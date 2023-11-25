Tam Boyutta Gör Nissan, gelecekteki elektrikli araçları ve yatırımları hakkında planlarını duyurdu. Japon üretici yeni nesil Qashqai ve Juke'ın elektrikli versiyonunun olacağını ve yeni nesil Leaf için de çalıştıklarını açıkladı. Araçlar firmanın Birleşik Krallık'daki fabrikasında üretilecek.

İngiliz hükümetinden önemli miktarda destek aldığı anlaşılan firma, Sunderland'de halohazırda bulunan fabrikasında üretim gerçekleştirecek.Firma 2021 yılında Çin'li Envision AESC ile tesisi elektrikli araç fabrikasına dönüştürmek üzere 1.3 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Firma ayrıca Sunderland'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etmeyi planlıyor.

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Gelen son bilgilere göre crossover'a dönüşecek olan yeni elektrikli Juke, Leaf'den önce piyasaya çıkacak. Hyundai Kona, Kia EV3 ve Jeep Avenger gibi modellere rakip olarak konumlandırılacak olan araç sıradışı Hyper Punk Konsept'den ilham alacak.

Nissan Qashqai Hyper Urban, Nissan Leaf ise Chill Out konsept tasarımlardan ilham alarak geliştiriliyor.

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Nissan, Qashqai ve Juke'un elektrikli versiyonunu hazırlıyor