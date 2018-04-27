ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre

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Otomotiv sektöründe elektrikliye geçiş süreci son yıllarda bir hayli hızlandı. Dev üreticiler yakın zamanda elektrikli araçlarını satışa çıkarmayı planlıyor. İnsanlar da bu araçlara yönelmek istiyor, ama uzun şarj süreleri hala pek çok kişinin aklını kurcalıyor. Bu duruma çözüm bulmayı hedefleyen teknoloji şirketi ABB, 350 kW enerji aktarımı yapabilen kendi şarj teknolojisini tanıttı.

ABB’nin Terra HP adını verdiği bu şarj teknolojisi, yukarıda da belirttiğimiz gibi 350 kW enerji aktarımı yapabilmesiyle öne çıkıyor. Şirket, bu teknoloji sayesinde aracın menziline 8 dakikada fazladan 200 kilometre ekleyebileceğini iddia ediyor. Bu da, Tesla’nın 120 kW ile sınırlandırılan Supercharger istasyonlardan neredeyse üç kat fazla aktarım yapacağı anlamına geliyor.

Şimdilik bu güçle başa çıkabilecek araç yok

Öte yandan, şuanda elektrikli araç pazarında bu türde bir güçle başa çıkabilecek kapasiteye sahip bir araç bulunmuyor. Pek çok araç batarya ömrünü muhafaza etmek amacıyla 50 kW ile sınırlandırılmış durumda. 2018 Nissan Leaf modeli maksimum 100 kW destekliyor. Tesla Model 3’ün şarj kapasitesinin 184 ile 210 kW arasında olduğu söyleniyor, ama o da şuanda 100 kW civarında sınırlandırılıyor.

Günümüzdeki pil teknolojisiyle bu denli yüksek hızda bir enerji aktarımının oldukça tehlikeli olacağı düşünülüyor. Ayrıca batarya ömrüne de büyük zararları olması muhtemel görünüyor. Öte yandan üreticiler şarj sürelerini kısaltmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Gelecekte ne tür adımların atılacağını hep birlikte göreceğiz.





http://new.abb.com/news/detail/4412/abb-launches-worlds-fastest-e-vehicle-charger-at-hannover-messe-strengthening-its-leadership-in-sustainable-mobility