2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday

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İngiltere merkezli bir modifiye şirketi olan Severn Valley Motorsport (SVM), elden geçirdiği yüksek performanslı Nissan GT-R modelleriyle meşhur. Ancak bundan birkaç yıl önce, 1,500 beygirlik Qashqai-R projesiyle oldukça sıradışı bir işe imza atmışlardı. Aradan geçen yıllar boyunca bu projeyi adım adım geliştiren SVM, şimdi de 2,000 beygirlik bu canavar ile yeniden kendini gösterdi. Bu gücü elde etmek için, GT-R’ın ağır bir şekilde modifiye edilmiş 3.8 litre çift turbo V6 motoru kullanıldı.

Modifiye ekibi yoğun çalışmalar sonucu elde ettiği bu güçle dünyanın en hızlı SUV’u ünvanını kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yapılan testte 2,000 beygirlik Qashqai maksimum 381 km/s hıza ulaşmayı başardı. Böylece 370 km/s ile hız rekorunu elinde bulunduran Toyota Land Cruiser’ı geride bırakmış oldu. Bu canavarın maksimum hıza ulaşması yaklaşık 27 saniye sürdü.

Aşağıda 2,000 beygirlik Nissan Qashqai-R’ın 381 km/s hıza ulaştığı test videosunu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=w9ByuanVfKo