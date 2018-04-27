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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre

Teknoloji şirketi ABB, elektrikli araçların uzun şarj sürelerine çare olacak yeni teknolojisini tanıttı. Şirket, Terra HP adındaki teknolojide 350 kW enerji aktarımıyla 8 dakikada 200 km vaat ediyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre
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Otomotiv sektöründe elektrikliye geçiş süreci son yıllarda bir hayli hızlandı. Dev üreticiler yakın zamanda elektrikli araçlarını satışa çıkarmayı planlıyor. İnsanlar da bu araçlara yönelmek istiyor, ama uzun şarj süreleri hala pek çok kişinin aklını kurcalıyor. Bu duruma çözüm bulmayı hedefleyen teknoloji şirketi ABB, 350 kW enerji aktarımı yapabilen kendi şarj teknolojisini tanıttı.

ABB’nin Terra HP adını verdiği bu şarj teknolojisi, yukarıda da belirttiğimiz gibi 350 kW enerji aktarımı yapabilmesiyle öne çıkıyor. Şirket, bu teknoloji sayesinde aracın menziline 8 dakikada fazladan 200 kilometre ekleyebileceğini iddia ediyor. Bu da, Tesla’nın 120 kW ile sınırlandırılan Supercharger istasyonlardan neredeyse üç kat fazla aktarım yapacağı anlamına geliyor.

Şimdilik bu güçle başa çıkabilecek araç yok 

Öte yandan, şuanda elektrikli araç pazarında bu türde bir güçle başa çıkabilecek kapasiteye sahip bir araç bulunmuyor. Pek çok araç batarya ömrünü muhafaza etmek amacıyla 50 kW ile sınırlandırılmış durumda. 2018 Nissan Leaf modeli maksimum 100 kW destekliyor. Tesla Model 3’ün şarj kapasitesinin 184 ile 210 kW arasında olduğu söyleniyor, ama o da şuanda 100 kW civarında sınırlandırılıyor.

Günümüzdeki pil teknolojisiyle bu denli yüksek hızda bir enerji aktarımının oldukça tehlikeli olacağı düşünülüyor. Ayrıca batarya ömrüne de büyük zararları olması muhtemel görünüyor. Öte yandan üreticiler şarj sürelerini kısaltmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Gelecekte ne tür adımların atılacağını hep birlikte göreceğiz.



http://new.abb.com/news/detail/4412/abb-launches-worlds-fastest-e-vehicle-charger-at-hannover-messe-strengthening-its-leadership-in-sustainable-mobility Yorum Yaz
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Castiel 1 yıl en beğenilen
öyle bir teknoloji gelişmeli ki araçların ustleri guneş panelleri ile kaplı, yollar ise araçların tekrar sarj olması ıçın yol yapısının geliştirilmesi lazım,
bu iki olay basit olarak yapıldı, lakın gelişmesi lazim. öte yandan silahlara ayrılan trılyonlarca dolar 1 yıl bu işe yatırılsa dunya o kadar gelişir ki..
öyle bir teknoloji gelişmeli ki araçların ustleri guneş panelleri ile kaplı, yollar ise araçların tekrar sarj olması ıçın yol yapısının geliştirilmesi lazım,
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esmerbuyucu 1 yıl
ABD diye okudum sonra Merkel'i gördüm, kafam karıştı bir an.
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Castiel 1 yıl en beğenilen
öyle bir teknoloji gelişmeli ki araçların ustleri guneş panelleri ile kaplı, yollar ise araçların tekrar sarj olması ıçın yol yapısının geliştirilmesi lazım,
bu iki olay basit olarak yapıldı, lakın gelişmesi lazim. öte yandan silahlara ayrılan trılyonlarca dolar 1 yıl bu işe yatırılsa dunya o kadar gelişir ki..
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2jz1993 1 yıl
Ben bu hızlı şarj olayına biraz ön yargılıyım.Hızlı dolan bir bataryanın ömrünün ne kadsr kısaldığını bilmiyoruz. Mesela Telefonumda hızlı şarj olmasına rağmen kullanmıyorum.
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TSY 1 yıl
samsung s8 aldım normal şarjla tam doluma 1.30 saatte ulaşıyor hızlı şarjla aşırı ısınıp çabuk boşalıp 1.20 dakikada doluyor. yani anlayacağınız teknoloji elektrikli araçlar için çok geride. evde normal bir teslayı 24 saatte tam şarja ulaştıramıyoruz. onlada 350-400 km ancak yol yapıyoruz. bırakalım firmalar argelerini tamamlasın sistemi gelrtirsin dursun ancak çocuklarımız bu araçlar arasından hangisi alayım diye foruma konu açar. bizi aşan bi durum. bizim en büyük beklentimiz milyonlarca aracın çöp olmaması kalkıp bir çok kişi sıfır elektrikli alamaz zaten çoğu kişinin beklentisi benzin lpg dizel cng gibi bu araçların elektrikliye dönüştürülmesi olacaktır. bu konuda dma şirketini tebrik ediyorum ki umarım ilerleyen zamanlarda devlet ciddi parasal anlamda destek verirde bosch igi yoldaki araçlarda dma imzalı dönüşüm sistemleri kullanılır. bazen araba üretmektense tamir etmek daha çok kazandırır.
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