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    Nissan, Qashqai ve Juke'un elektrikli versiyonunu hazırlıyor

    Nissan, yeni nesil Qashqai ve Juke'un elektrikli versiyonunun olacağını ve yeni nesil Leaf için de çalıştıklarını açıkladı. Araçlar firmanın Birleşik Krallık'daki fabrikasında üretilecek.
    Nissan, Qashqai ve Juke'un elektrikli versiyonunu hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Nissan, gelecekteki elektrikli araçları ve yatırımları hakkında planlarını duyurdu. Japon üretici yeni nesil Qashqai ve Juke'ın elektrikli versiyonunun olacağını ve yeni nesil Leaf için de çalıştıklarını açıkladı. Araçlar firmanın Birleşik Krallık'daki fabrikasında üretilecek.

    İngiliz hükümetinden önemli miktarda destek aldığı anlaşılan firma, Sunderland'de halohazırda bulunan fabrikasında üretim gerçekleştirecek.Firma 2021 yılında Çin'li Envision AESC ile tesisi elektrikli araç fabrikasına dönüştürmek üzere 1.3 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Firma ayrıca Sunderland'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etmeyi planlıyor. 

    Nissan, Qashqai ve Juke'un elektrikli versiyonunu hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Nissan, Qashqai ve Juke'un elektrikli versiyonunu hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Gelen son bilgilere göre crossover'a dönüşecek olan yeni elektrikli Juke, Leaf'den önce piyasaya çıkacak. Hyundai Kona, Kia EV3 ve Jeep Avenger gibi modellere rakip olarak konumlandırılacak olan araç sıradışı Hyper Punk Konsept'den ilham alacak.

    Nissan Qashqai Hyper Urban, Nissan Leaf ise Chill Out konsept tasarımlardan ilham alarak geliştiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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