik Nissan Qashqai-R’ın 381 km/s hıza ulaştığı test videosunu izleyebilirsiniz:


https://www.youtube.com/watch?v=w9ByuanVfKo Yorum Yaz
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musetea 1 yıl en beğenilen
Çoluk çocuk haberleri.
Kaşkai Golf uzunluğunda bi araba. Toyota Land isa Bina büyüklüğünde.
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talharo123 1 yıl
2000 beygirlik bir corsa 1.7dti da en hizli corsa olmaya aday.
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Tensi 1 yıl
O hizla bir yere carptiginda ne olur diye haber yapsaniz daha ilginc olur. :D
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kadirirdem 1 yıl
model x'in yazılım engelini açsınlar ve motorun son noktasına getirsinler bu hızlara çıkabileceğini düşünüyorum.
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jasua85 1 yıl
hocam 2.000 beygir? formula 1 araçları 1.000 beygir civarı hatırlatırım araç teknolojisinin geldiği son nokta orası
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ahmetkep 1 yıl
Bu alanda Alfa Romeo Stelvio' yu tek geçerim. Efsane olmuş.
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musetea 1 yıl en beğenilen
Çoluk çocuk haberleri.
Kaşkai Golf uzunluğunda bi araba. Toyota Land isa Bina büyüklüğünde.
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BekirARSLAN 1 yıl musetea
musetea
Çoluk çocuk haberleri.
Kaşkai Golf uzunluğunda bi araba. Toyota Land isa Bina büyüklüğünde.

Adamlar yapmış bizede saygı duymak kalır. Bizim türkler gibi warex çakıp çıkan sesle tatmin olmuyor adamlar
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CeyKalDa 1 yıl musetea
land cruzer 3.0 dizel otomatik ile yolculuk yapmıştım
dışarıdan göründüğü gibi geniş değil
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