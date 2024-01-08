Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli otomobil firması Togg, 2023 yılından bu yana elektrikli SUV modeliyle yollarda. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil olan Togg T10X’in ardından ise bu yıl sedan modeli sergilenecek. CES 2024’te Togg’un sedan modelini tanıtması bekleniyor ve çok kısa bir süre önce bu modelin “Togg T10F” olarak adlandırılacağı ortaya çıktı. Aynı zamanda yeni Togg sedan modelinin özellikleri de sızdı.

İşte Togg sedan: Togg T10F

Daha önceki haberlerimizde sedan modelinin Togg T10S olarak adlandırılacağından bahsetmiştik ancak ces2024.togg.com adresinde ortaya çıkanlara göre yeni model Togg T10F olarak adlandırılacak. Bu sitede paylaşılanlara göre Togg T10F’in özellikleri de açığa çıkmış durumda. Ancak ilgili sayfanın an itibariyle yayından kaldırıldığını belirtelim, dolayısıyla kesin detaylar yarın düzenlenecek olan etkinlikte paylaşılacak.

TOGG Sedan geliyor 5 sa. önce eklendi

Ortaya çıkan ve X kullanıcı "Togg T10F Sedan" tarafından paylaşılan bilgilere göre Togg T10F, 600 kilometre menzile sahip C segmenti platformunda bir spor sedan olacak. Bu model ile birlikte 2 yeni renk seçeneği de gelecek. Araçta Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemcili dijital kokpit bulunacak. Bu işlemci ayrıca 12,3 inç ve 29 inç multimedya ekranı destekleyecek.

Togg T10F özellikleri

Tam Boyutta Gör

600 kilometre menzil

C segment platformunda spor sedan

2 yeni renk

İlk kez kontrast çatı seçeneği

12.3 inç ekran ve ve 29 inç multimedya ekranı

8 inç dokunmatik kontrol paneli

Araç içi sosyal kamera

Yüksek hızlı mobil internet

Kablosuz bağlantı noktası

Qualcomm Snapdragon işlemcili kokpit

Yeni tasarlanan iç mekan

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Togg T10F: Yeni Togg sedan modelinin özellikleri ortaya çıktı