Togg T10F: Yeni Togg sedan modelinin özellikleri ortaya çıktı

İşte Togg sedan: Togg T10F
Ortaya çıkan ve X kullanıcı "Togg T10F Sedan" tarafından paylaşılan bilgilere göre Togg T10F, 600 kilometre menzile sahip C segmenti platformunda bir spor sedan olacak. Bu model ile birlikte 2 yeni renk seçeneği de gelecek. Araçta Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemcili dijital kokpit bulunacak. Bu işlemci ayrıca 12,3 inç ve 29 inç multimedya ekranı destekleyecek.
Togg T10F özellikleri
- 600 kilometre menzil
- C segment platformunda spor sedan
- 2 yeni renk
- İlk kez kontrast çatı seçeneği
- 12.3 inç ekran ve ve 29 inç multimedya ekranı
- 8 inç dokunmatik kontrol paneli
- Araç içi sosyal kamera
- Yüksek hızlı mobil internet
- Kablosuz bağlantı noktası
- Qualcomm Snapdragon işlemcili kokpit
- Yeni tasarlanan iç mekan
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