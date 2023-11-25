Nissan, Qashqai ve Juke'un elektrikli versiyonunu hazırlıyor

İngiliz hükümetinden önemli miktarda destek aldığı anlaşılan firma, Sunderland'de halohazırda bulunan fabrikasında üretim gerçekleştirecek.Firma 2021 yılında Çin'li Envision AESC ile tesisi elektrikli araç fabrikasına dönüştürmek üzere 1.3 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Firma ayrıca Sunderland'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etmeyi planlıyor.
Gelen son bilgilere göre crossover'a dönüşecek olan yeni elektrikli Juke, Leaf'den önce piyasaya çıkacak. Hyundai Kona, Kia EV3 ve Jeep Avenger gibi modellere rakip olarak konumlandırılacak olan araç sıradışı Hyper Punk Konsept'den ilham alacak.
Nissan Qashqai Hyper Urban, Nissan Leaf ise Chill Out konsept tasarımlardan ilham alarak geliştiriliyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.