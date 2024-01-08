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    Anlık Bildirim

    Togg T10F: Yeni Togg sedan modelinin özellikleri ortaya çıktı

    TOGG, CES 2024 fuarında sahne alıyor. Firma, bir süre önce ilk sedan modelinden da kısa bir video paylaşmıştı. Şimdi ise Togg sedan modelinin adının “Togg T10F” olduğu ortaya çıktı.
    Togg T10F: Yeni Togg sedan modelinin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli otomobil firması Togg, 2023 yılından bu yana elektrikli SUV modeliyle yollarda. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil olan Togg T10X’in ardından ise bu yıl sedan modeli sergilenecek. CES 2024’te Togg’un sedan modelini tanıtması bekleniyor ve çok kısa bir süre önce bu modelin “Togg T10F” olarak adlandırılacağı ortaya çıktı. Aynı zamanda yeni Togg sedan modelinin özellikleri de sızdı.

    İşte Togg sedan: Togg T10F

    Togg sedan özellikleri
    Daha önceki haberlerimizde sedan modelinin Togg T10S olarak adlandırılacağından bahsetmiştik ancak ces2024.togg.com adresinde ortaya çıkanlara göre yeni model Togg T10F olarak adlandırılacak. Bu sitede paylaşılanlara göre Togg T10F’in özellikleri de açığa çıkmış durumda. Ancak ilgili sayfanın an itibariyle yayından kaldırıldığını belirtelim, dolayısıyla kesin detaylar yarın düzenlenecek olan etkinlikte paylaşılacak.

    Ortaya çıkan ve X kullanıcı "Togg T10F Sedan" tarafından paylaşılan bilgilere göre Togg T10F, 600 kilometre menzile sahip C segmenti platformunda bir spor sedan olacak. Bu model ile birlikte 2 yeni renk seçeneği de gelecek. Araçta Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemcili dijital kokpit bulunacak. Bu işlemci ayrıca 12,3 inç ve 29 inç multimedya ekranı destekleyecek.

    Togg T10F özellikleri

    Togg T10F özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 600 kilometre menzil
    • C segment platformunda spor sedan
    • 2 yeni renk
    • İlk kez kontrast çatı seçeneği
    • 12.3 inç ekran ve ve 29 inç multimedya ekranı
    • 8 inç dokunmatik kontrol paneli
    • Araç içi sosyal kamera
    • Yüksek hızlı mobil internet
    • Kablosuz bağlantı noktası
    • Qualcomm Snapdragon işlemcili kokpit
    • Yeni tasarlanan iç mekan
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    19938 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli otomobil, TOGG ve
    6 etiket daha togg sedan CES 2024 Togg T10F Togg T10S Teknoloji Haberleri Yaşam
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